Le bureau du Médiateur demande la cessation immédiate de l'immobilisation sociale obligatoire parce qu'elle est inconstitutionnelle

Face à la déclaration d'état d'urgence émise par le gouvernement, qui prévoit la mesure obligatoire d'immobilisation sociale de 02h00 à 23h59 aujourd'hui, mardi 5 avril, le Bureau du Médiateur a estimé que la mesure adoptée par le pouvoir exécutif « est inconstitutionnelle en raison de l'absence de motivation requise et parce qu'elle est absolument disproportionnée par rapport aux événements de protestation sociale enregistrés à Lima et Callao. »

Il indique en outre que « la Cour constitutionnelle, dans une jurisprudence constante, a déclaré que les états d'urgence et les mesures imposées sous leur protection doivent répondre de manière inexcusable aux critères de proportionnalité et de nécessité », mais que « ces exigences ne sont pas remplies en l'espèce, car aucune raison a été exprimé qui justifie une telle immobilisation sociale stricte, il n'a pas été précisé comment cela contribuera à la préservation de l'ordre social ».

« L'ordonnance d'inamovibilité ne tient pas compte des graves conséquences qu'elle aura sur les travailleurs du pays, dont la majorité travaillent dans des conditions informelles, c'est pourquoi leur droit au travail sera affecté de la même manière que d'autres droits tels que l'alimentation, la santé et l'éducation », lire la déclaration du Bureau de l'Ombudsman.

En outre, « étant donné le caractère prématuré de la mesure, ses conséquences seront encore plus dommageables et susciteront l'inquiétude de la population dans des circonstances où le calme et la sérénité sont nécessaires pour résoudre le conflit généré par les demandes des transporteurs et des agriculteurs. La manière intempestive dont la mesure a été prise viole le devoir de prévisibilité juridique que chaque État doit avoir à l'égard de la citoyenneté. »

Dans ses deux derniers points de sa déclaration, le Bureau du Médiateur souligne également que les états d'urgence ne sont pas des mécanismes utilisés pour gérer les conflits sociaux, « c'est à cela que servent les processus de dialogue que le gouvernement lui-même a promus et dont l'engagement à rencontrer les guildes en conflit est toujours en attente ».

MESSAGE À LA NATION

Pedro Castillo a déclaré dans son message à la Nation que bien que chaque manifestation dans le pays soit un droit constitutionnel, elle doit toujours être faite dans le cadre de la loi.

« Face aux actes de violence que certains groupes ont voulu créer par le biais du blocus des accès de Lima et Callao, et afin de rétablir la paix et l'ordre intérieur, le Conseil des ministres a décrété l'état d'urgence suspendant les droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité des personnes, le l'inviolabilité du domicile et la liberté de réunion dans la province de Lima et Callao », a-t-il déclaré dans son discours.

Le chef de l'État a également appelé à continuer à travailler ensemble pour promouvoir la croissance et le développement nationaux, mais a souligné que ce développement doit être juste et équitable pour bénéficier directement à tous les Péruviens sur le territoire national.

Pour cette raison, il a indiqué qu'un ensemble de mesures avaient été prises pour améliorer le revenu des Péruviens et que les familles n'étaient pas touchées par la hausse des prix des produits de première nécessité.

« Ces mesures approuvées dans le cadre du dialogue dans la ville de Huancayo profitent non seulement à la population de Junín, mais à toutes les familles, en particulier aux plus vulnérables. Vous verrez bientôt les effets des mesures prises, les accords sont venus à la suite d'un dialogue, entre les représentants de l'Exécutif, les autorités locales, les dirigeants des transporteurs, les agriculteurs et la population », a-t-il dit.

