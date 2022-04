Le Bureau du Médiateur a envoyé un message fort aux acteurs du système de santé colombien en raison de la précarité des services fournis dans le pays. L'entité a déclaré qu'il n'était pas admissible que les citoyens engagent des poursuites judiciaires pour accéder à leurs droits.

L'entité a indiqué que cet appel à l'attention s'inscrit dans le cadre du lancement des brigades complètes pour la promotion et la prévention des droits à la santé et à la sécurité sociale en 2022. Au cours de ce premier cycle, le Bureau du Médiateur traite les plaintes des utilisateurs de Caquetá, Huila et Putumayo.

Le Bureau du Médiateur a assuré que l'année dernière, plusieurs de ces journées avaient été organisées dans différentes régions du pays et grâce à elles, il a été possible de résoudre 90% des plaintes des citoyens. Toutefois, il a souligné que l'idéal est que les citoyens n'aient pas à recourir à des actions de tutelle, ni à l'intervention directe du Bureau du Médiateur afin de garantir le droit fondamental à la santé.

Il a été détaillé que les principaux comportements vulnérables sont le déni ou le manque d'opportunité dans les procédures, les chirurgies, les tests de laboratoire et l'imagerie diagnostique, qui représentent 29 % des cas. La liste comprend le manque de possibilités de rendez-vous avec des spécialistes (24 %), et le refus, le manque d'opportunité ou la livraison partielle de médicaments inclus dans le plan de santé de base (20 %).

Dans ce contexte, le Médiateur a demandé aux autorités territoriales d'exercer les fonctions et les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi pour assurer la conformité requise de l'IPS et de l'EPS. Il a également réitéré l'importance de concevoir et d'intégrer tous les plans des administrations municipales au plan de santé ministériel.

Le défenseur s'est adressé directement aux entités qui administrent le régime de soins de santé et leur a rappelé trois de leurs responsabilités :

1) Assurer un réseau de prestataires de santé adéquat et géoréférencé, en fonction de l'adresse de ses membres

2) Adopter des mesures favorables pour éviter l'interruption du traitement et la réadaptation des patients

3) Effectuez des audits de qualité et de conformité auprès de votre réseau de fournisseurs de soins de santé, entre autres.

Pendant que ces problèmes sont en train d'être résolus, le Bureau du Médiateur a assuré qu'il continuerait à former et à former les personnes aux mécanismes de protection des droits de l'homme, en mettant l'accent sur la santé et la sécurité sociale. En outre, ils tiendront des réunions de dialogue en collaboration harmonieuse avec les représentants, les juges, les secrétaires à la santé et les dirigeants des syndicats d'enseignants afin de coordonner les actions de protection des droits.

Il convient de noter qu'entre janvier et mai de cette année, 30 164 citoyens ont déposé des demandes de tutelle contre EPS, tandis qu'en 2020, 81 899 de ces recours ont été enregistrés, selon Change.org, qui a collecté des données auprès du Bureau du Médiateur, du Cour et la Surintendance nationale de la santé.

Outre le recours aux ressources de tutelle, les citoyens ont commencé à exiger le respect du droit à la santé via des plateformes numériques telles que Change.org, dans lesquelles, entre 2020 et 2021, 879 pétitions ont été créées demandant à SuperSalud et EPS d'autoriser le traitement, la livraison, l'utilisation de médicaments et la réalisation de chirurgies.

Sur les 879 initiatives, qui ont été soutenues, signées et partagées par plus de 5 587 000 citoyens, seules 48 réponses ont reçu des réponses directes des autorités, soit moins de 6 %.

