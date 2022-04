Plus de 3 300 personnes ont été évacuées par des couloirs humanitaires depuis l'Ukraine au cours des dernières 24 heures

People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

Au moins 3 376 personnes ont été évacuées lundi des villes de Marioupol et Berdyansk, du sud-est de l'Ukraine vers la région de Zaporiyia, contrôlée par les forces ukrainiennes.

« 405 personnes se sont rendues à Zaporiya par leurs propres moyens depuis Marioupol et Berdyansk. 1 553 d'entre elles venaient de Marioupol. 805 personnes venaient également d'autres villes de la région de Zaporiyia : Polohy, Vasylivka, Berdyansk, Melitopol », a déclaré le vice-Premier ministre et ministre de la réintégration du territoires occupés de l'Ukraine, Irina Vereshchuk.

En outre, un convoi de sept bus évacuant des personnes de Marioupol et empruntant l'itinéraire convenu, accompagné d'une délégation du Comité international de la Croix-Rouge, a été bloqué dans la ville de Mangush, dans la province de Donetsk.

Dans ce contexte, dans la région de Lougansk, 971 personnes ont été évacuées des villes de Lisichansk, Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna et Horske.

« Malgré cet accord, les occupants russes ont systématiquement violé les accords lors de l'évacuation dans la région de Louhansk. Nous négocions et, malgré la résistance de la Fédération de Russie dans le travail des couloirs humanitaires, nous n'arrêterons pas d'essayer de sauver notre peuple », a déclaré Vereshchuk.

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de « déformer les faits » dans le contexte du massacre de Bucha et a assuré qu' « ils ne seront pas en mesure de tromper le monde entier », car il existe « de nombreuses preuves » que les troupes russes détruisent des villes et enlèvent, torturent et tuent des civils .

« Le moment viendra où tous les Russes apprendront toute la vérité sur les personnes tuées par leurs concitoyens. Qui a donné des ordres. Qui a fermé les yeux sur les tueries », a-t-il souligné dans son habituel discours du soir, selon le site officiel de la présidence ukrainienne.

Zelensky a rappelé qu'il y avait plus de 300 personnes « tuées et torturées » dans la ville de Bucha, un nombre qui, selon le président ukrainien, « pourrait être plus important » lorsque la ville entière serait examinée en profondeur. « Et ce n'est qu'une ville », a-t-il ajouté.

À cet égard, il a déclaré que Moscou « lançait déjà une fausse campagne pour cacher sa culpabilité dans les meurtres de masse de civils à Marioupol », donc « ils essaieront de cacher les traces de leurs crimes », ce qu'ils n'ont pas fait en quittant Bucha.

« Ils vont faire des dizaines d'interviews sur scène, rééditer des enregistrements et tuer des gens spécifiquement pour faire croire qu'ils ont été tués par quelqu'un d'autre », a-t-il dit, ajoutant que « tous les efforts sont faits pour identifier les militaires russes impliqués dans ces crimes ».

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :

Zelensky a déclaré que la Russie ne serait pas en mesure de tromper le monde entier au sujet de l'enlèvement et de la torture de civils à Bucha.