CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2021.- Claudio X. González Guajardo, fundador de Sí por México; Gustavo de Hoyos Walter, empresario y co fundador de la iniciativa Sí por México; Beatriz Pagés Llergo Rebollar, vocera y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la activista Argelia Núñez, directora general de De Poder Inspira Poder, ofrecieron conferencia de prensa en la zona del Centro Histórico donde declararon que invitarán a Movimiento Ciudadano (MC) para consolidar la coalición “Va por México” (PRI, PAN, PRD) de cara a los comicios próximos. Claudia X. expuso que su primer cometido de quitarle a Morena la mayoría calificada en San Lázaro fue cumplido, así como el triunfo de 10 alcaldías en las pasadas elecciones y que de haber tenido más tiempo podrían haber sido 13, declaró el también presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La révocation prochaine du mandat contre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a incité des membres de l'opposition politique à mener une campagne pour motiver leurs partisans à ne pas voter lors de la consultation citoyenne.

Ainsi, de multiples vidéos, photographies et publications sont apparues sur les réseaux sociaux de politiciens, d'analystes, de journalistes ou la société civile avec des arguments pour ne pas aller dans les cases.

C'est maintenant au tour de Claudio X González Guajardo, qui s'est distingué ces dernières années comme l'un des plus fervents adversaires de la Quatrième Transformation, de révéler sa décision de ne pas voter lors de la prochaine consultation.

À travers une vidéo sur les réseaux sociaux, il a rapporté une dizaine de raisons principales pour lesquelles il ne se rendra pas aux urnes qui seront mises en place par l'Institut national électoral (INE) dans tout le pays dimanche prochain, le 10 avril 2022.

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

D'abord, il s'est dit au courant qu'AMLO a été élu pour gouverner pour un mandat de six ans se terminant en 2024, et non pour trois ans et demi.

En outre, il a estimé qu'il s'agissait d'une « manipulation délicate », puisqu'il s'agissait d'une consultation citoyenne de révocation de mandat, comme indiqué par la loi, à un « exercice officiel de ratification contraire à ce qui est établi par la Constitution ».

À cet égard, il a révélé que « c'est le président et ses partisans qui dirigent la consultation, pas les citoyens et l'utilisent pour continuer à se polariser ».

Pour les points suivants, il a partagé que la consultation « nous distrait de faire face aux multiples crises qui nous touchent », et que c'est un gaspillage que la Quatrième Transformation devrait plutôt investir dans « des vaccins, des traitements pour les enfants atteints de cancer, des garderies ou des écoles ».

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

Il a également insisté sur la récente réduction budgétaire de l'INE par le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) et le Congrès, où « les législateurs de Morena n'ont pas accordé à l'INE les ressources qu'ils demandaient pour célébrer correctement l'exercice », en plus de souligner que « ces ressources sont maintenant dépensées pour propagande d'une telle manière illégale ».

En revanche, il a estimé que « dans le cas lointain où la consultation était contraignante, et que la décision était de révoquer le mandat du président », la loi dicte que le président par intérim sera proposé par le Congrès, et puisque Morena a la majorité, le changement ne serait pas représentatif. « Nous savons déjà qui est aux commandes de Morena », a-t-il prévenu.

« Parce que quoi qu'il arrive, Morena et le président ne vont pas quitter le pouvoir en 2022 », a déclaré Claudio X. González lors d'une vidéo publiée sur son Twitter officiel.

L'un de ses arguments les plus solides contre la révocation de son mandat, mais aussi du président Andrés Manuel López Obrador en particulier, puisqu'il a assuré qu'il s'agissait d'un instrument qu'il utiliserait à la fin de son mandat comme « arme pour déstabiliser les futurs gouvernements ».

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Enfin, il a assuré qu'il n'y a vraiment qu'un seul vote qui comptera pour ses objectifs que de faire sortir le 4Q du Palais national : celui des élections fédérales et présidentielles de 2024.

« Ne désespérez pas, ne tombons pas dans leur jeu, et le 24, avec le vote de tout le monde, ils partent », a conclu l'homme d'affaires qui a affronté plusieurs jours de dix sous et de diretes contre le président du Mexique.

Les critiques et les appels à ne pas se rendre aux urnes ont également été rejoints par des personnalités telles que l'ancien président Vicente Fox Quesada, l'ancien fonctionnaire Javier Lozano, l'animateur et comédien Chumel Torres, la sénatrice Kenia López Rabadán et le sénateur Germán Martínez.

CONTINUEZ À LIRE :