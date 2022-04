Le couvre-feu est-il la même chose que l'immobilisation sociale ?

Dans le message à la nation publié hier soir, le président Pedro Castillo a annoncé qu'aujourd'hui, mardi 5 avril, de 2 h 00 à 23 h 59, il y aurait une immobilisation sociale obligatoire à Lima et Callao.

Selon le décret suprême, « les droits constitutionnels relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation sur le territoire national, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité des personnes sont suspendus ».

En outre, le décret d'urgence stipule : « Pendant l'immobilisation sociale obligatoire, le personnel strictement nécessaire impliqué dans la fourniture de services de santé, de médicaments, de continuité de l'eau, d'assainissement, d'énergie électrique, de gaz, de carburant, de télécommunications et d'activités connexes, de nettoyage et de collecte des déchets solides, services funéraires, transport de marchandises et activités connexes »

Face à cette mesure surprenante, nombreux sont ceux qui se demandent si le couvre-feu et l'immobilisation sociale sont la même chose ou s'ils présentent des différences. La vérité est qu'il s'agit de termes similaires et dans la note suivante, nous expliquons pourquoi. Si vous voulez savoir en quoi ils peuvent différer, continuez à lire.

SONT-ILS PAREILS ?

Le site officiel du gouvernement, www.gob.pe, explique l'immobilisation sociale obligatoire comme une « mesure qui vous oblige à rester chez vous en fonction de votre lieu de résidence ». Cela signifie que, sauf si cela est strictement nécessaire, par exemple pour des raisons de santé ou de travail, vous ne devez pas quitter votre domicile pendant la durée indiquée. Il est à noter que si les tâches que vous effectuez sont exemptées d'immobilisation, vous devez vous munir d'un permis de travail pour vous déplacer en toute tranquillité d'esprit.

Le RAE définit le couvre-feu comme une « mesure gouvernementale qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdit le transit ou le séjour dans les rues d'une ville à certaines heures , généralement la nuit. Cette mesure constitue donc une limitation ou un moyen de restreindre légalement la liberté de circulation, qui est considérée internationalement comme un droit de l'homme. Par conséquent, elle n'est généralement décrétée que dans des situations extraordinaires telles que lors d'une urgence sanitaire due à la pandémie de COVID-19 ou en cas de guerre.

Lorsqu'un gouvernement impose un couvre-feu, celui-ci est généralement supervisé par les institutions de police et les forces armées.

En ce sens, le couvre-feu et l'immobilisation sociale sont des termes similaires, sauf que le premier est beaucoup mieux connu et compris par les gens. Ces mesures sont similaires en ce sens que le couvre-feu impose un moment où vous ne pouvez pas vous déplacer librement dans les rues ou vous rendre dans les espaces publics, et l'immobilisation sociale fait référence à la mesure elle-même qui vous oblige à rester chez vous pendant un certain temps, généralement pendant les heures du couvre-feu.

Ils pourraient être différenciés s'il y avait un cas totalement extrême dans lequel un gouvernement décrétait une immobilisation sociale illimitée et qu'il n'y avait pas de temps où il était possible de se déplacer librement sur la voie publique. Alors que lorsqu'il y a un couvre-feu, la population peut parfois se déplacer dans la rue.

SERVICE QU'ILS SERVENT AUJOURD'HUI

- Salud

- Médicaments

- Continuité des services d'eau

- Assainissement

- Énergie électrique

- Gaz

- Carburants

- Télécommunications et activités connexes

- Nettoyage et collecte des déchets solides

- Services funéraires

- Transport de marchandises et activités connexes

Así se ven las calles con la prohibición de transporte público por la inmovilización social.

CONTINUEZ À LIRE