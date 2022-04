L'Europe a déjà apprécié le film « Amparo » et le moment est venu pour la Colombie, succès remporté dans des pays tels que la France et l'Espagne, de terminer la catapultation du film dans les salles nationales, la date de sortie ayant déjà été fixée sur tout le territoire.

Ce film raconte le drame d'une mère lorsqu'elle réalise que son fils a été recruté obligatoirement dans l'armée, une constante avec des milliers de jeunes à la fin des années 90 dans des villes comme Medellín compte tenu de l'intensité de la guerre ; mais le cas d'Amparo a une atténuation supplémentaire, à savoir qu'Elias était affecté pour servir dans un bataillon situé dans une zone de conflit.

L'histoire, avec l'actrice Sandra Melissa Torres, sortira dans les salles du pays à partir du 28 avril après une visite réussie au Festival de Cannes (France) et au Festival du film de San Sebastian, qui s'est déroulé du 17 au 25 septembre 2021.

Il a même été projeté lors de la dernière édition du Festival international du film de Carthagène, -Ficci-, étant la première fois qu'il était diffusé dans le pays. Il a été très bien accueilli par la critique, ainsi que par d'autres titres tels que « El Beat » (qui met en lumière la vie et les actes de Benkos Biohó) et « Le silence des graines » (made in La Guajira).

Amparo, le film qui s'est imposé à la Semaine de la critique à Cannes

Ce film, le premier réalisé par Simón Mesa Soto, était l'un des films les plus remarquables des premiers films internationaux ; même, le cinéaste Paisa a indiqué en juin de l'année dernière que la participation de son travail était une récompense après cinq ans de travail dessus. « Ce fut un processus vaste, un processus d'un grand bonheur, mais aussi de travail acharné, d'erreurs et de sacrifices qui vous construisent en tant que cinéaste et en tant qu'être humain », a-t-il dit. Au cours de cette Semaine de la critique, il convient de rappeler que Sandra Torres a remporté le prix de la meilleure actrice.

Il convient de mentionner que le casting de « Amparo » est composé de Diego Alejandro Tobón (Elias), Luciana Gallego (Karen), John Jairo Montoya (Victor) et Adriana Vergara (Lucia), qui recréent également la lutte de la mère qui saisit toutes les occasions possibles pour récupérer son fils en vie.

C'est pourquoi il contacte un homme sur le marché noir qui peut lui « fournir » un carnet militaire pour le jeune homme. Tout cela se passe au cours d'une journée, le temps qu'Amparo a contre lui pour empêcher Elie d'être emmené dans une « zone rouge ». Là, la mère montre - tout comme le spectateur - plusieurs problèmes qui entourent l'armée, tels que la corruption et les intérêts cachés qui sont gérés autour du recrutement d'adolescents.

Enfin, « Amparo », en plus de sa participation à Ficci, Cannes et San Sebastián, a été récompensé à l'échelle internationale, tels que le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation de la Semaine de la Critique du festival français ; le Prix international du jury de la critique au Festival du film de Lima ; le prix du meilleur Prix d'actrice à la compétition ibéro-américaine du Festival international du film de Punta del Este et à la compétition Silver Hugo des nouveaux réalisateurs du Festival international du film de Chicago.

