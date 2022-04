Pension d'orphelin IMSS : jusqu'à quel âge peut-elle être accordée aux enfants d'assurés décédés

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- Las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país entraron en su octavo consecutivo de estabilidad según datos arrojados por las autoridades de salud, las cuales también indicaron que de los 9851 ingresados durante esta semana, un total de 2349 necesitan ventilador. Por otro lado, las cifras de defunciones por esta enfermedad continúan en aumento, 320 personas han fallecido a causa del Coronavirus en las últimas 24 horas. En el Hospital de los Venados decenas de personas esperan afuera del nosocomio información sobre sus enfermos y que se encuentran internados a causa del virus. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Au Mexique, avoir accès à une pension sera toujours un problème important, surtout si vous avez des descendants, c'est-à-dire des membres de la famille, qui pourront compter sur les ressources financières.

À cet égard, nous indiquerons ce qu'est une pension d'orphelin et jusqu'à quel âge elle peut être créditée au profit de millions d'enfants, enfants d'assurés auprès de l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

Ce type de pension peut être accordé aux bénéficiaires, aux enfants des travailleurs assurés qui vérifient le lien et tiennent compte d'une série d'exigences, comme annoncé par l'Institut.

Qui peut être autorisé ?

La pension d'orphelin peut être accordée aux enfants d'assurés décédés ou de retraités âgés de moins de 15 ans.

Se podrá solicitar de forma presencial. (Foto: Cuartoscuro)

Cependant, de 16 à 25 ans, il peut également être proposé, à condition que les jeunes de cette tranche d'âge étudient dans des écoles du système éducatif national.

Il sera également valable pour les personnes de plus de 16 ans, qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins, en raison d'une maladie chronique, d'une anomalie physique ou psychiatrique, et jusqu'à ce que l'invalidité déclarée disparaisse et selon le cas.

Il ne faut pas oublier que pour toute procédure, un certain nombre d'exigences sont requises, dans ce cas, il s'agit des suivantes :

*Prouvez le lien d'affiliation avec l'assuré ou le retraité décédé.

*Prouvez l'âge de l'enfant.

* Que l'assuré décédé dispose d'au moins 150 semaines de cotisation et doit être en vigueur ou conserver ses droits (assurance invalidité, retraite, chômage à un âge avancé ou vieillesse).

*Dans le cas où l'employé décède des suites d'un accident du travail, le jugement d'invalidité permanente ou de décès dû à des risques professionnels, émis par les services médicaux de l'établissement, est requis.

*Dans le cas d'enfants atteints d'une maladie chronique, d'une déficience physique ou mentale, l'avis du bénéficiaire handicapé sera requis, également émis par les services médicaux correspondants.

El IMSS también solicita algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro)

Comment postuler ?

*La personne intéressée ou le membre de la famille doit se présenter au comptoir de l'unité de médecine familiale (UPM) la plus proche.

*Certains documents doivent également être soumis. Pour ce faire, vous devrez accéder aux liens suivants : Demande de pension d'orphelin - Type A. Enfant de moins de 16 ans ; Demande de pension d'orphelin - Mode B. Enfant de plus de 16 ans et jusqu'à 25 ans ancien étudiant ; Demande de pension d'orphelin - Type C. Enfant handicapé de plus de 16 ans.

Retraite pour personnes âgées

De leur côté, des millions de personnes âgées pourront compter sur les ressources de leur épargne, accumulées au cours de leur vie professionnelle et transformées en pension.

Cependant, l'Institut mexicain de sécurité sociale a affirmé que pour ceux qui ont besoin de ce type de pension, ils devront avoir le minimum période de contribution que la loi de l'IMSS établit.

Et c'est qu'au fil des ans, les travailleurs du pays ont accès au paiement de cet avantage économique auquel ils ont droit, après avoir économisé au cours de leur vie professionnelle. Cependant, dans le pays, il existe deux régimes de retraite sous celui de 73 et 97. Il sera basé sur la date à laquelle il a commencé à contribuer à l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

