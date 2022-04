Les commerçants et les travailleurs sont surpris d'apprendre le couvre-feu de ce mardi

Confusion, surprise et inquiétude ont été constatées ce matin parmi les marchands et les travailleurs qui venaient d'apprendre que, vers minuit la veille, le président avait annoncé que l'inamovibilité des citoyens ou le couvre-feu pour ce 5 avril, de 2 h à 23 h 59.

À 5 heures du matin, les travailleurs et les commerçants qui ont commencé leurs activités tôt dans la journée ont déclaré qu'ils avaient à peine entendu parler de la mesure et qu'ils avaient dû rentrer chez eux ou fermer leurs entreprises, principalement des entreprises de fruits, de peur que leurs produits ne soient gâtés.

« Nous sommes très indignés par le président Castillo. Nous nous reposons à 8 ou 7 heures du soir. Et le président ne peut pas donner d'ordre quand il le veut. Nous ne sommes pas ses agneaux ou ses enfants qui étudient quand il était à l'école. Nous sommes des commerçants qui vivent au jour le jour », a déclaré América TV, un marchand de pastèques du marché aux fruits qui craignait que ses produits échouent et perdent leur investissement de 20 000 soles.

D'autres travailleurs informels ont manifesté leur indignation face à l'annonce du président, car ils ont déclaré qu'ils vivaient au jour le jour et qu'ils n'auraient pas à acheter de nourriture s'ils ne travaillaient pas. D'autres personnes qui se sont rendues aux stations de métro Lima et Metropolitano avaient de rentrer chez eux lorsqu'ils sont fermés.

PAS DE TRANSPORT EN COMMUN

Vers 3 heures du matin, l'Autorité des transports urbains de Lima et Callao (ATU) informe le public que « toutes les lignes de transport public à Lima et Callao sous sa compétence, de la même manière que les services concessionnés tels que les corridors métropolitains et complémentaires, ne fourniront pas de service aujourd'hui, mardi 5 avril ».

En outre, ils ont indiqué que, dans le cas des taxis, ainsi que des transports spéciaux pour les écoles, les touristes et les travailleurs, « ils ne seront pas en mesure d'assurer le service pendant la période d'immobilisation sociale obligatoire prévue par le règlement susmentionné ».

« Il est suggéré que ceux qui travaillent dans des activités essentielles (santé, eau, assainissement, électricité, transport de marchandises et de marchandises, médias, entre autres) prennent les prévisions nécessaires pour se rendre à leurs centres de travail en temps opportun », ont-ils déclaré, mais ils n'ont pas expliqué comment arrivent sur leur lieu de travail.

Ce que l'on a vu depuis le petit matin, dans certains quartiers du centre-ville de Lima, ce sont les transports publics informels.

ANNONCE DU PRÉSIDENT

À l'issue d'une réunion du Conseil des ministres, le président Pedro Castillo a décrété que la province de Lima et Callao soit déclarée urgence, en plus de l'inamovibilité des citoyens le mardi 5 avril.

Dans son message à la Nation, il a également appelé au calme et à la sérénité des citoyens, soulignant que chaque manifestation dans le pays est un droit constitutionnel, mais qu'elle doit toujours se faire dans le cadre de la loi.

« Face aux actes de violence que certains groupes ont voulu créer par le biais du blocus des accès de Lima et Callao, et afin de rétablir la paix et l'ordre intérieur, le Conseil des ministres a décrété l'état d'urgence suspendant les droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité des personnes, l'inviolabilité du domicile et la liberté de réunion dans la province de Lima et Callao », a-t-il dit.

Il a ajouté qu'il a été approuvé de déclarer l'inamovibilité des citoyens de 2 h 00 à 23 h 59 le mardi 05 avril pour protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes et a souligné que cette mesure n'empêchera pas la fourniture de services essentiels à tous les Péruviens et Péruviens.

