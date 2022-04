Au moins onze morts et 46 blessés après un bombardement d'obus à sous-munitions dans la ville de Mikolaiv

A firefighter clears the rubble of a government building hit by Russian rockets in Mykolaiv on March 29, 2022. - A Russian strike battered the regional government building in the southern Ukrainian city of Mykolaiv, a key port under heavy assault for weeks, the regional governor said on March 29, 2022. Governor Vitaly Kim said that most people inside the building had not been injured but several civilians and soldiers were unaccounted for. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Le maire de la ville ukrainienne de Mikolaiv, Alexander Senkevich, a indiqué qu'au moins dix personnes avaient été tuées et 46 blessées à la suite d'un bombardement par obus à sous-munitions sur la ville de Mikolaiv, dans le sud du pays.

Les attentats à la bombe ont eu lieu dans des zones résidentielles, dans deux hôpitaux, un orphelinat, un centre de formation professionnelle, onze crèches et 12 écoles. En outre, au cours des dernières 24 heures, 120 personnes ont été évacuées vers la ville d'Odessa et la Moldavie voisine, a déclaré Senkevich sur sa chaîne Telegram, telle qu'enregistrée par 'The Kiev Independent'.

Ainsi, le maire a déclaré qu'à la suite des attaques, les lignes électriques du district d'Ingul avaient été endommagées et étaient à court de courant. Mais à partir de 18h30 (heure locale), le réseau a été réparé et l'alimentation électrique rétablie.

Cependant, les villes de Snigurivka, Shyroke, Pribuzke, Zasilla, Novomykolayivka et Barmashovo restent privées d'électricité, comme l'a confirmé Senkevich.

Muertos apilados en Mikolaiv

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de « déformer les faits » dans le contexte du massacre de Bucha et a assuré qu' « ils ne seront pas en mesure de tromper le monde entier », car il existe « de nombreuses preuves » que les troupes russes détruisent des villes et enlèvent, torturent et tuent des civils .

« Le moment viendra où tous les Russes apprendront toute la vérité sur les personnes tuées par leurs concitoyens. Qui a donné des ordres. Qui a fermé les yeux sur les tueries », a-t-il souligné dans son habituel discours du soir, selon le site officiel de la présidence ukrainienne.

Zelensky a rappelé qu'il y avait plus de 300 personnes « tuées et torturées » dans la ville de Bucha, un nombre qui, selon le président ukrainien, « pourrait être plus important » lorsque la ville entière serait examinée en profondeur. « Et ce n'est qu'une ville », a-t-il ajouté.

À cet égard, il a déclaré que Moscou « lançait déjà une fausse campagne pour cacher sa culpabilité dans les meurtres de masse de civils à Marioupol », donc « ils essaieront de cacher les traces de leurs crimes », ce qu'ils n'ont pas fait en quittant Bucha.

« Ils vont faire des dizaines d'interviews sur scène, rééditer des enregistrements et tuer des gens spécifiquement pour faire croire qu'ils ont été tués par quelqu'un d'autre », a-t-il dit, ajoutant que « tous les efforts sont faits pour identifier les militaires russes impliqués dans ces crimes ».

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :

Zelensky a déclaré que la Russie ne serait pas en mesure de tromper le monde entier au sujet de l'enlèvement et de la torture de civils à Bucha.