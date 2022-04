Lorsque Christopher Nolan a terminé sa trilogie Batman, les fans du personnage savaient qu'un point culminant avait été atteint dans l'histoire du personnage et qu'il ne serait pas facile de répéter le succès et la qualité dans un nouveau film. Il ne serait pas non plus facile de raconter l'origine du personnage. C'est alors qu'une série a fait un pari plus audacieux : celui de raconter l'origine de tous les personnages de Gotham City. La série s'appelait Gotham, elle peut être vue sur Netflix, et pendant cinq saisons et un total de cent épisodes, elle a donné aux fans de DC Comics l'occasion de profiter d'histoires longues de l'imagination de Batman.

Le protagoniste de Gotham est James Gordon (Ben McKenzie), un nouveau policier qui rejoint le service de police de Gotham City. Il est affecté comme partenaire à Harvey Bullock (Donal Logue). Gordon et Bullock ont deux points de vue opposés : tandis que la recrue se manipule avec des codes stricts, le vétéran a un regard désenchanté et moins sévère sur son travail. Le premier cas auquel ils doivent faire face est le meurtre de Thomas et Martha Wayne, un couple marié de millionnaires tués dans une ruelle devant les yeux de leur fils, Bruce Wayne (David Mazouz). Gordon rencontre le garçon Bruce et son majordome, Alfred Pennyworth (Sean Pertwee), et promet qu'il trouvera les responsables du crime.

Gotham City est un repaire de corruption et les guerres entre gangsters commencent à avoir de nouveaux protagonistes. La série commence plus comme un flic que comme une histoire de super-héros. Il existe une certaine ambiguïté dans le cadre et la technologie, ce qui rend imprécis le moment où cela se produit. Penguin, Riddle, Catwoman, ils commencent tous comme des personnages plausibles, issus du monde réel, et se transforment petit à petit dans le monde de la bande dessinée. Bien qu'ils n'aient pas utilisé le nom Joker/Joker car ils le considéraient comme plus précieux pour les films, l'un des personnages qui apparaîtra plus tard dans l'intrigue, Jerome Valeska (Cameron Monaghan), fait clairement référence à lui.

Gotham n'est pas une série d'effets spéciaux et l'élément fantastique se glisse progressivement dans l'histoire et augmente au fil des saisons. Son histoire principale est celle d'un bon policier qui s'enfonce de plus en plus dans le côté obscur. Sa petite amie, Barbara Kean (Erin Richards), transforme également chapitre après chapitre. Le garçon Bruce devient adolescent et combat ses propres fantômes tandis que la douleur et la vengeance dominent son cœur. Catwoman (Camren Bicondova), Penguin (Robin Lord Taylor) et Riddle (Cory Michael Smith) sont également trois personnages énormes dont l'évolution se fait au fil des cent épisodes.

Les deux premières saisons sont les plus puissantes, mais la quatrième saison est celle qui commence à montrer Bruce Wayne comme le héros qu'il deviendra et, après tout, ce qui justifie l'existence de tout le monde. Les personnages des méchants grandissent au fil des saisons et les oscillations entre les côtés des personnages font également partie de la grâce de Gotham. Étant un monde si familier à tous, c'est un véritable mérite d'obtenir une série ayant une identité puissante. Ironiquement, l'univers décrit ici est plus violent que celui des films, comme s'il était prêt à être vu par un public plus adulte. Il a également l'espace nécessaire pour développer de nombreux méchants, ce que les longs métrages n'ont pas pour des raisons évidentes.

La cinquième saison commence avec une ville de Gotham divisée par des territoires dominés par une guerre des gangs, mais c'est la plus courte des cinq, donc l'évolution finale des personnages est appréciée pour arriver à la forme la plus similaire à la façon dont ils sont connus. C'est une véritable récompense pour les fans de la série et les fans de l'univers Batman. C'est une longue préquelle qui mène au grand moment que tout le monde attend. À cet égard, Gotham ne déçoit pas du tout.

La série joue pour respecter de nombreux éléments du canon original, mais en même temps, elle parie sur la création de son propre imaginaire à de nombreux moments. À ce stade, et comme toute la mythologie, Batman est un personnage dont il existe de nombreuses versions. Bien que chaque nouveau film soit un blockbuster, Gotham montre également qu'il y a suffisamment de matériel pour une série comme celle-ci et bien d'autres. Une centaine d'épisodes montrent à quel point le monde de Gotham est inépuisable, en l'occurrence centré sur la figure de James Gordon. Batman, un personnage qui a plus de quatre-vingts ans d'histoire et qui garde sa popularité intacte.

