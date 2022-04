« Le plasma dans le contexte actuel de la pandémie n'est pas nécessaire », a déclaré l'infectiologue Fernando Polack à propos du sérum hyperimmun

La science en général et les découvertes scientifiques en particulier doivent être analysées en fonction de leur contexte socio-historique d'émergence . Cette chaîne d'innovation devient plus pertinente lorsque le cadre de ces jalons est formé par une pandémie mondiale qui a donné aux sciences appliquées une vitesse inhabituelle.

Après deux ans de vie mondiale avec le coronavirus SARS-CoV-2, la science analyse et perfectionne les différents traitements qui ont été mis sur la table pour faire face à la COVID-19, qui a déjà causé plus de 493 millions d'infections et plus encore plus de 6 millions de décès, et qui résiste toujours à la reconversion derrière de nouvelles variantes.

Une toute nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM) a fortement relancé le débat sur l'intervention plasmatique des convalescents chez les personnes infectées par le COVID. Cette revue scientifique - considérée comme la plus importante au monde - est arrivée à la même conclusion que le pédiatre et infectiologue argentin Fernando Polack et ses équipes, en 2020, lorsqu'il a étudié l'utilisation de cette thérapie plasmatique précoce en Argentine, sans vaccins encore disponibles, ou approuvé, pour contrôler la létalité et la forte contagiosité démontrées par le nouveau virus.

Des recherches menées dans plus d'un millier de cas menées par la Bloomberg School of Public Health de l'Université Johns Hopkins et la Mayo Clinic, entre autres institutions médico-scientifiques, ont évalué l'efficacité du plasma convalescent chez les patients aux premiers stades de la maladie, et sans facteurs ni comorbidités sur le plan de la santé, et a démontré qu'il s'agissait d'une option efficace et sûre en tant que traitement ambulatoire précoce de la maladie.

Il a conclu que le plasma hyperimmun réduirait de moitié le risque d'hospitalisation s'il était administré dans les 9 jours suivant l'apparition des symptômes de la COVID-19, et a cité et rassemblé des études réalisées par Polack et ses équipes dans le cadre du preuve.

Au cours de ses recherches sur le plasma en 2020 - au début de la pandémie - Polack a toujours soutenu que , « en raison du fonctionnement des anticorps dans l'organisme, l'application du plasma a de meilleures chances théoriques de fonctionner au début de la maladie. Parce que si vous obtenez du plasma avec des anticorps et que vous les prêtez à un nouveau infecté, ils devraient immobiliser le virus. »

Comment, alors, en cette période de pandémie actuelle, efficacement contrôlée par les vaccins contre la COVID avec une stratégie d'action sanitaire sûre, disponible et diversifiée (sur plusieurs plateformes) - et malgré le fait que des poches d'iniquité existent toujours dans le monde - cette étude qui sauve l'utilisation du plasma hyperimmun en option contre le COVID ?

Infobae s'est entretenu avec l'infectiologue et pédiatre Fernando Polack pour analyser les travaux publiés dans le NEJM, en tant que chercheur de premier plan dans l'étude du plasma convalescent réalisée en Argentine .

El plasma es el líquido de la sangre que tiene más anticuerpos, rico en anticuerpos, que son defensas importantes contra el virus de los que ya tuvieron la enfermedad COVID. La mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible para bloquear la progresión del virus, sostiene la evidencia (EFE/Enric Fontcuberta/Archivo)

—Le traitement plasmatique des convalescents pour ralentir la propagation de la COVID-19 a joué un rôle très important au début de la pandémie, et aujourd'hui - deux ans plus tard - et avec un puissant portefeuille de vaccins contre le COVID approuvé - et de différentes plateformes - pour le monde entier, cette étude publiée dans le NEJM qui prétend que le sérum semble hyperimmunisé des convalescents. Quelle est la place de cette intervention aujourd'hui face à la COVID ?

—Fernando Polack : Il existe essentiellement deux manières de traiter les maladies pour les résoudre : l'une consiste à les prévenir et l'autre à les traiter une fois qu'elles surviennent. Évidemment, pour prévenir une maladie, nous devons agir le plus tôt possible et la traiter également dans le cadre de la même logique . En général, chaque fois que vous pouvez anticiper l'évolution d'un problème, vous êtes mieux placé que lorsque vous résolvez quelque chose qui s'est déjà produit et qui a des ramifications qui commencent à s'écarter du problème initial qui l'a causé.

