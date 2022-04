Morgan Freeman sera l'hôte de la nouvelle série documentaire « Great Escapes »

Avec la voix extraordinaire de Morgan Freeman, la série Great Escapes... présente huit cas lors de sa première saison. Issue d'Alcatraz, Dannemora, El Chapo Guzman et les Six de Pittsburgh, la série recrée en détail le cadre, la portée et l'évolution des fuites, mais aussi une partie de leurs conséquences. Sur la base de la technologie Unreal Engine, la construction de chaque cas a été réalisée avec le matériel audiovisuel existant et les témoignages de témoins.

L'acteur primé et aimé a vécu des expériences carcérales à la fois dans la fiction et la réalité. Pour le premier, il a joué dans The Shawshank Redemption, où le personnage de Freeman aide le protagoniste du film à s'échapper. Dans la vraie vie, l'acteur a eu un bref séjour en prison durant son passage dans l'armée de l'air dans un malentendu clair. Il présente aujourd'hui la série documentaire qui reconstitue les cas d'évasions les plus mémorables.

Le plus de cette série, contrairement aux nombreux autres documentaires qui traitent de ces cas, est que Great Escapes with Morgan Freeman présente des recréations réalisées grâce au logiciel appelé Unreal Engine qui s'appuie sur des images historiques pour lui donner encore plus de réalisme, des cartes des voies d'évasion et des poursuites sur les fuites célèbres d'Alcatraz, de Dannemora, du pénitencier d'État de Pittsburgh et d'autres. Le moteur graphique, en plus d'être utilisé dans les titres les plus importants de l'industrie du jeu vidéo, a récemment été utilisé dans la reconstruction des personnages de Star Wars dans leurs séries, leurs films et d'autres titres de l'industrie cinématographique.

Cette nouvelle technologie place le spectateur à l'intérieur des prisons en les reconstruisant à l'aide de la CGI, générant des images photoréalistes et des expériences immersives. À partir de cette avancée, les cellules, les conduits de ventilation, les tunnels et les murs de la prison peuvent être reconstruits pour placer le spectateur dans la prison afin qu'il puisse voir la fuite du point de vue des personnes qui creusaient ou planifiaient leur sortie de prison.

« Dans Great Escapes, vous avez une idée de la façon dont les gens peuvent être dévoués, courageux et débrouillards dans des situations désespérées. Une fois que vous commencez à regarder, vous vous impliquez. Le mystère est de savoir s'ils le feront, s'ils peuvent vraiment le faire. Parce que c'est presque une tentative impossible », a déclaré Morgan Freeman, nominé aux Oscars en 1994 pour l'un de ses rôles les plus mémorables, celui du stagiaire Ellis Redding dans le classique Dreams of Freedom. Et d'ajouter : « Je vais vous donner étape par étape les détails de ce que vous avez fait d'un moment à l'autre presque, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année. Sortir d'une prison à sécurité maximale est probablement l'une des tentatives les plus audacieuses que l'homme puisse se permettre. C'est probablement l'une des choses les plus fascinantes de la nature humaine que nous enfermons dans les prisons. »

Le premier épisode de cette série que History diffusera en Amérique latine traitera du cas de Joaquín « El Chapo » Guzmán, le baron de la drogue mexicain qui a réussi à s'échapper de deux prisons de haute sécurité. La première évasion d'El Chapo a eu lieu en 2001. Le second se penche sur le cas d'Alcatraz et rappelle une tentative d'évasion de 1962 dans ce qui était considéré comme la prison la plus sûre technologiquement des États-Unis. La troisième suit la prison de Dannemora, où deux hommes condamnés à la réclusion à perpétuité ont utilisé l'intelligence technique et la manipulation psychologique de plusieurs employés de la prison pour s'échapper de prison.

Great Escapes with Morgan Freeman présente le premier épisode le samedi 9 avril en Argentine et le dimanche 10 en Colombie, tandis qu'au Mexique tous les lundis sur Canal History and History Play.

