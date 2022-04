Janet Barboza était solidaire des agriculteurs mais une utilisatrice de Twitter a fini par lui reprocher son salaire dans America Today

L'animatrice d'America Hoy, Janet Barboza, a utilisé ses réseaux sociaux pour exprimer ses sentiments face à la situation des agriculteurs dans le pays, mais elle a décidé de la confronter en raison du salaire qu'elle reçoit à la télévision. Pour l'internaute, l'entrée des chiffres télévisés ne correspond pas à la réalité des citoyens ordinaires.

« Notre pays est en crise, pas maintenant, pour toujours ! Comment est-il possible que les agriculteurs soient payés de maigres sous pour leur production ! AUJOURD'HUI, il y a des gens qui mangent un jour et non l'autre. L'exécutif et le congrès dans une confrontation sans fin, aucun d'entre eux ne se soucie du pays », a écrit l'animateur.

Immédiatement, un détracteur a répondu : « Madame, vous expliquez : dans le même sens : comment est-il possible de gagner autant d'argent à la télévision avec des programmes de base qui contribuent au pays alors que les gens qui travaillent la terre reçoivent des soleils misérables ? Cordialement à votre réponse. »

Le conducteur a répondu : « Cela ressemble plus à du ressentiment », sans donner plus d'explication. Mais cela ne s'est pas arrêté là, puisqu'un autre utilisateur lui a demandé de signaler avant de donner le moindre commentaire. « Le problème gère les fonds publics, le budget public, prend des décisions exécutives. Qu'est-ce que tu apportes au Congrès ? Pour en savoir plus. La question des prix des politiques publiques de l'exécutif, du palais du gouvernement », a écrit l'internaute, qui a eu la réponse rapide de la pom-pom girl.

« Pourquoi considérez-vous que vous êtes informé et que je ne le suis pas ? » », a-t-il dit.

Il est à noter que America Today n'a pas été diffusé ce mardi 5 avril. América Hoy a choisi de donner la priorité aux émissions d'information afin de mieux informer les citoyens des événements nationaux. Dans le cas d'En Boca de Todos, le programme n'est pas sorti pendant deux jours consécutifs.

UN MANIFESTANT ASSURE L'AMÉRIQUE AUJOURD'HUI QUE LES HAUSSES DE PRIX NE L'AFFECTENT PAS

Le 4 avril, América Hoy a établi une liaison en direct avec les manifestants qui ont obtempéré avec les transporteurs. Très obscurci, l'un d'eux a fait des déclarations au journaliste de l'émission, où il a non seulement exigé le président Pedro Castillo pour la hausse des prix, mais a également indiqué que le journaliste et les chauffeurs ne les affectaient pas parce qu'ils sont très bien payé.

« Nous qui nous battons tous les jours, nous sommes affectés par le carburant, le panier de première nécessité », a déclaré un homme avec indignation au programme de télévision América.

Cependant, sa plainte ne s'est pas arrêtée là, car il a également évoqué le salaire du journaliste qui l'a interviewé ainsi que les chauffeurs d'America Hoy. D'une voix très forte et visiblement obscurcie , il a déclaré : « Bien sûr, cela ne vous affecte pas parce que vous êtes bien payés, nous qui nous battons tous les jours, cela nous affecte le carburant, le panier de première nécessité. Cela ne vous affecte pas », surprenant le journaliste qui couvrait les détails à Santa Clara, sur la Central Highway.

Le journaliste n'est pas resté silencieux et a répondu que ce qu'il avait dit était incorrect. « Ce n'est pas suffisant pour moi non plus, monsieur, cela ne vous affecte pas seulement », a déclaré le journaliste, mais Janet Barboza, Ethel Pozo, Brunella Horna et Giselo ont choisi de rester silencieuses .

