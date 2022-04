Il s'agit de la stratégie anti-COVID rigoureuse de la Chine qui oblige les familles à se séparer

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual tras la barrera de un área confinada por causa de la pandemia de COVID-19 en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2022. REUTERS/Aly Song

Bien que les statistiques chinoises concernant le nombre de cas et de décès dus à la COVID-19 ne soient pas toujours claires, elle a signalé ce dimanche plus de 13 000 nouveaux patients, un chiffre similaire à la veille, qui est le plus élevé depuis février 2020, lorsque le virus SARS-CoV-2 harcelait particulièrement Wuhan, la région où il a été détecté pour la première fois quelques mois plus tôt.

Parmi les cas signalés hier, environ 9 000 ont été détectés à Shanghai, bien que les autorités sanitaires aient déclaré qu'il n'y avait pas eu de nouveaux décès et que la majorité des cas, 11 711, étaient asymptomatiques.

Dans ce cadre, la stratégie sanitaire connue sous le nom de COVID zéro, ordonnée par le gouvernement depuis la variante Ómicron, la plus contagieuse connue à ce jour, est développée depuis plusieurs semaines. Cette disposition nécessite l'éradication des flambées épidémiques à Shanghai, la plus grande ville de Chine, et dans la province de Jilin, dans le nord-est du pays, où ses plus de 24 millions d'habitants ont été confinés chez eux.

Face à l'émergence du SARS-CoV-2 et à son taux élevé de contagiosité, notamment lors de la dernière vague générée par le variant Ómicron, certains pays ont opté pour des politiques très strictes pour empêcher la transmission et la circulation du virus. Depuis le début de la pandémie, cela a entraîné la fermeture des frontières, des restrictions à l'entrée et à la sortie des voyageurs, un isolement strict des cas positifs et même la fermeture de quartiers ou de villes entiers face à l'augmentation des infections.

Cette stratégie a probablement permis d'éviter des milliers de décès et de maladies graves en Asie et en Océanie. Cependant, les experts insistent sur le fait qu'ils doivent être accompagnés de campagnes de vaccination vigoureuses, afin d'atteindre des niveaux élevés d'immunité et que les restrictions ne se perpétuent pas au fil du temps. Précisément, deux grands représentants de ces politiques dites « zéro COVID » sont la Chine et Hong Kong. Au lieu de cela, l'Europe et les États-Unis ont opté pour des fermetures strictes au cours des premiers mois de 2020, puis ont assoupli les conditions à mesure que les infections diminuaient, dans le but d'équilibrer santé et économie.

Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song

Après l'épidémie initiale dans la ville de Wuhan, où le premier cas de coronavirus sur la planète a été détecté en décembre 2019, et après les premiers mois de fermeture totale, la Chine a réussi à contenir des infections et des décès stables pendant une grande partie de la pandémie. Mais ce scénario a changé au début du mois de mars dernier. Pour cette raison, le gouvernement a décidé de confiner 9 millions d'habitants de la ville de Changchun, dans le nord-est du pays. Les habitants de cette zone ont été soumis à trois séries de tests PCR pour suivre les cas et ralentir la courbe.

Puis, la semaine dernière, les autorités ont organisé une quarantaine dans la ville de Shanghai, la capitale financière et la plus grande ville de Chine avec 26 millions d'habitants, confrontée à une forte résurgence du COVID-19.

Parmi les autres mesures, celle qui s'avère la plus traumatisante à Shanghai est la séparation des enfants séropositifs à la COVID-19 de leurs parents, dans le but d'empêcher la propagation de l'épidémie, ce qui a provoqué un tollé général dans l'opinion publique. Plus de 30 pays ont écrit au ministère chinois des Affaires étrangères pour exhorter les autorités à ne pas prendre cette mesure.

Selon les mesures sanitaires chinoises, les personnes dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif, même si elles sont asymptomatiques ou ont une maladie bénigne, devraient être isolées. Les autorités de Shanghai ont confirmé lundi que la mesure s'applique également aux mineurs, même s'il s'agit de bébés.

Les médias internationaux ont rapporté que cette disposition avait provoqué la stupeur parmi les familles de la ville. « Si l'enfant a moins de sept ans, il sera soigné dans un centre de santé publique », a déclaré Wu Qianyu, un responsable des services de santé municipaux. « Pour les enfants plus âgés ou les adolescents (...) nous les isolons principalement dans des lieux centralisés (de quarantaine) », a-t-il ajouté. Le responsable a expliqué que « si l'un des parents est infecté, il pourra accompagner l'enfant et prendre soin de lui » dans un endroit spécial « où il sera soigné » . Sur les réseaux sociaux, plusieurs familles ont manifesté leur indignation face à cette mesure. « Les parents doivent-ils désormais « remplir les conditions » (être infectés) pour accompagner leurs enfants ? C'est absurde ! C'est un droit élémentaire », a déclaré un internaute du réseau social Weibo.

