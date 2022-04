Le Canada a imposé de nouvelles sanctions contre neuf citoyens russes et neuf autres Biélorusses pour l'invasion de l'Ukraine

Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly speaks during Question Period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, March 22, 2022. REUTERS/Patrick Doyle

Les autorités canadiennes ont décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre neuf citoyens russes et neuf autres Biélorusses pour « violation » de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Ukraine, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly.

« Ce que le monde a vu ce week-end à Bucha est abominable. Le Canada ne restera pas les bras croisés alors que le massacre insensé de civils innocents par les forces russes en Ukraine se poursuit », a défendu Canberra dans un communiqué.

Joly a ainsi souligné que « ces proches collaborateurs » sont des « complices » des « terribles » événements qui « se déroulent sous nos yeux ». « Nous n'arrêterons pas de faire pression sur le régime russe tant que ses troupes n'auront pas quitté le sol ukrainien », a-t-il ajouté.

Selon la déclaration du gouvernement canadien, le pays a sanctionné plus de 700 personnes et entités depuis le début de l'invasion du pays. Les dernières sanctions du Canada imposeront des gels et des interdictions d'actifs aux personnes figurant sur cette liste.

Destrozos en Ucrania por la invasión rusa

En outre, le gouvernement australien a annoncé mardi que l'exportation de produits de luxe vers la Russie serait interdite dans le cadre de l'extension des sanctions visant Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

La ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne a souligné dans un communiqué qu'il s'agit de sanctions - notamment du vin et des pièces pour les véhicules de luxe - visant le président russe Vladimir Poutine et « ses riches facilitateurs », ajoutant qu'elles ne visent pas les « consommateurs russes ordinaires ».

« Cette interdiction fait suite à nos sanctions financières ciblées contre le président Poutine, des membres de son gouvernement, des oligarques russes, des propagandistes et des agents de désinformation, ainsi que des hauts commandants militaires russes », a-t-il dit.

Enfin, il a statué que le gouvernement australien « réitère son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi qu'au peuple ukrainien ».

(Avec des informations d'Europa Press)

