Un mois après les émeutes au stade Corregidora : veto, officiels arrêtés et licenciés

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

Un mois précis s'est écoulé depuis que le football mexicain a connu l'un des chapitres les plus violents de son histoire. La neuvième journée du tournoi Grita México Clausura 2022 sera marquée par les événements violents qui ont été témoins sur le terrain de l'Estadio Corregidora lors de la dispute du match entre Querétaro et Atlas. Après 31 jours, le décompte des dégâts entraîne des blessés, des détenus, des punitions et des licenciements, en plus de la honte et de l'indignation internationales dont la Liga MX a été signalée.

Les événements les plus récents liés aux émeutes ont été les licenciements de Miguel Ángel Contreras, secrétaire à la Sécurité citoyenne, et Carlos Rodríguez Di Bella, chef de la protection civile de l'entité. Ceci, après avoir défini les responsabilités dans les enquêtes du bureau du procureur général de l'État.

« Les événements regrettables du stade Corregidora du 5 mars ont rempli les Querétains d'indignation, de surprise et de grande douleur. Il a exposé un visage au Mexique et au monde entier déformé par rapport à ce que nous sommes vraiment. (...) J'ai demandé d'agir contre les responsables sans hâte, mais sans hésitation. Ces actes ont dû être punis conformément à une procédure régulière. Nous nous sommes attaqués à des criminels, pas à des délinquants À Querétaro, qui le paie », a déclaré le gouverneur Mauricio Kuri dans son dernier rapport.

Mauricio Kuri en conferencia de prensa sobre el Estadio Corregidora un día después de la pelea.

Près de deux semaines après les événements, le cabinet de l'administration fédérale a présenté un rapport officiel par l'intermédiaire du ministère de la Sécurité et de la Protection des citoyens. Par l'intermédiaire du sous-secrétaire Ricardo Mejía Berdeja, l'affaire a été abordée par les institutions nationales suite à la gravité de la question lors de la conférence de presse tenue par López Obrador le

Jeudi 17 mars.

À cette époque, le résultat des travaux a donné lieu à 35 mandats de perquisition dans cinq municipalités de l'entité (Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón et San Juan del Río) qui avaient abouti à l'arrestation de 25 personnes. De ce nombre, quatre étaient accusés de tentative d'homicide, tandis que l'autre grande majorité était accusée de violence dans des spectacles publics.

« Nous avons été en coordination avec les autorités de la Fédération mexicaine de football et de la Liga MX, qui ont annoncé leurs propres protocoles et sanctions correspondant à la sphère privée, mais un mécanisme de communication et d'échange d'informations a été mis en place pour aider les autorités locales en l'absence de violence », a-t-il dit. Mejia Berdeja.

Detenidos por hechos en el Estadio Corregidora. Conferencia de prensa del gobierno federal del jueves 17 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

La Fédération mexicaine de football a sanctionné les coqs blancs de Querétaro avec les mesures suivantes :

- Perdre par un score de trois buts à zéro le match contre Atlas à la date neuf de la Clausura 2022

- Jouez pendant un an à chaque match à domicile à huis clos (du 08 mars 2022 au 07 mars 2023). De la même manière, ses forces de base et sa catégorie féminine.

- Sanction économique (ils n'ont pas révélé le montant).

- Le groupe d'animation de Querétaro a été empêché d'assister pendant trois ans aux matchs disputés par l'équipe à domicile.

Selon les rapports du bureau du procureur, ainsi que des autorités gouvernementales de l'État, le résultat des enquêtes a abouti à l'achèvement de 46 perquisitions, à l'analyse de plus de 400 vidéos et à l'arrestation de 32 personnes accusées de crimes graves. « Les enquêtes se poursuivent. Ceux qui ont participé à cette barbarie et continuent de fuir, je vous préviens encore une fois : rendez-vous. Il n'y aura aucun endroit où ils pourront se cacher », a déclaré Kuri.

CONTINUEZ À LIRE :