Dans le COVID, cela se produit ; les vaccins, et nous, les chercheurs, le savons par expérience, ils ralentissent la progression de l'infection et l'arrêtent avant qu'elle ne devienne une maladie ou une maladie grave. Mais le dilemme est qu'une fois la maladie installée, dans quelle mesure vous pouvez l'arrêter et où vous devez déjà commencer à faire face aux conséquences qui vont au-delà de l'infection elle-même.

Les anticorps monoclonaux de type plasmatique auraient toujours dû être utilisés très tôt, en particulier du point de vue de leur fonctionnement, puisqu'ils le font exactement de la même manière que les vaccins.

La différence est que les vaccins sont des anticorps qui sont générés à l'intérieur du corps pour bloquer la progression du virus et qui sont générés avant l'infection, car comme il faut quelques semaines pour que ces anticorps soient générés, il n'y aurait pas de temps matériel pour que les vaccins fonctionnent s'ils étaient administré après l'infection, et le plasma raccourcit ces durées en étant administré dès que possible une fois l'infection survenue. C'est là la principale différence.

El estudio desarrollado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y de la Clinica Mayo entre otros, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y publicado en el NEJM. Analizó la evolución de pacientes ambulatorios de COVID-19 tratados con plasma de convalecientes dentro de los 9 días posteriores a la prueba positiva

—Fernando Polack : Les anticorps monoclonaux, on pourrait dire, d'une manière très simplifiée, qu'il s'agit d'une sorte de « plasma synthétique », d'anticorps fabriqués à l'extérieur du corps qui sont administrés par injection.

Plusieurs anticorps monoclonaux ont fonctionné selon la même logique que celle avec laquelle nous avons effectué le test plasmatique initial que nous avons présenté il y a deux ans, et il était évident qu'en raison d'une matière biologique, le plasma utilisé intelligemment au début devait avoir le même résultat. L'étude réalisée en Argentine a été bien pensée et bien conçue, comme celle que nous avons réalisée avec la province de Buenos Aires, la ville de Buenos Aires, le PAMI, Swiss Medical, l'OSDE, l'OSECAC et de nombreux autres acteurs de la Infant Foundation ; et maintenant cette étude de l'Institut national de la santé des États-Unis l'a et démontre cette étude menée par le National Institute of Health des États-Unis avec les universités américaines - Hopkins et Mayo, entre autres - dans tout le pays avec plus d'un millier de bénévoles.

Que sauvez-vous de cette étude publiée dans le NEJM qui évalue la plasmothérapie des convalescents à un stade précoce de la maladie, en particulier dans les neuf jours suivant le test positif ? Au fil du temps, pensez-vous également que le plasma est actuellement sous-utilisé parmi les options de traitement contre le COVID ?

—Polack : Ce qui me réjouit de cette étude publiée dans le NEJM, c'est qu'elle confirme que le plasma a un sens et qu'il est utile , toujours en science, il est nécessaire de confirmer par plus d'un groupe les découvertes que la science a entreprises de manière bien pensée et bien- manière exécutée. Un autre dilemme de la pandémie était que lorsque tout le monde commençait à chercher des solutions, les solutions étaient parfois évaluées sans une compréhension approfondie du comportement des variables qui détermineraient le succès de ces solutions.

En Argentine, les études menées à cet égard sur le plasma ont été assez bien pensées et bien conçues. Et rien de ce que nous et d'autres groupes avons dit au début de la pandémie n'a cessé d'être vrai deux ans plus tard. Et c'est vraiment intéressant et important. Une science bien pensée, bien conçue et bien armée fournit des solutions. Qu'il s'agisse de vaccins, d'interventions d'anticorps ou de tout ce qui a une logique biologique solide. À la fin de ces histoires, il n'y a aucune chance, il faut étudier, travailler et réfléchir.

Le plasma aujourd'hui, dans ce contexte de pandémie, n'est d'aucune utilité ou très peu . Mais au moment où nous avons soumis les données, en décembre 2020, elles étaient très utiles . Étant donné que ces résultats n'ont pas changé et qu'il est possible de réduire de près de moitié, voire d'un tiers, le développement de la COVID-19 sévère chez les personnes âgées est un outil très précieux.

Polack trabajó liderando equipos en los trials de Fase III de las vacunas más innovadoras que arrojó esta pandemia: las de plataforma genética de ARN mensajero que creó Pfizer-Biontech. Y además emprendió con grupo multidisciplinares y mucha convicción el tratamiento con plasma de convalecientes cuando aún no había vacunas disponibles

—Polack : Peut-être que la complexité de son utilisation (du plasma), peut-être une moindre compréhension dans de nombreuses régions du monde de ce que signifiait l'intervention, que nous ne l'avons pas inventée, pas plus qu'hier, qu'elle existe depuis un siècle, signifiaient que tout ce qui aurait pu être utilisé n'est pas utilisé pour être utilisé.

Et puis la chance d'avoir eu tellement de succès avec les vaccins que cela rend toute autre stratégie préventive vraiment inutile. Mais toute intervention contre un virus se concentre sur ce que j'ai dit au début : le début, lorsque vous n'avez qu'à bloquer le virus et pas trop tard lorsque vous devez faire face à toutes les conséquences que le virus a eues sur la santé du patient.

La référence en vaut la peine : c'est comme attraper un cheval avant qu'il n'entre dans un bazar - et casse tout - ou aller le chercher une fois qu'il a parcouru le bazar pendant vingt minutes et qu'il ne reste presque plus de plat sain. C'est essentiellement l'idée centrale.

Et du point de vue des équipes de chercheurs multidisciplinaires en Argentine, les efforts que nous avons déployés ont été énormes. Un effort de nombreux groupes de médecins, de chercheurs, ainsi que de la société et d'équipes impliquées dans la santé publique. Et c'est très bon et réconfortant du point de vue de l'équipe de réaffirmer que l'effort avait du sens et que ce que nous disions était juste parce que c'est ce pour quoi nous travaillons .

Notre engagement était de chercher à l'époque une solution pour l'Argentine à un problème qui n'avait pas de solution en vue. Et il est évident que les vaccins ont rendu ces stratégies beaucoup moins nécessaires.

Según datos de Our World in Data, el 64,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Entre las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que ya alcanzaron el gold standard figuran: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen y las producidas en China, Sinopharm y Sinovac. Aún aguarda los últimos sellos, la Sputnik V producida por el instituto científico ruso Gamaleya (EFE/ Carlos Ortega)

— Comment imaginez-vous l'avenir de la plasmothérapie de convalescence contre ce virus et d'autres virus ? Devrait-il toujours être à portée de main ? Ne pensez-vous pas qu'une agence comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est manifestée en décembre 2021 en déconseillant l'utilisation de plasma de convalescence chez les patients atteints de COVID ?

—Polack : Aujourd'hui, le plasma des convalescents n'est plus nécessaire. C'est-à-dire que l'idée importante serait que vous ne devriez pas utiliser de plasma, vous devez vous faire vacciner. La solution, c'est le vaccin.

Mais pendant longtemps, lorsqu'il n'y avait pas de vaccin, ce (plasma de convalescence) était une solution intermédiaire qui fonctionnait. Et nous devons le garder à l'esprit car si jamais nous sommes confrontés à un autre germe, cette solution n'a pas fonctionné pour la première fois avec le COVID, elle a fonctionné avec plus de dix maladies différentes dans le passé. Il n'y avait aucune raison pour que je ne le fasse pas avec celui-ci.

Le plasma n'a pas sa place aujourd'hui dans la stratégie thérapeutique contre le COVID ; mais il montre qu'il y a 16 ou 18 mois, des chercheurs argentins et de nombreux groupes de médecins, d'acteurs sociaux et d'acteurs de la santé publique ont répondu à ce que nous pouvions utiliser comme pont jusqu'à l'arrivée des vaccins nous sommes arrivés à deux conclusions : le plasma tardif est inutile chez les patients sévères et le plasma chez les patients légers est un outil très précieux jusqu'à ce qu'il existe une meilleure solution appelée vaccin.

La science fabriquée en Argentine

Polack a également été le fer de lance du plus grand essai de phase III au monde visant à tester l'efficacité et l'innocuité du vaccin de plate-forme COVID -ARN messager- produit par le binôme scientifique Pfizer-Biontech, fabriqué à l'hôpital militaire de la ville de Buenos Aires. Les résultats - connus en 2020 - ont également été publiés dans la prestigieuse revue scientifique NEJM.

Polack est considéré comme l'un des principaux experts internationaux en matière de maladies virales respiratoires et dirige la Infant Foundation, qui travaille actuellement avec un groupe de scientifiques multidisciplinaires sur un projet international visant à réaliser un vaccin triple viral chez l'adulte - il s'agira d'un essai de plus ou moins un millier de personnes et est actuellement en phase II. « Nous étudions l'objectif de migrer vers un vaccin triple viral pour adultes, qui serait contre le coronavirus, la grippe et le virus respiratoire syncytial (RSV) », a déclaré l'infectiologue à Infobae.

