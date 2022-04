En 2019, le réalisateur anglais Guy Ritchie (Pigs and Diamonds, Aladdin) a sorti un nouveau film portant le cachet de son cinéma. C'était The Gentlemen (The Gentlemen, également connu en Espagne sous le nom de The Lords of the Mafia), un film qui racontait la vie de Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un Américain qui s'installe en Angleterre où il construit un empire lié à la commercialisation de la marijuana. Son entreprise commence à faiblir quand le mot commence à se répandre que Pearson essaie de retirer l'argent de l'entreprise. C'est là que commencent les trahisons, le chantage et les pots-de-vin d'autres groupes de drogue et de leur environnement.

Le succès du film a été tel que Ritchie et Miramax ont décidé de donner une nouvelle chance à l'intrigue et se sont associés à Netflix pour raconter plus d'aventures sur ces narcos dans une série déjà en développement.

Selon le site spécialisé dans l'actualité du divertissement, Deadline, Ritchie serait le réalisateur des deux premiers épisodes de cette série. On ne sait pas encore si la fiction que Guy est en train de monter aura la même intrigue ou si elle subira quelques changements pour la télévision. Mais nous savons qu'il a écrit le premier épisode avec Matthew Read (Peaky Blinders) lui-même. Ritchie, à son tour, sera le producteur exécutif de la série The Gentlemen, tâche qu'il interprétera avec Ivan Atkinson, Marn Davies et Bill Block, qui ont également été producteurs du film.

Les tournures des productions signifiaient qu'au début The Gentlemen devait être une série (avant la pandémie de 2020) puis un film, mais les plans ont été inversés et nous avons vu le film d'abord que la série. Pour l'instant, The Gentleman sera disponible sur la plateforme à partir du 1er mai pour ceux qui n'ont pas encore apprécié ce film. Le film a été bien accueilli par le public, car il a réussi à récolter plus de 115 millions de dollars américains, un chiffre important compte tenu de l'investissement initial de 22 millions de dollars américains.

La série en est à l'étape préliminaire de l'écriture des scripts. En ce qui concerne la distribution, il n'a pas encore été confirmé si l'un des acteurs de la version originale en fera partie. Rappelons que le film avait de nombreuses stars accompagnant McConaughey telles que Charlie Hunnam, Colin Farrell , Hugh Grant , Jeremy Strong, Michelle Dockery, Henry Golding et Tom Wu, entre autres. Il est probable que certains d'entre eux feront partie du casting de la série Netflix qui n'arriverait qu'en 2023.

CONTINUEZ À LIRE :

L'escalier : Le cas de l'homme accusé du meurtre de sa femme qui est apparue sans vie au pied de l'escalier de son maison