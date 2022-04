Marcelo Ebrard, chef du ministère des Affaires étrangères (SRE), s'est rendu au Qatar pour en savoir plus sur les hommes d'affaires et quelques détails sur la coupe du monde de football, ainsi que pour établir des relations diplomatiques dans ce pays qui connaît un développement rapide depuis quelques décennies.

Cependant, ce qui aurait pu être un voyage de routine s'est avéré être une peine pour le chancelier, demandé par l'analyste John Ackerman, qui a explosé contre lui pour avoir abandonné le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sur l'un des plus des visites compliquées de fonctionnaires des États-Unis.

C'est le 31 mars que l'envoyé spécial pour le changement climatique, John Kerry, et l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, se sont rendus au Palais national pour engager un dialogue sur la réforme de l'électricité promue par Tabasqueño, qui assure le développement de la région nord-américaine pour le le bien-être des villages des deux côtés du Rio Bravo.

De son côté, le président, a dit Ackerman, aurait entendu les « inquiétudes sur le caractère étatiste et expropriatoire allégué » de cette proposition législative de grandes entreprises comme Sempra Energy, Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos et Ford.

(Foto: Twitter)

« Ces entreprises sont les véritables propriétaires du pouvoir à Washington et elles veulent que le gouvernement mexicain soit aussi soumis à ses exigences et à ses besoins que son propre gouvernement », a également écrit l'écrivain dans sa chronique pour le journal La Jornada.

Il a souligné que si cela devait être reproduit aux États-Unis, pour que les hauts fonctionnaires escortent les cadres pour déposer des plaintes concernant la législation, Joe Biden serait sévèrement critiqué, mais il a souligné que López Obrador est différent et aime « briser les stratagèmes », puisqu'il les a également reçus au lieu de l'envoi d'un sous-secrétaire aux affaires environnementales ou énergétiques.

John Ackerman a applaudi les bons gestes que le président fédéral avait faits envers les Américains, car, a-t-il expliqué, il a promis de ne pas exproprier société étrangère, de respecter les autorisations d'introduction de carburant de certaines entreprises et de retirer les plaintes contre ces institutions privées, ainsi que de lever les fermetures de leurs terminaux de carburant.

AMLO a également invité les entrepreneurs à investir dans les champs, les pipelines et les parcs photovoltaïques, ainsi que dans les énergies propres. En outre, le président a ratifié son engagement à interdire l'extraction hydraulique ou la fracturation hydraulique, à réduire l'utilisation du charbon pour produire de l'énergie et à promouvoir des actions environnementales.

AMLO se reunió con funcionarios de EEUU para hablar de la Reforma Eléctrica (Foto: Reuters)

Indépendamment de ces accords, a déclaré Ackerman, le gouvernement américain a envoyé une « réponse hautaine et fière » avec des instructions pour orienter la politique du secteur de l'énergie ; en outre, il a réitéré les principales préoccupations du pays concernant la réforme de l'électricité de López Obrador, comme le note le document, ils craignent d'éventuelles violations de la TMEC, la prétendue perte de milliards de dollars en investissements et l'augmentation des émissions polluantes.

« Cette impardonnable impardonnable impardonnable doit avoir des conséquences immédiates. La déclaration du gouvernement Biden viole tout aussi notre souveraineté nationale que la récente résolution du Parlement européen et les pressions des entreprises espagnoles qui ont également cherché à intimider et à faire pression sur le gouvernement de López Obrador pour qu'il retire son initiative de réforme de l'électricité », a-t-il dit.

Pour cette raison, il a recommandé à AMLO de répondre à Biden « d'une manière similaire à la façon dont il a répondu à Bruxelles et Madrid », par une lettre pour défendre la souveraineté nationale, ou avec la suspension temporaire des relations diplomatiques avec les entreprises américaines.

Enfin, il a condamné que le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard ait préféré entreprendre une « longue marche » à travers l'Arabie saoudite, l'Inde et le Qatar plutôt que de rester avec son patron, dans le but de défendre la patrie en ce moment crucial pour l'avenir du pays. « Son départ anticipé du cabinet semblerait imminent », a-t-il dit.

