Patricia Chirinos à Pedro Castillo : « Il saisit dents et ongles avec le sang du peuple »

Patricia Chirinos n'a pas hésité à critiquer les actions de Pedro Castillo et à ne pas gérer le social actuel la crise traverse le pays après la fermeture des transporteurs qui a débuté le 28 mars.

Une semaine après le début des manifestations, le parlementaire s'est prononcé contre les décès qui ont lieu ces jours-ci et la façon dont les ministres ont tenté de minimiser ces décès.

La députée a été invitée au programme du présentateur Beto Ortiz, où elle a de nouveau souligné que le président avait démissionné du poste de président.

« De ce que je peux sentir et de l'expérience que j'ai vécue, c'est que cela ne fait que commencer. Il y aura d'autres effusions de sang et c'est ce que nous devons éviter. Aujourd'hui, j'ai voté contre la tenue d'une réunion - proposée par certains membres du Congrès - avec les ministres et le président Castillo. J'ai voté contre, non pas parce que je veux ne pas me réconcilier, mais parce que je pense que c'est une perte de temps parce que nous ne parlons pas à n'importe quel président du Pérou, nous parlons de Castillo, qui est quelqu'un de menteur, mythomane est un gouvernement menteur », a-t-il dit.

« Par cela, il démontre son incapacité à gouverner et s'il ne peut même pas gouverner, encore moins serons-nous capables de sortir d'une crise comme celle dans laquelle nous sommes. Je viens avec la même proposition que je vous ai faite le jour où le président est venu au Congrès, je lui ai dit : démissionnez M. Castillo parce que vous n'avez pas d'autre choix, vous vous serrez avec dents et ongles mais avec le sang des gens qui courent dans les rues », », a-t-il ajouté.

D'autre part, Patricia Chirinos a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de rencontrer le président Castillo, puisqu'elle le considère comme un mythomane et qu'il serait une « perte de temps ».

« Je ressens beaucoup de douleur et de tristesse à propos de ce qui se passe au Pérou, c'est un sujet dont nous discutons tout le temps ici au Congrès avec certains membres du Congrès, car certains indolents préfèrent leurs négociations personnelles et continuent à défendre Castillo. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir qu'il y a plus de 8 régions en crise, qui ont surgi alors qu'Ica, Pucallpa, Chimbote, Ucayali, Tarapoto. Amazonas, Huánuco, Lima, Piura, explosent pratiquement, brûlent en flammes et les mille excuses de Castillo ne vont pas rendre l'enfant à cette mère que nous venons de voir pleurer parce que l'enfant est tombé dans la rivière », a-t-il analysé.

« Nous voyons les images de Manchay et d'une dame s'évanouit, mais quand elle se réveille la première chose, elle dit 'il y a la faim'. En effet, la faim est ce qu'il y a parce que les gens n'ont pas d'emploi, les prix augmentent chaque jour, l'instabilité qui préoccupe les gens du moment où ils se lèvent jusqu'au coucher. Ces 15 semelles que les ménagères utilisaient pour acheter leur menu tous les jours, ce n'est plus suffisant, il faut que ce soit 30, 40, 50 semelles. Castillo préfère fuir et aller dans des écoles ouvertes comme s'il ne s'était rien passé, il voulait faire du bien à la population mais il ne va rien réaliser. Castillo continue de blâmer tout le monde pour son incapacité mais le peuple ne le croit plus », a-t-il dit.

Rappelons que c'est la parlementaire Patricia Chirinos qui a présenté pour la première fois une motion de vacance contre Pedro Castillo , la députée a promu ce document au Congrès plénier du Pérou, où sa demande n'a pas abouti après les votes de son collègues d'autres sièges.

