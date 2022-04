L'Ukraine demande à la Chine de jouer un rôle important dans la réalisation d'un cessez-le-feu

Chinese President Xi Jinping applauds during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitro Kuleba a appelé son homologue chinois, Wang Yi, à ce que le pays asiatique joue un rôle important dans la réalisation d'un cessez-le-feu avec la Russie et a déclaré que l'Ukraine espère parvenir à la paix et devenir « la porte d'entrée de l'Europe ».

Les ministres ont tenu lundi soir une conversation téléphonique recueillie par les médias d'État chinois mardi et selon laquelle Wang a déclaré à Kuleba que la Chine s'attendait à ce que les négociations se poursuivent jusqu'à ce qu'un accord de cessez-le-feu soit conclu.

Le dialogue entre les deux a eu lieu trois jours seulement après la tenue par la Chine et l'Union européenne (UE) d'un sommet télématique au cours duquel Bruxelles a demandé à Pékin d'abandonner son « équidistance » à la guerre en Ukraine et d'utiliser son influence sur la Russie pour mettre fin à l'agression. « Tout ce que la Chine veut, c'est la paix en Ukraine », a assuré Kuleba au chef de la diplomatie du géant asiatique, selon l'agence de presse officielle Xinhua.

Depuis le début du conflit, la Chine a maintenu une position ambiguë dans laquelle elle a appelé au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays et dans laquelle elle a évité d'utiliser le mot « invasion » pour désigner l'offensive russe, tout en réitérant son opposition aux sanctions contre Moscou.

Selon Xinhua, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a informé Wang de la situation, a déclaré que son pays souhaitait maintenir la communication avec la Chine et espère qu'il continuera à jouer un rôle important dans la réalisation d'un cessez-le-feu.

Dmytro Kuleba, canciller ucraniano (Reuters)

La Chine est « un grand pays qui joue un rôle clé et actif dans la sauvegarde de la paix », a déclaré Kuleba, qui a également remercié l'aide humanitaire envoyée par Pékin et a insisté sur le fait que Kiev souhaite trouver une solution durable par le dialogue avec la Russie et « est prête à devenir la porte d'entrée de l'Europe ».

Wang, quant à lui, a insisté sur la position chinoise de promouvoir le dialogue et les pourparlers de paix : « La Chine n'a aucun intérêt géopolitique dans la crise ukrainienne et ne regardera pas à distance sans rien faire, mais elle n'ajoutera pas non plus d'essence à l'enjeu. Tout ce que nous voulons, c'est la paix », a-t-il dit.

Il a également appelé son homologue à maintenir l'accent du dialogue jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et, à terme, la paix soient atteints, « quelles que soient les difficultés des négociations et des divergences ».

Selon le ministre chinois, le conflit finira par prendre fin et l'important sera de préserver une sécurité durable en Europe, ce qui nécessitera « une structure de sécurité européenne équilibrée, efficace et durable » construite grâce à un « dialogue équitable ».

La Chine, a-t-il dit, est prête à continuer à jouer un rôle constructif « à sa manière », à partir de sa position « objective et impartiale ».

Wang apprécie en outre les efforts déployés par les autorités ukrainiennes pour évacuer les citoyens chinois et espère que des mesures efficaces continueront d'être prises pour assurer la sécurité de ses ressortissants restés dans le pays.

La semaine dernière, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était en Chine pour participer à une réunion spéciale sur l'Afghanistan, mais en marge, il a rencontré Wang et tous deux ont clairement indiqué que ni la guerre ni les sanctions ne changeront le « partenariat stratégique » entre leurs pays.

(Avec des informations d'EFE)

