Les Chiliens voteront pour approuver ou rejeter la nouvelle constitution le 4 septembre

FOTO DE ARCHIVO. Un integrante de la Convención Constitucional sostiene un cuaderno del organismo durante una sesión en Santiago, Chile. Noviembre, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

Les Chiliens voteront lors d'un référendum obligatoire le 4 septembre pour approuver ou rejeter une nouvelle constitution destinée à remplacer celle promulguée en 1980 par le régime du dictateur Augusto Pinochet, a indiqué le gouvernement mardi.

Le pays, qui a élu un président de gauche en décembre après une course électorale polarisée, connaît un profond changement depuis un soulèvement social contre les inégalités en 2019 qui a fait des dizaines de morts, secouant l'économie et la classe politique.

Ces manifestations ont été soutenues par l'ancien leader étudiant Gabriel Boric, président élu au sujet d'un candidat d'extrême droite qui avait promis d'installer un « État providence ».

Il a également promis de défaire le modèle économique néolibéral du Chili protégé par la Constitution, qui est attribué à la richesse relative du pays mais blâmé pour ses inégalités sociales profondément enracinées.

Les manifestations de 2019 ont conduit à un référendum en 2020 au cours duquel les Chiliens ont voté à une écrasante majorité en faveur de la modification de la constitution. Cela a conduit à des élections en mai 2021 pour 155 membres de la Convention constituante chargés de rédiger une nouvelle loi fondatrice pour le pays d'Amérique du Sud.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile (EFE/Elvis González)

L'organe élu, majoritairement de gauche, a commencé à travailler sur le texte en juillet de l'année dernière.

Mardi, le gouvernement borique a annoncé que les Chiliens voteront sur la nouvelle constitution le 4 septembre. La date est symbolique au Chili : c'était la date traditionnelle des élections présidentielles jusqu'au coup d'État qui a renversé le leader socialiste Salvador Allende en 1973 et introduit près de deux décennies de dictature.

Quelque 15 millions d'électeurs éligibles auront deux mois pour peser le texte proposé avant de laisser leur marque en septembre, a indiqué le gouvernement.

Cependant, un sondage privé a révélé lundi que le rejet du projet de nouvelle Constitution en cours d'élaboration au Chili est passé à 46 % et a dépassé pour la première fois l'intention d'approuver le texte au milieu des récentes controverses sur les règles qu'il contiendra.

L'enquête Plaza Pública de la firme Cadem a révélé que la désapprobation des questions discutées jusqu'à présent avait augmenté de 10 points par rapport à la mesure précédente, tandis que le « J'approuve » s'élevait à 40%.

Sesión de la Convención Constitucional en Santiago (REUTERS/Ivan Alvarado)

Les controverses sur le droit à la propriété, la suppression du Sénat et le sort de l'épargne dans les fonds de retraite privés ont ébranlé l'opinion publique.

« En ce qui concerne les questions abordées dans la convention, 50 % préfèrent qu'il y ait une Chambre des députés et un Sénat, 72 % considèrent que la société est multiculturelle et non plurinationale, 73 % sont favorables à la liberté de choix en matière de pensions par le biais d'un système mixte et 75 % préfèrent que les cotisations continuent à être des économies pour les travailleurs », a noté la firme.

La méfiance envers le corps a augmenté de sept points pour atteindre 55%, son plus haut niveau depuis novembre 2021, a déclaré Cadem. Dans le même temps, la perception selon laquelle elle parvient aux accords nécessaires pour rédiger le nouveau texte a chuté de 10 points à 42 %.

Le sondage a également montré que l'approbation du président Gabriel Boric a chuté de cinq points à 45 %, tandis que la désapprobation a augmenté à 35 %, accumulant une augmentation de 15 points en deux semaines.

(Avec des informations de l'AFP et de Reuters)

Continuez à lire :

Chili : Une enquête révèle un rejet de la nouvelle Constitution et une forte baisse de la garantie de Gabriel Boric gestion