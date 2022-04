Quelle quantité devez-vous nettoyer après un cas de covid-19 à la maison ?

Le meilleur conseil lorsqu'un membre de la famille vivant dans la même maison tombe malade du coronavirus est de s'isoler dans une pièce et de respecter la distanciation et de porter un masque au cas où il devrait sortir. Mais que se passe-t-il une fois qu'il est guéri ?

On parle beaucoup de la nécessité de nettoyer toute la maison de haut en bas et de frotter toutes les surfaces après une infection par le covid-19. Qu'en pensent les experts ?

Les avis divergent

Le Centre fédéral d'éducation à la santé (BZgA) en Allemagne vous conseille de nettoyer quotidiennement les surfaces fréquemment touchées telles que les touches lumineuses, les poignées de porte ou les téléphones portables avec le détergent habituel.

Le coronavirus est principalement transmis par voie aérienne, note la BZgA. Mais les particules qui contiennent des virus, comme celles libérées en toussant, en éternuant ou en parlant, peuvent rester sur les surfaces, surtout si elles étaient proches de la personne malade, dit-elle.

Peter Walger, de l'Association allemande pour l'hygiène hospitalière, évalue ce risque différemment. À son avis, il est « absolument inutile » de frotter toute la maison de haut en bas et de désinfecter toutes les surfaces après une infection à la covid-19 dans le logement. « Aucune infection n'est transmise par cette voie », explique cet infectiologue.

« La transmission du virus SARS-CoV-2 se fait principalement par la respiration », explique-t-il. « Le lieu d'entrée des virus est la région de la bouche, du nez et de la gorge. Et nous n'avons presque aucune indication d'une voie de transmission indirecte pertinente à travers une surface inanimée », dit-il.

Vous devez toucher du mucus nasal étranger

Une exception est si vous entrez en contact avec des sécrétions dites respiratoires. « Autrement dit, si quelqu'un tousse, vous touchez avec vos mains l'endroit où cette personne a toussé, puis vous touchez avec vos mains sa propre muqueuse au niveau de la bouche, du nez ou de la gorge », explique Walger. « Mais quand touchons-nous un écoulement clairement visible de la toux ou du crachat de quelqu'un d'autre ? Nous ne le faisons plus uniquement pour des raisons esthétiques. » Et si vous n'êtes pas sûr, il est toujours utile de se laver les mains à l'eau et au savon.

Les familles avec de jeunes enfants lèveront la main à ce stade. Et c'est que les bébés et les jeunes enfants bave et ne peuvent pas se moucher seuls. Dans ces cas, cependant, Walger ne recommande aucune mesure de soin supplémentaire, en plus du lavage fréquent des mains. Pendant une infection, vous devez garder vos distances, le mieux possible, et si vous ne pouvez pas, en tant qu'adulte, porter un masque et vous laver les mains fréquemment.

En général, les désinfectants ne sont pas nécessaires

Même dans la salle de bain, le risque d'infection est limité, du moins si l'évier est utilisé l'un après l'autre lors d'une infection dans le logement. « Et si vous rincez bien et nettoyez normalement l'endroit où vous vous lavez, vous crachez et vous mouchez », explique Walger.

Le médecin ajoute : « Même dans ce cas, il n'y a aucune raison de désinfecter les surfaces. » Sur ce point, les deux institutions consultées sont d'accord. La BZgA ne recommande pas non plus généralement de désinfecter les poignées de porte, les robinets d'éclairage, les revêtements de salle de bain et les autres surfaces de la maison.

Il existe des exceptions, par exemple, pour protéger les personnes contre les groupes à risque.

Les experts ont à nouveau des opinions divergentes concernant la literie, qui absorbe la sueur et la salive la nuit. Pour Walger, aucun traitement hygiénique particulier n'est nécessaire pendant et après l'infection.

La BZgA recommande de rassembler les vêtements d'une personne malade dans un espace séparé, de ne pas les toucher directement et de ne pas les secouer. Les serviettes et le linge de lit, conseille-t-il, doivent être lavés à au moins 60 degrés et bien séchés.

dpa