Le commentaire acide avec lequel Chumel Torres a comparé la révocation du mandat d'AMLO à celles du Venezuela

Quelques jours après la révocation du mandat au Mexique, elle soulève encore de nombreux doutes, principalement parmi les personnages qui ne sont pas favorables à la Quatrième Transformation (Q4) et le président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO).

Ces journalistes, politiciens, analystes et citoyens, généralement issus des réseaux sociaux, ont cherché à boycotter cette consultation populaire de plusieurs manières. Des chiffres défavorables à la violation présumée de la Constitution en raison des irrégularités qui se sont produites ces dernières semaines.

Parmi toutes les voix contre, il y a celle du youtubeur Chumel Torres, qui s'est révélé être un critique acharné du gouvernement actuel, puisqu'il fait pratiquement un commentaire ou une blague sur López Obrador ou quelqu'un de son cabinet tous les jours.

En ce qui concerne la révocation du mandat, il a également exprimé son opinion et, à cette occasion, il a assuré que Tabasqueño « apprend des meilleurs » car Hugo Chávez et Nicolás Maduro, dans leur Venezuela natal, ont également demandé que ce chiffre soit inclus dans les constitutions respectives.

(Foto: Twitter)

Le Chihuahuan a partagé une vidéo TikTok dans laquelle, premièrement, le défunt ancien président du pays sud-américain est vu poussant pour le référendum de rappel, avec des mots très similaires à ceux utilisés par López Obrador lorsqu'il parle de ce processus démocratique qui aura lieu le 10 avril.

Plus tard, Maduro apparaît exhortant la population à sortir et à recueillir des signatures afin que, au milieu de son mandat et comme le dicte la plus haute loi du Venezuela, le président, si c'est la décision du peuple, quitte son poste.

Les utilisateurs de ce réseau social ont déclaré que cette même ressource avait été promue par l'ancien président de la Bolivie, Evo Morales, qui a également été critiqué parce que, comme l'ont souligné les internautes, les organes électoraux de ces pays étaient sous le contrôle du gouvernement, une situation très différente de celle expérimenté au Mexique avec l'Institut national électoral (INE).

De même, une femme qui s'est identifiée comme vénézuélienne a expliqué que Chávez utilisait ce chiffre, mais uniquement pour expulser ceux qui ont voté contre elle de l'administration publique, puisqu'elle aurait le contrôle des autorités électorales, elle pouvait toujours le faire.

La Revocación de Mandato de AMLO se realizará el próximo 10 de abril (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Malgré toutes les irrégularités constatées, les prétendues relations avec le Venezuela et d'autres pays classés comme « communistes » ou « socialistes » par l'opposition, la révocation du mandat au Mexique est et est pleinement soutenue par les organes électoraux.

Selon l'Institut national électoral (INE), la révocation du mandat est un instrument de participation citoyenne « pour déterminer la conclusion rapide de la performance du titulaire de la présidence de la République, sur la base de la perte de confiance », ce mécanisme sera mis en œuvre pour la première fois afin de garantir le droit politique à la citoyenneté par un vote universel, direct, secret et libre.

Les bulletins de vote pour procéder à la révocation du mandat contiendront des questions qui indiqueront ce qui suit : Êtes-vous d'accord pour que Andrés Manuel López Obrador, président des États-Unis du Mexique, si son mandat est révoqué en raison d'une perte de confiance ou reste à la présidence de la République jusqu'à la fin de son mandat ?

Toute personne inscrite sur les listes électorales peut participer à cet exercice démocratique qui, pour des raisons budgétaires, comportera moins de cases, dont l'emplacement peut être consulté via la page Localisez votre boîte https://ubicatucasilla.ine.mx/, en dans laquelle vous devez entrer la section et l'entité de résidence conformément aux informations d'identification de l'électeur.

CONTINUEZ À LIRE