Surprise dans le football mondial : la presse française a assuré que Kylian Mbappé a déjà défini son avenir

L'avenir de Kylian Mbappé est ce qui maintient le football mondial sur ses gardes à partir du moment où l'on a appris que l'attaquant de 23 ans serait libre d'action à compter du mois de juillet. Après que la presse espagnole a annoncé à plusieurs reprises que le Real Madrid serait leur prochaine destination, ces derniers jours, le footballeur lui-même a semé des doutes et des spéculations ont commencé à être données sur sa continuité.

Ce lundi, la presse française s'est montrée plus directe et a assuré que « Mbappé signera son renouvellement avec le PSG ». Le journaliste Daniel Riolo l'a annoncé sur RMC Sport et a annoncé que Kylian annoncerait cette décision de continuer à Paris en mai.

« Le seul intérêt d'Al Khelaifi est de savoir ce que fera Kylian. Personne ne me croira mais cela sera annoncé en mai et il restera », a été la bombe larguée par le correspondant. Il est bon de rappeler que dimanche dernier, après la déroute sur Lorient où Mbappé était la grande figure avec deux buts et trois passes décisives, il a laissé ouverte la possibilité de poursuivre au Paris Saint-Germain.

« Je n'ai pas encore pris de décision, mais il y a de nouveaux éléments. Je peux rester ? Bien sûr », a déclaré Kylian, laissant toute la presse européenne stupéfaite. « J'ai donné assez d'informations, je pense que vous en avez assez pour pouvoir travailler », a-t-il lancé avec le sourire aux journalistes, dans la zone mixte du Parque de los Princes après avoir détruit le Lorient (5-1).

« Je ne veux pas me tromper », a-t-il ajouté, précisant : « Je n'ai pas pris ma décision. Je sais que cela prend du temps pour les gens, ils m'en parlent tous les jours... » Prudent quand il s'agit de parler, Mbappé ne laisse habituellement pas ses déclarations au hasard et il savait parfaitement que les salles de rédaction sportives seraient en ébullition après leurs sorties à trois reprises : d'abord sur Prime Video, puis deux fois en zone mixte avec la presse écrite, puis devant la radio et la télévision stations.

Mbappé a répété : « Non, je n'ai pas choisi, je n'ai pas pris ma décision, je pense, il y a de nouveaux éléments, de nombreux paramètres ». Ce sont précisément ces « nouveaux éléments » qui soulèvent des spéculations, mais ni le club ni l'environnement du joueur n'ont éclairci le mystère qui les entoure.

