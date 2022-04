Grève des transporteurs : des journalistes de divers médias ont été attaqués lors de manifestations

Le lundi 4 avril, les manifestations des syndicats des transports se sont poursuivies dans divers régions du pays, malgré les accords conclus à Junín ce week-end. Les manifestations enregistrées depuis les premières heures du matin ont été remarquables pour leur radicalisation, y compris le pillage et autres actes de vandalisme qui ont été signalés via les réseaux sociaux. Ceux qui ont également été lésés par les manifestations étaient des journalistes qui ont rencontré des personnes qui ont adopté une attitude violente à leur égard, voire les ont agressées.

L'Institut de la presse et de la société (Ipys) a indiqué que des attaques avaient été enregistrées au kilomètre 300 de la route panaméricaine sud dans la région d'Ica. « Jaime Pacco, correspondant d'ATV, Pilar Zárate et son caméraman Giomar Magallanes, correspondants de TV Peru, et Henry Lovera, reporter pour Canal 29 et Radio La Achirana ont été agressés physiquement, harcelés et menacés par des sujets non identifiés qui ont violemment tenté d'empêcher la presse de enregistrer le vandalisme qui a eu lieu lors de manifestations », peut-on lire dans une publication de l'organisation.





Ipys a également souligné que dans le cas des journalistes de la chaîne d'État, ils ont non seulement été attaqués, mais que leur équipement et leurs effets personnels tels que des portefeuilles et des clés ont été volés par ceux qui les ont encerclés et ont jeté des pierres et des bouteilles. Les journalistes David Casavilca et Miguel Ángel Guillén, de Dunas TV, Marlon Vidal Bautista, de Canal 13 et le caméraman de Latina TV, Jaime Carrillo, ont été empêchés de mener à bien leur travail journalistique.

Un autre moment de vandalisme a été enregistré par les caméras de Canal N lorsqu'un manifestant s'est approché de l'équipe journalistique avec une attitude menaçante, puis a saisi une partie du matériel et l'a jeté sur la route. Les journalistes, dont la seule tâche était d'enregistrer les faits et les plaintes des manifestants, faisaient également partie de la longue liste des personnes touchées par le vandalisme de certains membres des révoltes.

« L'IPYS condamne ces actes violents commis contre des journalistes pour avoir gravement affecté leur travail dans des circonstances où la presse est essentielle pour connaître des faits d'intérêt public pertinents. Il exige également une réponse immédiate de la part de la Police nationale afin d'identifier les responsables des attaques. Enfin, il demande aux autorités de fournir les garanties nécessaires à la sécurité des journalistes qui couvrent les manifestations », a déclaré Ipys après avoir entendu les cas susmentionnés.

JOURNÉE VIOLENTE

Le 4 avril a été marqué par le vandalisme et la violence dans différentes régions du pays. À Huánuco, les installations de la municipalité ont été attaquées, tandis que le Banco de Credito del Peru (BCP) a choisi de fermer plusieurs de ses agences de peur d'être cambriolé. Quatre agences à Lima, deux à Cerro de Pasco, trois à Huánuco, trois à Ucayali, deux à San Martin, une à Piura et une à Huancavelica n'ont pas attiré l'attention du public.

Aux premières heures du matin, un premier pillage a eu lieu dans une supérette située à Ica. Les manifestants ont jeté une pierre avec laquelle ils ont réussi à briser la vitre du magasin, bientôt une grande foule est venue chercher les produits qui y étaient vendus. « Ce conflit auquel nous sommes confrontés a débuté en octobre de l'année dernière et un dossier a été établi à cette date. En mars, l'Union des transporteurs a envoyé une lettre au PCM pour lui demander de se conformer à la loi, ce qui est fondamentalement la même chose que nous voyons actuellement », a déclaré le Médiateur.

