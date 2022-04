Les meilleurs mèmes laissés par la chute d'Alfredo Adame dans son nouveau combat

Alfredo Adame était un sujet tendance sur Twitter car il a participé à un combat mais encore une fois le résultat ne l'a pas favorisé. Cela s'est produit lors de la conférence de presse où l'avocat de Carlos Trejo, avec qui l'acteur a eu des affrontements depuis le passé, l'a interrompu et cela a poussé Adame à répondre avec violence.

Van varias veces que el actor cae de espaldas en sus peleas, lo que provocó que lo compararan con una tortuga que no se puede parar. (Twitter: @LordVonGabo)

Les railleries sont venues parce que l'acteur a essayé d'appliquer sa célèbre technique de « coup de pied de vélo », qui a fait pleuvoir des mèmes sur les réseaux sociaux réseaux tels que Twitter en plus de montrer sa position sur ce qui s'est passé.

El video se viralizó en redes sociales y dura un minuto con 19 segundos. (Twitter: @morrisonchristo)

Lorsqu'il a voulu utiliser la célèbre technique pour le frapper, il est tombé, ce qui a amené de nombreuses personnes à le comparer à une tortue retournée dans sa carapace, ce qui a provoqué diverses moqueries. En plus de demander combien de fois encore ils auraient à voir Adame tomber pour prétendre qu'il n'a aucune connaissance du karaté.

Adame aseguró en la conferencia de prensa que Carlos Trejo pidió 3 millones de pesos para que se llevara acabo la famosa pelea. (Twitter: @lch_bin_Chema)

Les utilisateurs ont affirmé qu'Adame tombe dans tous ses combats en faisant le coup de pied de vélo, ce qui montre que ce n'est pas une bonne technique.

El abogado Montalvo gritó al actor: “El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú”. (Twitter: @John_LYL)

La raison du combat était qu'il avait assuré aux médias que le célèbre combat contre Trejo n'avait pas eu lieu en raison de ses exigences.

En el video se muestra que intentan separar a Adame del abogado para evitar que se golpeen. (Twitter: @XiomaraRubio)

L'avocat de Carlos Trejo s'est plaint à l'acteur parce qu'il n'a pas assisté au combat qu'ils avaient convenu, ce qui a provoqué l'acteur à s'énerver et à arrêter de sa chaise pour aller directement le frapper. Et le fait est que le combat auquel beaucoup s'attendaient n'est jamais venu et que les deux impliqués se sont blâmés mutuellement ; Carlos a mentionné que l'acteur n'avait pas supprimé les restrictions légales qu'il avait contre lui.

Después de que Trejo le aventara una botella que le lastimó el ojo, Adame claró que la pelea podía ser pospuesta. (Twitter: @UltraRadioPue)

Bien qu'ils aient essayé de l'arrêter, Adame est allé directement voir l'avocat et a commencé à lancer des coups de poing, mais il a trébuché sur une chaise et est tombé sur le dos en faisant des mouvements avec les jambes. La vidéo se termine à 1 minute et 19 secondes avec Adame s'arrêtant et le personnel de sécurité sortant Montalvo de la scène.

Los internautas hicieron diversos memes sobre la caída de Adame. (Twitter: @Pepe_Ramoz).

« Peu importe la situation, la forme, le nombre de personnes, le combat, Alfredo Adame finit toujours allongé par terre en train de donner des coups de pied à sa bicyclette. C'est tout ce dont nous avions besoin aujourd'hui pour rire, merci », a commenté un utilisateur de Twitter.

Chumel Torres fue uno de los que se pronunciaron al respecto. (Twitter: @pinkfreud73)

« J'ai déjà compris la manière de combattre d'Adame tout comme il existe des styles de kung-fu (comme le style de la grue, du tigre, etc.). Alfredo Adame utilise le style du ver, il rampe et les ennemis l'assomment puis finissent avec sa célèbre bicyclette », a déclaré un autre utilisateur.

Por otro lado, diversos usuarios afirmaron que Adame hizo esto solo para estar en el ojo público de nuevo. (Twitter: @saenz_geo)

Il est important de se rappeler qu'Adame avait déclaré lors d'entrevues précédentes qu'il avait des connaissances en karaté et qu'il était même ceinture noire. « Dans le Mix Marcials Arts, il y a un coup de pied appelé vélo, quand un concurrent tombe, vous commencez à donner un coup de pied à un vélo », a déclaré l'ancien pilote.

Adame fue trending topic principal en Twitter debido a su caída. (Foto: @ElSrDeLasArmas)

Avant cet émoi sur les réseaux sociaux, il a été impliqué dans une bagarre de rue qui est également devenue virale sur les réseaux sociaux, puisqu'il a été laissé par terre, ce qui a soulevé des commentaires et des doutes sur sa prétendue connaissance des arts martiaux.

Algunos de los usuarios afirmaron que fueron los fantasmas de Carlos Trejo quienes hicieron que se cayera. (Twitter: @netogomez92)

Plusieurs utilisateurs du réseau social Twitter ont affirmé que voir l'acteur dans un sujet tendance a rendu leur journée car ils ont trouvé drôle de voir comment il est retombé avec son célèbre coup de pied de vélo.

Chumel Torres faisait partie de ceux qui en ont parlé : « Voyez ça du bon côté : cette fois, ce n'était pas une fille qui se mordait le cul. Il a été battu par 4 chaises », a-t-il posté dans un tweet.

