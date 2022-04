Diana Sánchez révèle qu'elle souffre de dépression : « Je suis en traitement pour me sentir mieux »

Diana Sánchez est réapparue sur les réseaux sociaux et ce que peu attendaient, c'est que le mannequin révèle qu'elle traverse une période difficile situation due à la dépression plus tard de tout ce qui s'est passé avec votre partenaire actuel au cours des derniers mois.

Rappelons que l'ancienne reality girl a quitté sa participation à Reinas del Show en 2021 pour se rendre aux États-Unis avec son petit ami Dan Guido. après avoir reçu un diagnostic de leucémie. Cela s'est produit de manière inattendue et a sans aucun doute provoqué un changement émotionnel chez l'influenceur.

« Dan, dans tout ce processus, il faut près de six mois, un peu moins, pour poursuivre sa chimiothérapie, pour s'améliorer beaucoup. Il a fait beaucoup de progrès, mais toutes ces choses qui se sont produites ces derniers mois de toute façon, avec la force que je veux qu'il améliore et certains plans qui ont changé dans notre relation, d'une manière dont je pense qu'ils m'ont affectée », a commencé à raconter Diana dans ses histoires Instagram.

Dans le même ordre d'idées, l'ancienne membre de 'Combat' a déclaré à ses plus de 900 000 adeptes qu'elle avait commencé à ressentir quelques symptômes de dépression, ce qui l'a alarmée et a décidé d'opter pour une aide psychologique. La danseuse a d'abord rappelé qu'elle suit un traitement pour contrôler l'anxiété ; cependant, ce qu'elle ressent aujourd'hui est différent.

« J'ai commencé à réaliser que je ne voulais pas sortir du lit, que j'étais triste, que je ne voulais rien faire (...) puis ça a commencé à empirer, comme si tout m'ennuyait. J'ai réalisé ce sentiment de tristesse, de mélancolie, de manque d'énergie, de ce qui ne va pas chez moi, ce n'est pas moi et je n'ai rien apprécié », a déclaré l'ancienne figure de l'ATV.

« Clairement une conversation (avec le psychologue) m'a fait comprendre que je suis dans un processus de dépression et évidemment il est parfois difficile de partager ça parce que , dans mon cas, je suis un peu gêné de me sentir vulnérable », a-t-il ajouté.

Enfin, il a précisé que grâce aux conseils de professionnels, il suit actuellement un traitement pour améliorer son état de santé et contrer les symptômes.

« J'ai commencé un traitement pour pouvoir me sentir mieux et Dieu merci, je commence à ressentir peu à peu une grande différence entre il y a quelques semaines et ces derniers jours », a-t-il conclu.





CONTINUEZ À LIRE