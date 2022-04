Néstor Villanueva a été infidèle à Florcita Polo avec Tessy Linda, selon la danseuse : « Je ne l'ai pas fait par vengeance »

La danseuse Tessy Linda s'est produite dans l'émission Amor y Fuego pour dire sa vérité sur la romance qu'elle aurait eue avec Néstor Villanueva aime cela comme pour montrer des conversations compromettantes qui montreraient qu'il la cherchait.

Comme vous vous en souvenez, la soi-disant « Reine du Tube » a envoyé une déclaration qui la délimitait de toute relation actuelle avec la chanteuse. Cependant, le 4 avril, il a avoué qu'ils auraient été « sortir ensemble » jusqu'à il y a trois mois, quand il était encore avec Florcita Polo.

Selon Tessy Linda, en décembre 2021, elle a dit à la chanteuse qu'elle ne voulait plus rien avec lui. « Je l'ai arrêté il y a trois mois. Nous avons parlé et nous avons dit que nous continuions notre amitié. Il s'est passé quelque chose à l'époque », dit-elle, et à laquelle Gigi Mitre a dit : « Florcita ils vous ont trompé ».

« Tirez sur tout, confirmé par le même protagoniste, Florcita, ils vous ont été infidèles avec Tessy Linda selon ses propres mots », a ajouté Rodrigo González

