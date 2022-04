Qui est Shannon de Lima, la prétendue nouvelle conquête d'Alejandro Speitzer

Shannon de Lima est une célèbre mannequin vénézuélienne de 33 ans qui est entrée dans le monde du mannequinat en 2005 lorsqu'elle a participé à Sambil Model et Miss Earth et ces concours l'ont aidée à se faire connaître. Pendant une courte période, elle a étudié la communication sociale puis le design d'intérieur mais n'en a pas terminé car sa passion était le mannequinat ; elle a donc déménagé à Miami, aux États-Unis, pour faire place à sa carrière de mannequin international.

À tout juste 19 ans, elle a eu un fils avec l'acteur Manuel « Coko » Sosa, accusé de corruption et de trafic de drogue. La romance a duré quelques mois mais a amené son premier-né Daniel Alejandro Sosa dans la vie de Shannon. En 2014, elle a épousé le célèbre chanteur Marc Anthony, bien que la relation n'ait pas duré longtemps puisqu'en 2016, ils ont divorcé. Bien que le mariage ait pris fin, les enfants de Marc et Shannon se sont révélés avoir une excellente relation, Daniel ayant publié des souvenirs avec Emme et Max sur ses réseaux sociaux les évoquant affectueusement.

Shannon de Lima y Marc Anthony compartieron parte de su vida juntos. Fotos: Instagram@marcanthony /@shadelima

En plus d'être mannequin, Shannon est également une influenceuse et une entrepreneure. Sur son compte Instagram, elle a gagné 2,4 millions d'abonnés et y fait la publicité des produits de sa propre ligne de maquillage. Bien qu'elle ne publie pas toute sa vie sur les réseaux, elle est impliquée dans des organisations caritatives sociales telles que Red Nose, Share a Life et aide constamment les gens de son pays.

En septembre 2017 Shannon de Lima a confirmé sa relation avec le célèbre boxeur « Canelo » Alvarez, mais évidemment la relation n'a pas duré longtemps car en 2019 des rumeurs ont éclaté que le mannequin sortait avec un célèbre joueur du Real Madrid, C'est James Rodriguez.

Shannon de Lima y los rumores de sus romances. Fotos: Instagram@alejandrospeitzer/@shadelima/@jamesrodriguez10

Actuellement, des spéculations ont été suscitées sur la possible romance entre le protagoniste de la série mexicaine Oscuro Deseo, Alejandro Speitzer et elle après la publication d'une vidéo des deux moments de partage ensemble. Plusieurs fans affirment avoir croisé l'acteur et le mannequin en train de profiter du concert de Pal Norte à Monterrey, Nuevo León le week-end dernier.

Les rumeurs de cette affaire avaient émergé il y a quelques mois quand ils ont été vus ensemble très affectueux jouer et s'étreindre. Rien n'a été confirmé jusqu'à ce que plusieurs vidéos du festival de ce week-end soient devenues virales via la plateforme TikTok, où plusieurs fans peuvent être vus demandant des photos de l'acteur pendant que Shannon dansait sur les chansons de Tecate Pal Norte. Peu de temps après avoir été reconnus, ils ont été entourés de nombreuses personnes, ils ont donc décidé de fuir les lieux.

Bien qu'Alejandro n'ait partagé aucune vidéo de son expérience lors de l'événement et que le Vénézuélien l'ait fait, aucun des deux n'a confirmé quoi que ce soit sur leur possible relation amoureuse. Shannon continue de publier des histoires sur son compte Instagram normalement, cependant, hier, elle a publié une photo où elle peut être vue portant une tenue décontractée avec des lunettes de soleil et le célèbre acteur lui a rapidement dit un cœur.

En réponse au commentaire d'Alejandro Speitzer sur la publication, plusieurs adeptes peuvent être vus commentant des choses comme « ole », « aime les petits » ou les petits visages. Très probablement, certains d'entre eux donneront bientôt une déclaration sur ce qui est spéculé, car il est très évident qu'il existe une sorte de relation.

