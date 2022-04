Sol péruvien mène les pertes lors des manifestations régionales : Andes FX

(Bloomberg) Le soleil péruvien a commencé la session de mardi plus bas après que le gouvernement a déclaré un couvre-feu dans la capitale, Lima, à la suite d'une vague de protestations. Les pesos chiliens et colombiens ont également diminué, les investisseurs ayant réduit leurs positions haussières en Amérique du Sud.

Le soleil s'est affaibli de 1,1% pour atteindre 3,6850 par dollar. La monnaie a atteint un sommet annuel de 3 6140 soles pour un dollar lundi, avant de réduire les bénéfices alors que les manifestations s'intensifiaient et que le gouvernement a déployé l'armée après que les chauffeurs de bus aient bloqué les routes.

La zone que le soleil a récemment franchie près de 3,6680 pour le dollar pourrait servir de résistance au dollar si la devise prolonge les pertes.

Le sol péruvien affiche la troisième meilleure performance parmi les principales devises cette année, avec une augmentation d'environ 9%, ce qui permet aux traders de réaliser des bénéfices.

Le gouvernement a annoncé lundi qu'il allait réduire la taxe sur la consommation de carburant de 90% et proposer un projet de loi visant à exempter les aliments de base tels que le poulet, les œufs, la farine et les nouilles de la taxe de vente. Il a également approuvé par décret une augmentation de 10 pour cent du salaire minimum.

Le peso chilien a chuté de 0,6 %, tandis que le peso colombien s'est affaibli de 0,5 %. Les traders semblent tirer profit des quatre principales devises d'Amérique du Sud, qui figurent parmi les cinq principales devises en 2022 après que les hausses de taux aient attiré des quantités importantes de capitaux étrangers.

Le ministre des Finances du Chili, Mario Marcel, s'adresse à un comité sénatorial sur la situation économique du pays ; la banque centrale est passée à une position plus modérée le mois dernier, tandis que les pressions inflationnistes ne montrent toujours aucun signe d'assouplissement.

Les opérateurs colombiens surveilleront les nouvelles données sur l'inflation mardi à 20 heures. L'IPC devrait s'accélérer à 8,48 % en glissement annuel, contre 8,01 % auparavant.

La banque centrale colombienne a également adopté une position plus modérée récemment et un IPC plus élevé que prévu pourrait amener les traders à pousser le haut de la courbe vers le haut, car le Banco de la República aura du mal à contrôler l'inflation s'il insiste sur une approche moins agressive maintenant.

Le ministre des Finances José Manuel Restrepo a déclaré que la banque centrale devait être « extrêmement prudente » pour empêcher la destruction d'emplois à mesure que les taux d'intérêt augmentent.

