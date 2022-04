Les États-Unis ont félicité Chaves pour sa victoire au Costa Rica et se sont engagés à « renforcer les liens bilatéraux »

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

Le Gouvernement des États-Unis a félicité Rodrigo Chaves, le président élu du Costa Rica par le Parti du progrès social démocrate, pour sa victoire au second tour des élections présidentielles, qui s'est tenu dimanche, et a exprimé sa volonté de « renforcer les liens bilatéraux ».

« Les États-Unis félicitent Rodrigo Chaves Robles pour son élection en tant que prochain président du Costa Rica. Nous félicitons également les Costariciens d'avoir participé et mené un processus électoral conforme aux fortes traditions démocratiques du Costa Rica », a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Ainsi, il a souligné que « le Costa Rica représente un phare de la démocratie en Amérique et dans le monde ». « Nos relations bilatérales restent ancrées dans des valeurs démocratiques partagées qui renforcent la liberté, l'inclusivité et le respect des droits de l'homme », a-t-il ajouté, selon un communiqué publié sur le site internet du département d'État.

« Nous espérons renforcer les liens entre nos pays afin de promouvoir nos intérêts communs, y compris la gestion humaine des migrations, la protection de l'environnement et la collaboration avec les partenaires démocratiques de la région vers un hémisphère plus sûr, plus prospère et plus démocratique », a fait remarquer Blinken.

Chaves Robles a remporté les élections en remportant 52,9 pour cent des voix. Le principal rival de Chaves, José María Figueres, du Parti de la libération nationale (PLN) a remporté 47,1 % des suffrages, avec des élections marquées par plus de 40 % d'abstention.

El candidato presidencial costarricense, José María Figueres

Le président élu a ainsi inversé les résultats du premier tour, lors duquel l'ancien président Figueres a remporté la victoire. Le second tour a dû avoir lieu car aucun des candidats n'a dépassé le seuil de 40 pour cent de soutien lors du premier tour, qui s'est tenu en février.

L'économiste et ancien responsable de la Banque mondiale Rodrigo Chaves a été élu ce dimanche 49e président de l'histoire du Costa Rica, à la suite d'une campagne dans laquelle il a promis du « changement » et de la lutte contre la corruption, et dans laquelle il a été impliqué dans la controverse sur des affaires de harcèlement sexuel et de prétendus parallèles les structures de financement.

Chaves, du jeune Parti du progrès social-démocrate, a remporté 52,9 % des voix pour battre l'ancien président José María Figueres Olsen, du traditionnel Parti de la libération nationale.

Le candidat a surpris le 6 février dernier au premier tour en terminant à la deuxième place pour accéder au second tour face à l'ancien président Figueres.

Chaves, 60 ans, a proposé de s'attaquer à la corruption pour laquelle il reproche les gouvernements précédents, y compris ceux du parti rival, et de mettre en œuvre des réformes étatiques profondes par référendum, chose qui a été qualifiée par ses adversaires de populisme.

Parmi les promesses du candidat figurent la réduction des procédures pour les entrepreneurs et la sécurité sociale, la modification des plans éducatifs du pays, la réduction de la taille de l'État et le soutien aux secteurs côtiers, qui sont les plus pauvres du pays.

Le plan du gouvernement Chaves s'engage à prendre des mesures économiques pour réduire les procédures et faciliter l'action des entreprises, réduire les charges sociales, exiger des résultats des institutions publiques, créer des emplois et attirer plus d'investissements, et réduire le coût du panier de base par des décrets.

Chaves a également promis de promouvoir un système de retraite unique, de mettre en œuvre la réforme fiscale approuvée sous le gouvernement actuel, de renforcer les sanctions contre la corruption et de rendre les dépenses sociales plus efficaces.

« Ce n'est pas le moment de célébrer, mais c'est un énorme défi », a déclaré M. Chaves dans son discours de victoire, après avoir pris connaissance des résultats électoraux.

« J'exprime mon appréciation à Don José María Figueres et à toutes les personnes qui ont voté pour lui », tout en lui demandant de travailler ensemble pour rendre possibles les projets que son cotendor a appelés le « miracle costaricain », qui était son projet de campagne.

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :