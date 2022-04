Le ministre de la Justice sur le duel Cristal contre Flamengo : « Un match de football ne peut pas se passer avant la tranquillité du pays »

Presque minuit le mardi 5 avril. Pedro Castillo, président du Pérou, a annoncé dans son message à la nation que le pays aura obligatoire l'immobilisation sociale de 02h00 à 23h59 de la journée en question, après l'arrêt des transporteurs qui a provoqué le chaos, le désordre, la violence et même le pillage.

Par conséquent, la question s'est posée de savoir ce qui se passerait avec le duel entre le Sporting Cristal et Flamengo, de sorte que le ministre de la Justice, Felix Chero, a pris la parole dans le cadre de l'émission « La voix des peuples » sur la radio Exitosa.

« (Le match entre le Sporting Cristal et Flamengo) Il devra être reporté. N'oublions pas que dans le cadre de mesures exceptionnelles, des mesures extraordinaires doivent être prises. Je pense que nous sommes tous des amateurs de football, nous aimons tous les matches, mais un match de football ne peut pas avoir préséance sur la tranquillité dont le pays a besoin », a déclaré Félix Chero à Exitosa.

Qu'adviendrait-il du match opposant le Sporting Cristal à Flamengo pour la Copa Libertadores ?

Jusqu'à présent, le Sporting Cristal n'a pas commenté la question et tout dépendra de la décision de la Conmebol de décider si elle décide de tenir le match à huis clos ou d'être reprogrammée pour le lendemain. Cependant, le duel entre le Sporting Cristal et Flamengo pour la première journée du groupe H de la Copa Libertadores est prévu pour le mardi 5 avril à partir de 19h30 (heure péruvienne) à l'Estadio Nacional.

Pour l'engagement à domicile, l'entraîneur du bas-pontin a confirmé que Yoshimar Yotún et Fernando Pacheco seront en forme après avoir souffert d'un certain malaise. Parmi ceux mentionnés, le milieu de terrain de l'équipe nationale péruvienne doit figurer parmi les partants.

En outre, Roberto Mosquera, entraîneur du Sporting Cristal, comme l'a appris Infobae, a étudié tous les matches de Flamengo et possède toutes les informations sur chacun des joueurs de l'équipe brésilienne.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE AFFIRME QUE LES PÉRUVIENS VEULENT AVOIR L'ESPRIT TRANQUILLE

Le ministre de la Justice, Félix Chero, a expliqué comment il estime que la population péruvienne a pris la décision de Pedro Castillo d'imposer un couvre-feu mardi. « Les Péruviens sont intelligents et veulent avoir l'esprit tranquille. Ils veulent travailler avec des garanties, ils ne veulent pas d'actes de violence et que les services fonctionnent. Cependant, j'ai confiance en Dieu et que les Péruviens collaboreront à cette mesure parce que c'est pour le bien-être de tous », a-t-il déclaré à Exitosa.

« Nous avons travaillé toute la journée. Il y a des décisions à prendre et les décisions qui sont prises sont fermes et si nous devons travailler à minuit ou à 1 heure du matin, selon les rapports, nous devons stabiliser l'ordre et rassurer le pays, nous devons le faire. La mesure a été adoptée en Conseil des ministres, à la suite de la génération de situations qui se sont produites aujourd'hui, mais nous essayons toujours d'agir avec prudence et raisonnablement autant que possible », a-t-il ajouté.

SERVICES DE BASE S'ILS VEULENT DESSERVIR

« Toutes les activités essentielles de notre pays, les services de santé, les services de base et essentiels, y participeront car ce sont des soins de base, essentiels pour que les gens puissent se fournir eux-mêmes leurs produits. Évidemment, dans l'ordre et la tranquillité d'esprit. En outre, la police et les forces armées guideront et accompagneront ces mesures », a déclaré Félix Chero, ministre de la Justice, à Exitosa.

