Un homme qui s'occupait de voitures lors d'un festival a remporté une nouvelle voiture lors d'un tirage au sort pour l'événement

Javier Acosta est un « gardien automobile » du département de Maldonado, dans l'est de l'Uruguay. C'est ainsi que s'appellent les personnes qui s'occupent des voitures dans la rue dans le pays et qui sont rémunérées à la volonté du conducteur lorsqu'ils partent avec leur véhicule. Cet homme s'est rendu dans la ville de Minas, au centre du pays, pour la 35e édition du Mines and April Festival, qui s'est déroulé du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril.

En plus des spectacles de plusieurs artistes nationaux, le festival a également connu un moment de grande excitation quand Acosta, qui s'était rendu à l'événement pour pratiquer l'entretien automobile, a remporté une nouvelle voiture lors d'un tirage au sort.

L'homme avait acheté le numéro de tombola 2.482 et dimanche soir, il a remporté une voiture Renault Sandero. Après qu'une fille a sorti d'un bocal géant un morceau de papier avec le numéro que le gardien de voiture avait acheté, au cri de « Olé, olé, Javier », l'homme est monté sur scène où ils tiraient les numéros pour recevoir son prix devant les applaudissements des personnes présentes.

Selon Acosta lui-même, il assiste au festival chaque année avec son frère, qui vit dans le département de Lavalleja, où se trouve la ville de Minas. « Ce qui m'est venu le plus à l'esprit et qui m'a causé le plus de satisfaction, c'est l'ovation des gens. C'est ce qui m'a le plus ému, pas tant pour le prix, mais cela m'a donné du bonheur », a déclaré le gagnant à Underlining.

Con el número de rifa 2.482, un cuidacoche que trabajaba en un festival ganó un automóvil Renault Sandero

Depuis plus de 20 ans, Acosta se consacre à l'entretien des voitures dans différentes régions du pays, généralement là où il y a plus de mouvement car les pourboires seront plus élevés. Par exemple, au Bikini Beach Parador, à Punta del Este, il propose un service de voiturier.

L'entretien a été mené à l'hôpital de Maldonado parce que son partenaire y était en train de subir une étude gynécologique pour déterminer le sexe du bébé qu'ils attendent. « Celui-ci est venu avec un 0 kilomètre dans le bras », a-t-il dit.

Entretien de voiture en Uruguay

En Uruguay, un gardien de voiture peut gagner jusqu'à 400 pesos uruguayens par jour (10 dollars américains) pour travailler sur un bloc de huit heures. En 2019, le gouvernement de Montevideo comptait environ 2 000 travailleurs informels de ce type.

En 2017, une étude de José María Cabrera et Alejandro Cid sur l'entretien automobile en Uruguay a été publiée dans le Journal of Economic Analysis. Cette analyse a généré que la politique de formalisation par les gouvernements ministériels existe car, selon le rapport, elle rehausse le statut de l'entretien automobile tant que l'activité commence à être légitimée par le système. Cela ne signifie toutefois pas que le travail cesse d'appartenir au marché informel.

L'étude prévient que l'octroi d'un droit d'usufruit, c'est-à-dire qu'un bloc est attribué à chacun, peut signifier une plus grande sécurité d'emploi pour le soignant automobile. Cependant, la formalisation nécessite une existence légale dans la société, en raison des procédures de base requises pour obtenir le permis, et dans de nombreux cas, cela pose problème car la documentation n'est pas à jour.

CONTINUEZ À LIRE :