A través del método denominado de aféresis se realiza la extracción de plasma - REUTERS/Lindsey Wasson

L'étude menée en Argentine, en 2020, par la Infant Foundation présidée par Polack a mis en évidence l'utilisation précoce de plasma convalescent chez les adultes de plus de 65 ans atteints de COVID-19 légère : qui a démontré une efficacité de 61 % pour empêcher le coronavirus de se développer dans un maladie grave et n'évolue que, selon les termes du spécialiste, vers « un mauvais rhume »

L'étude a été réalisée en collaboration avec le ministère de la Santé de la province de Buenos Aires dans les installations des hôpitaux publics San Juan de Dios, Simplemente Evita, Dr Carlos Bocalandro et Evita Pueblo. Dans la capitale, l'hôpital militaire central, le sanatorium Los Arcos, le CEMIC, le ministère de la Santé de la ville de Buenos Aires, le travail social des employés commerciaux (OSECAC) et le sanatorium Finochietto ont participé.

Pour les Argentins, le plasma occupait déjà une place prépondérante dans l'histoire de la science locale en raison de ses bonnes performances dans le traitement de l'épidémie de fièvre hémorragique argentine qui a frappé le pays il y a 70 ans. Ainsi, le traitement du plasma immunitaire des convalescents a pu réduire considérablement la létalité grâce au travail exceptionnel du Dr Julio Maiztegui à cette époque.

L'Institut national des maladies virales humaines (INEVH) situé dans la ville de Pergamino, dans la province de Buenos Aires, qui se distingue par ses travaux sur les hantavirus, la dengue, la fièvre jaune et d'autres arbovirus, l'a positionné comme un centre de référence national et régional pour le diagnostic en laboratoire de ces maladies, et Il porte depuis des années le nom du célèbre « Dr Julio Maiztegui ».

Conclusions et sévérité de l'OMS

Le co-auteur principal de l'étude, David Sullivan, MD, professeur de microbiologie moléculaire et d'immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, s'est montré énergique sur le rôle du plasma convalescent en période de COVID, « alors que le paysage changeant, souvent imprévisible, de la pandémie de COVID-19 exige de multiples options de traitement, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire où les traitements de première intention tels que les vaccins et les anticorps monoclonaux peuvent ne pas être facilement disponibles, notre étude fournit des preuves solides que le plasma de convalescence riche en anticorps devrait faire partie du arsenal », a-t-il dit.

L'étude publiée dans le NEJM a conclu que « le plasma de convalescence COVID à titre élevé (riche en anticorps), lorsqu'il est administré à des patients externes pour la COVID-19 dans les 9 jours suivant un test positif, réduit le besoin d'hospitalisation pour plus de la moitié des patients ambulatoires principalement non vaccinés.

Una ilustración en 3D intenta mostrar cómo las células del virus SARS-COV-2 generan la infección por COVID-19 dentro del organismo

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été sévère à l'égard du plasma en tant que traitement disponible contre le COVID : début décembre 2021, elle s'est fortement prononcée contre le traitement au plasma des personnes convalescentes pour traiter les cas de COVID-19, qu'ils soient modérés, sévères ou graves. Selon l'organisation internationale, les recherches menées ont montré qu'elles n'augmentaient pas les chances de survie et ne réduisaient pas la nécessité d'utiliser des respirateurs.

Il est basé sur l'analyse de 16 études scientifiques portant sur 16 236 patients atteints de COVID-19 et a conclu que le traitement au plasma est également très coûteux et difficile à administrer. Il a également relevé un certain nombre de problèmes pratiques, tels que la nécessité d'identifier et de tester les donneurs, ainsi que les difficultés liées à la collecte, au stockage et à l'utilisation du plasma, qui représentent tous des obstacles supplémentaires à la viabilité du traitement. Le seul cas dans lequel l'OMS laisse ouverte la possibilité de son utilisation est celui d'un essai contrôlé randomisé.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis autorise actuellement le plasma hyperimmun en convalescence comme option de traitement pour les patients ambulatoires atteints de maladies immunodéprimées ou ceux recevant des médicaments immunodéprimés, et pour tous les patients hospitalisés avec un COVID à un stade précoce 19.

