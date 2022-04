María del Carmen Alva annonce que le Congrès ne respectera pas le couvre-feu annoncé par Pedro Castillo

Après l'annonce de la décision de Pedro Castillo de décréter l'état d'urgence à Lima et Callao et d'informer le immobilisation citoyenne tout au long du mardi 5 avril, le président du Congrès de la République, María del Carmen Alva, n'était pas d'accord pour dire que la mesure avait été annoncée presque à minuit, empêchant les gens d'aller travailler.

Cependant, il a annoncé que le Législatif est autonome et qu'il ne cessera en aucun cas de fonctionner. « Aujourd'hui, mardi, nous avons un ordre du jour, en fait demain le président et certains ministres sont invités à 15 heures comme nous l'avions déjà annoncé. Donc, la vérité, c'est que je ne sais pas s'il ne veut pas y aller parce qu'ils n'ont rien à dire demain et c'est pour ça qu'il a pris cette mesure, ou si le cabinet est aussi incapable dans une situation aussi difficile que nous, et ils n'ont rien à dire, ou il n'y a aucune mesure qui puisse nous échanger », a-t-il dit RPP.

Il a déclaré que mardi, une réunion clé aura lieu avec les membres de l'exécutif pour coordonner les questions sur la façon dont le Congrès peut adopter des lois et des mesures et travailler ensemble. « Mais il semble qu'ils ne veulent pas non plus travailler avec nous, l'inverse, ils veulent enfermer tout le monde et personne ne travaille demain », a déclaré Alva assez obscurcie.

Il a déclaré que le président avait été invité au Congrès et que cette invitation avait été publiée publiquement. « Espérons qu'il partira, c'est la bonne chose à faire s'il veut travailler et résoudre les problèmes de cette crise que nous n'avons pas vue depuis des années et qui touche tout le Pérou ».

Il a réitéré qu'aujourd'hui mardi, ils vont continuer à travailler de toute façon, ce sera une journée normale, il espère donc qu'ils les laisseront travailler tranquillement, car personne ne peut les empêcher du droit de travailler et que le Congrès fonctionnera.

Le chef du Parlement a répondu à la question de savoir si les citoyens devaient respecter l'immobilisation annoncée par le président Castillo : « La vérité, honnêtement, ne devrait pas. Ils devraient aller travailler. » Quelques minutes plus tard, il a apparemment réfléchi à sa réponse et a déclaré : « Je comprends qu'ils vont enfermer tous les citoyens, et je ne suis pas d'accord ». Il a ajouté que cela dépendra de tous ceux qui veulent rester à la maison.

C'EST DOMMAGE

Alva a souligné que la manifestation pour la grève des transports a été observée dans toutes les régions. « C'est dommage ce que nous vivons, il y a déjà quatre pertes en vies humaines, et espérons qu'il n'y en aura plus. Je ne pensais pas que nous allions nous retrouver dans une telle situation. »

Le législateur a également fait référence au 5 avril, date dont se souvient la clôture du Congrès aux mains de l'ancien président Alberto Fujimori. « Nous nous souvenons tous du 5 avril, ce n'est pas une très bonne date à retenir. C'était un coup d'État contre la démocratie et personne ne veut le répéter. »

Interrogée sur le fait de savoir si ses déclarations ont le soutien de son banc Acción Popular, Alva a répondu oui, ils parlaient même dans le chat de la banque, et ce mardi, ils vont tous travailler.

« Il me semble qu'il s'agit d'une mesure arbitraire, la même que celle qui a été annoncée lorsque tout le monde dort. De nombreux travailleurs ne savent pas qu'ils ne pourront pas se rendre au travail demain. L'informalité, c'est 80%, il y a beaucoup d'indépendants, et les gens sortent pour gagner leur vie de jour en jour », a-t-il dit.