A toy is seen on a window, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song

Les médias internationaux ont indiqué que plusieurs vidéos, qui n'ont pas pu être vérifiées, circulaient sur les réseaux sociaux montrant de jeunes enfants et des bébés non accompagnés dans des centres de santé publique.

Il est même interdit aux habitants de Shanghai de descendre dans les jardins de leurs bâtiments et de se promener sur les places des quartiers. Ils ne pouvaient même pas sortir leurs chiens pour se soulager eux-mêmes, ont rapporté les médias internationaux. Cela a été aggravé par la séparation des enfants de leur famille et la pénurie de fournitures. Jeudi dernier, le secrétaire général du gouvernement municipal de Shanghai, Ma Chunlei, a dû présenter ses excuses à la population pour « les garanties insuffisantes pour la vie des personnes dans des zones fermées ». En outre, les personnes atteintes de maladies chroniques ne pouvaient pas accéder à leurs médicaments et traitements dans les hôpitaux, où les salles d'urgence étaient fermées, mais elles ont dû être rouvertes après que deux personnes soient décédées des suites de crises d'asthme et d'un manque de soins.

Le consulat de France et l'ambassade britannique ont déclaré qu'ils écrivaient les lettres au nom d'autres pays, y compris des États de l'Union européenne et d'autres tels que la Norvège, la Suisse, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, après avoir appris les difficultés causées par la fermeture de Shanghai, que le ville réalisée en deux étapes à partir du 28 mars.

L'ambassade britannique s'est dite préoccupée par la situation des citoyens britanniques en Chine. Les cas asymptomatiques ou légers devraient être envoyés dans « un milieu d'isolement spécialisé avec du personnel capable de communiquer en anglais », indique la lettre du consulat de France, dont Reuters a vu et vérifié une copie auprès de deux sources.

Actuellement, les cas asymptomatiques sont envoyés dans des centres de quarantaine centralisés, dont certains ont été décrits comme étant insalubres et surpeuplés.

L'ambassade britannique a déclaré qu'il y avait des préoccupations concernant les conditions et le manque d'intimité dans les installations hospitalières mobiles récemment déployées, ajoutant que l'isolement dans des logements diplomatiques était une « solution préférable conforme à nos privilèges de la Convention de Vienne », dans la lettre vue par Reuters et vérifiée par deux sources .

Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun

La Chine a vacciné sa population presque exclusivement avec des préparations autoproduites, les inoculants Sinopharm et CoronaVac. Selon les autorités sanitaires, 85,5 pour cent de la population a reçu deux doses, mais aucun chiffre sur les renforts n'a été diffusé.

L'un des inconvénients est que, bien que ces vaccins constituent une bonne barrière contre les maladies graves et la mort, leur efficacité est beaucoup plus faible pour ce qui est de la protection contre les infections. Pour cette raison, beaucoup se demandent ce qui se passerait si la Chine levait les restrictions et la stratégie « zéro COVID », combien pourraient représenter les infections dans une population sans immunité robuste.

Le pays asiatique a réussi à mener la plus grande campagne de vaccination de son histoire et a développé des vaccins à une vitesse record. Ainsi, 2,8 milliards de doses ont été distribuées dans le pays en 2021.

Yanzhong Huang, chercheur principal en santé mondiale au Conseil des relations étrangères (CFR) des États-Unis, a expliqué que la Chine et Hong Kong « ont suivi une stratégie « zéro COVID-19 », qu'elles ont toutes deux une importante population âgée non vaccinée et qu'en outre (les deux) n'ont pas investi dans le développement des capacités de santé publique avant que la vague Ómicron ne frappe ». En outre, en Chine, « un pourcentage important de la population générale n'a pas été exposé au virus, en raison de « zéro COVID-19 », ou qui est vacciné avec des vaccins qui (selon des études) ne sont pas efficaces pour prévenir l'infection ».

Un agente de policía con traje de protección vigila en una calle, mientras comienza la segunda etapa de un confinamiento en dos fases para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, el 1 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song

En mars, la Chine avait un taux de vaccination approximatif de plus de 87 %, mais il était inférieur à celui de pays tels que les États-Unis et le Royaume-Uni en matière de vaccination des personnes âgées. Pour cette raison, on estime que 40 millions de Chinois de plus de 60 ans n'ont pas encore reçu de vaccin, selon les données de la Commission nationale chinoise de la santé. Alors qu'environ 80 % des 264 millions de personnes âgées que compte la Chine sont entièrement vaccinées, ce pourcentage tombe à environ la moitié pour le groupe le plus vulnérable à la COVID-19, à savoir les plus de 80 ans.

CONTINUEZ À LIRE