Spotify prépare la première mondiale du podcast Batman Unearthed en partenariat avec DC

Spotify a préparé un nouveau podcast qui donnera à ses auditeurs l'impression d'être à Gotham City. Il s'agit de la série audio originale, Batman Unburied, qui en Amérique latine s'appellera Batman Unearthed et est sur le point de sortir.

Le 5 avril, Spotify, Warnes Bros et DC ont annoncé que la première officielle aurait lieu le 3 mai prochain. Le partenariat de ces marques mettra à profit la vaste bibliothèque de personnages emblématiques de DC dans de nouveaux podcasts pour réunir les fans de Bruce Wayne dans une nouvelle expérience.

La plateforme de streaming a déclaré dans un communiqué que la sortie serait mondiale et que l'histoire serait adaptée du script original des États-Unis vers l'Amérique latine, le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie et le Japon, ce qui en fait la plus grande version simultanée de Spotify à ce jour.

Chacune des neuf versions mentionnées aura ses propres acteurs vocaux et équipes de production. Ils seront situés indépendamment et adaptés pour refléter la culture et la langue du lieu, tout en préservant l'histoire originale.

« Grâce à notre partenariat extraordinaire avec Warner Bros. et DC, nous avons l'opportunité unique d'inaugurer une nouvelle ère de super-héros bien-aimés de DC à travers le monde audio, avec des voix issues de diffuseurs multistars. La puissance des podcasts n'a jamais été aussi évidente qu'avec l'environnement sonore effrayant de ce chef-d'œuvre de David Goyer qui raconte l'histoire mémorable du seul et unique Bruce Wayne », a déclaré Dawn Ostroff, Chief Content & Advertising Business Officer de Spotify, dans un communiqué.

David S. Goyer, est le créateur de Batman Unearthed. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il a été le cerveau derrière des films de super-héros emblématiques tels que Batman Begins et Man of Steel, cette fois il est le producteur exécutif de la série audio américaine. Hari Sama sera le directeur du projet qui se déroule à Gotham City.

La production est actuellement en cours dans toutes les régions où elle sera lancée. La distribution vocale pour la version américaine sera la suivante :

- Winston Duke dans le rôle de Batman/Bruce Wayne

- Hasan Minhaj dans le rôle de The Riddle

- Gina Rodriguez dans le rôle de Barbara Gordon

- Jason Isaacs dans le rôle d'Alfred

- Lance Reddick dans le rôle de Thomas Wayne.

- Alfonso Herrera dans le rôle de Batman/Bruno Diaz

- Carlos Aragon dans le rôle d'Alfred

- Ana Brenda Contreras dans le rôle de Barbara Gordon

- Zuria Vega en tant que Kell

- Alfonso Barbolla dans le rôle de The Riddle

- Hernan Mendoza dans le rôle de Thomas Wayne

Selon Peter Girardi, vice-président exécutif de la programmation alternative chez Warner Bros. Animation., la performance du casting a réussi à capturer l'essence sombre du travail de David Goyer, « amenant le podcast narratif à de nouveaux niveaux » d'immersion. « Je n'aurais pas pu demander une meilleure façon de démarrer notre partenariat créatif avec Spotify », a-t-il dit.

Batman Unburied (Batman Unburied) est un thriller psychologique qui emmènera ses auditeurs dans de nouveaux espaces dans l'esprit de l'homme derrière le masque. Cette fois, Bruce Wayne est présenté comme médecin légiste qui travaille à l'hôpital de Gotham City et est chargé d'examiner les victimes de The Harvester, un tueur en série qui s'attaque aux citoyens. Non seulement le super-héros sera obligé d'affronter ses propres démons mentaux, mais il devra également les vaincre pour sauver les habitants de Gotham City en tant que son alter ego Batman.

« Batman est l'un des personnages les plus intéressants de l'histoire de la bande dessinée et de l'univers DC. Donner une voix à ce super-héros complexe avec de grands alliés tels que Fábula, Spotify, Warner Bros., DC et Hari Sama est un grand défi et en même temps une excellente possibilité de travailler avec d'excellents acteurs réinterprétant cette histoire et créant quelque chose qui nous est propre. C'est une invitation au public à s'immerger dans cet univers sonore de Gotham City », a souligné Alfonso Herrera.

