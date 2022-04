Bien que Saúl Alvarez ait relevé le défi d'affronter Dmitry Bivol, l'un des boxeurs mi-pleins les plus compétitifs aujourd'hui, les critiques pour les rivaux qu'il a refusé d'affronter se poursuivent. À cet égard, Mauricio Sulaimán, président du World Boxing Council (WBC), a adressé un message aux boxeurs intéressés à défier la meilleure livre pour livre au monde et n'a pas exclu que Canelo puisse accepter les bagarres à l'avenir.

« Il faut être calme, évidemment tout le monde veut combattre Canelo parce que c'est un combat qui résout votre vie (...) Canelo a un programme pour cette année. Il existe de nombreuses possibilités et les mélodies sont vraiment très bonnes. Benavidez commence contre Lemieux, Caleb Plant apparaît, Charlo. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de possibilités, mais l'enjeu n'est pas de tomber dans le désespoir, je pense qu'il y a Canelo pour tout le monde et pour longtemps », a-t-il déclaré après sa participation au WBC Traditional Coffee Tuesday.

