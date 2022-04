Bazán et Yarrow critiquent la participation des ministres à la plénière : « Je pensais qu'ils allaient être à Ica ou dans le sud »

Les ministres de l'économie et des finances, des transports et des communications, de l'énergie et des mines, du développement agraire et de l'irrigation se sont présentés pratiquement lors de la session plénière du Congrès convoquée aujourd'hui lundi à 15 heures. Ils ont présenté les mesures adoptées lors de la tables rondes de dialogue avec les manifestants à Junín au cours de la dernière fin de semaine ; cependant, leur présence n'a pas plu à tous les députés. C'est le cas de Sigrid Bazán de Juntos pour le Pérou et Norma Yarrow, d'Avanza País, qui, contrairement à d'autres occasions, étaient d'accord pour apprécier la mesures prises face à la crise.

« La vérité est que je suis désolé ou désolé pour la présentation que font les ministres, je le dis en toute sincérité. Je parie également qu'il y a des réformes et des changements nécessaires, mais malheureusement, ils sont à deux pâtés de maisons quand ils pourraient être ici. Je pensais qu'ils allaient être à Ica, qu'ils allaient être dans le sud », ont été les premiers mots du discours de Sigrid Bazán, qui a également regretté le contenu des interventions des ministres.

« Qu'ils ne sont pas là et qu'ils nous disent que nous allons fabriquer nos propres engrais et qu'ils ont les meilleurs vœux pour la crise. Ce n'est pas suffisant », a déclaré Bazán, avant de rappeler plus tard que d'importantes réformes sont nécessaires. En outre, il a rappelé une proposition du ministre de l'Économie, Oscar Graham, visant à lever un impôt sur les bénéfices excessifs sur les sociétés minières. « Le Pérou est le deuxième producteur de cuivre au monde dans notre pays et si nous ne faisons rien pour en profiter et laisser les agriculteurs mourir de faim, les transporteurs descendre dans la rue et la crise règne, alors nous ne savons pas comment travailler avec ce que nous avons sur notre territoire », a déclaré le député Juntos pour le Pérou.

RÉPONSE SIMILAIRE

Comme la députée Bazán est une représentante de la gauche au Parlement, l'entente avec sa collègue Norma Yarrow, qui fait partie des carrières de droite, était surprenante. La membre du banc Avanza País a elle-même souligné le fait lors de son discours. « Nous venons d'entendre le ministre de l'Économie et la première fois que je suis tout à fait d'accord avec Sigrid Bazán pour dire que ces messieurs sont ici. Si c'est le comité de crise que nous avons aujourd'hui dans le pays, pauvre notre Pérou », a-t-il dit, évoquant l'absence de membres du cabinet en plénière. Ceux-ci étaient connectés virtuellement depuis les locaux de l'exécutif à quelques pâtés de maisons du Parlement.

« Au ministre de l'Économie, qu'il prenne ses chaussures comme le dit le président et qu'il commence à courir ici à la plénière parce que nous avons besoin de lui. Nous allons discuter aujourd'hui des besoins de la population et du pays. Madame la Présidente, aujourd'hui, nous voyons tous les bancs où nous essayons de voir ce qui arrive aux Péruviens qui se tuent dehors et nous voyons ici quatre ministres qui sont très propres, poilus, qui ont organisé des débats ou qui nous donnent des rapports pour parler de la pension 65, qui donnent un millier de tracteurs lorsque des gens n'ont pas de graines et rien à mettre sur leurs terres et à semer », a ajouté Yarrow.

Lors de son discours, le ministre Graham a souligné que la situation actuelle est due à l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine et que la crise sera temporaire. En outre, il a été annoncé que le ministère de l'Économie présenterait un projet de loi visant à exempter l'IGV d'aliments tels que les œufs, le poulet, la farine, les nouilles, le sucre et les produits à base de viande.

CONTINUEZ À LIRE