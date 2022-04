La Copa Libertadores dans le doute : le Flamengo-Sporting Cristal sera reporté et le duel de River contre Alianza Lima est en danger

Bien que les garanties aient été initialement données pour mener à bien les matches prévus cette semaine au début de la Copa Libertadores, les manifestations et les manifestations sociales à Lima se sont multipliées et le gouvernement a décidé de décréter un couvre-feu pour toute la journée mardi. Dans ce scénario, on ignore ce qui se passera lors des matches entre le Sporting Cristal et Flamengo (ce soir, à partir de 21h30) et Alianza Lima-River Plate (demain, à 21 ans).

Pedro Castillo, président du Pérou, a annoncé vers minuit dans son message aux citoyens que le pays aura une immobilisation sociale obligatoire de 02h00 à 23h59 de la journée en question, à la suite de la fermeture des transporteurs qui a provoqué le chaos, le désordre, la violence et même des pillages.

Plus tard, Felix Chero, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du Pérou, lors d'un dialogue avec Radio Exitosa, a déclaré : « Il faudra le reporter (Le match entre le Sporting Cristal et Flamengo). N'oublions pas que dans le cadre de mesures exceptionnelles, des mesures extraordinaires doivent être prises. Je pense que nous sommes tous passionnés de football, que nous aimons tous les matches, mais un match de football ne peut pas avoir préséance sur la tranquillité dont le pays a besoin. »

Face à cette situation, le casting millionnaire argentin attend la confirmation de la Conmebol, qui n'a pas encore été publiée à cet égard. Les personnes dirigées par Marcelo Gallardo prévoyaient de s'entraîner ce matin sur le site d'Ezeiza, puis, à 15 h 50, de s'envoler pour la capitale du Pérou avec un vol charter. Parmi la liste des 24 footballeurs qui séjourneront à l'hôtel Marriot, se distinguent la présence du jeune colombien Flabián Londoño et les absences des chiliens Paulo Díaz et José Paradela (tous deux positifs pour COVID-19).

En raison de la hausse des prix du carburant, l'Union des guildes de transport multimodal du Pérou a effectué une livraison totale, ce qui a entraîné de graves démantèlement dans différentes parties de la capitale, telles que Carretera Central et Manchay, où des affrontements ont eu lieu entre manifestants et police. Il y a également eu des pillages dans certains magasins des centres commerciaux et des dommages à des propriétés privées.

« Les Péruviens sont intelligents et veulent avoir l'esprit tranquille. Ils veulent travailler avec des garanties, ils ne veulent pas d'actes de violence et que les services fonctionnent. Cependant, j'ai confiance en Dieu et dans le fait que les Péruviens collaboreront à cette mesure parce qu'elle est pour le bien-être de tous », a déclaré le ministre de la Justice.

Chero a également assuré que « toutes les activités essentielles de notre pays, les services de santé, les services de base et essentiels, y participeront car ce sont des soins de base, essentiels pour que les gens puissent se fournir eux-mêmes leurs produits. Évidemment, dans l'ordre et la tranquillité d'esprit. En outre, la police et les forces armées guideront et accompagneront ces mesures. »

D'autre part, lundi soir, la police nationale péruvienne a fourni des garanties que le compromis entre Alianza Lima et River Plate pouvait être réalisé normalement. Dans la déclaration publiée par le ministère de l'Intérieur, il est soutenu qu'il n'y aurait aucun problème à pouvoir tenir la réunion.

« Examiner la demande de garanties inhérentes à l'ordre public présentée par le club Alianza Lima, représenté par M. Diego Enrique Guerrero Alburqueque, pour la tenue d'un spectacle sportif public, appelé « Conmebol Libertadores Copa Tournament » entre les clubs sportifs Alianza Lima et River Plate qui se tiendra au Estadio Nacional de Lima ; avec une capacité autorisée de 38 777 spectateurs », expliquent-ils dans la résolution.





