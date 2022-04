AMLO a rencontré des industriels : ils ont parlé de simplification fiscale et de pénurie d'eau à Monterrey

Par un tweet, l'actuel président Andrés Manuel López Obrador a confirmé le déjeuner qu'il a offert au Palais national avec le groupe de 20 hommes d'affaires avec lesquels il a parlé de la crise de l'approvisionnement en eau dans la région de Monterrey : « Nous avons eu un déjeuner de travail avec les membres de la Chambre de l'industrie de la transformation. J'étais accompagné de la secrétaire à l'Economie, Tatiana Clouthier Carrillo ; du secrétaire au Trésor, Rogelio Ramírez de la O et Alfonso Romo », a-t-il dit.

Il a également mentionné qu'il y avait déjà des résultats en matière de simplification fiscale pour les microentreprises et a déclaré qu'elles continueraient à progresser dans d'autres domaines. « En outre, nous traitons de la question de l'insécurité et de la rareté de l'eau dans la région métropolitaine de Monterrey. Il y avait du respect et du désir de continuer à travailler pour le bien de tous », a-t-il dit.

*Informations en cours de développement