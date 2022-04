C'est ce que dit le décret suprême qui prévoit l'immobilisation sociale obligatoire à Lim et Callao ce mardi 5 avril

La vague de violence déclenchée lors de la grève nationale des transports a forcé le gouvernement péruvien décrétera l'immobilisation sociale obligatoire de 2 h 00 à 23 h 59 aujourd'hui, mardi 5 avril. Le décret suprême d'urgence a déjà été publié dans le règlement juridique du journal officiel El Peruano.

Ce décret d'urgence, parmi ses justifications, considère que « l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que les devoirs principaux de l'État sont de garantir le plein respect des droits de l'homme, de protéger la population contre les menaces à sa sécurité et de promouvoir le bien-être général fondé sur sur la justice et dans le développement intégral et équilibré de la nation ».

« L'article 137 de la Magna Carta établit que le Président de la République, avec l'accord du Conseil des ministres, peut, pour une durée déterminée, décréter sur tout le territoire national, ou sur une partie de celui-ci, et faire rapport au Congrès ou au Comité permanent, les états d'urgence mentionnés dans cet article, y compris l'état d'urgence, en cas de trouble de la paix ou de l'ordre intérieur, de catastrophe ou de circonstances graves affectant la vie de la nation, et l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de assemblage et transit sur le territoire ».

En outre, « que, compte tenu du contexte actuel dû aux actions prises lors des mesures de protestation susmentionnées, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives à la suspension de l'exercice des droits constitutionnels, afin de protéger l'ordre public et l'ordre intérieur, ainsi que la vie et santé des/en tant que Péruviens »

« Amendement à l'article 2 du décret suprême no 025-2022-PCM, qui prolonge l'état d'urgence dans la région métropolitaine de Lima, dans le département de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao

Modifier l'article 2 du décret suprême no 025-2022-PCM, qui étend l'état d'urgence dans la région métropolitaine de Lima, dans le département de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao, pour lire comme suit :

L'article 2. Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

2.1. Pendant l'état d'urgence visé à l'article précédent et dans la circonscription visée, les droits constitutionnels relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de transit sur le territoire national, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne sont suspendus, qui figurent aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

2.2. De 2 h 00 à 23 h 59 le mardi 5 avril 2022, l'immobilisation sociale obligatoire est prévue pour toutes les personnes à leur domicile, dans les districts de la métropole de Lima, dans le département de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

2.3. Pendant l'immobilisation sociale obligatoire, le personnel strictement nécessaire impliqué dans la fourniture de services de santé, de médicaments, de continuité de l'eau, d'assainissement, d'énergie électrique, de gaz, de carburant, de télécommunications et d'activités connexes, de nettoyage et de collecte des déchets est exempté des biens solides, des funérailles les services, le transport de marchandises et les activités connexes.

2.4. Pendant l'immobilisation sociale obligatoire, les pharmacies et les pharmacies sont autorisées à fournir des soins selon la norme du sujet.

2.5. Le personnel de la presse, de la radio ou de la télévision peut transiter pendant la période d'immobilisation sociale obligatoire à condition d'avoir sur lui son permis de travail personnel, son titre journalistique respectif et sa pièce d'identité nationale à des fins d'identification. L'autorisation est également étendue pour les unités mobiles qui les transportent pour l'accomplissement de leur fonction.

2.6. Les personnes qui ont besoin de soins médicaux urgents ou d'urgence parce qu'elles courent un risque grave pour leur vie ou leur santé sont également autorisées à voyager en véhicule privé ou en véhicule piéton, ainsi qu'à acheter des médicaments.

2.7. Les travailleurs des secteurs public et privé n'effectuent que du travail à distance, conformément à la réglementation en vigueur »

Refrendo

Le décret suprême est approuvé par le président du Conseil des ministres, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de la justice et des droits de l'homme.

La norme, publiée dans une édition extraordinaire du livret des normes juridiques du Journal officiel El Peruano, est signée par le président de la République, Pedro Castillo, et par le président du Conseil des ministres, Aníbal Torres.

Également, par les ministres José Luis Gavidia Arrascue (Défense), Alfonso Chávarry Estrada (Intérieur) et Félix Chero Medina (Justice et droits de l'homme).

