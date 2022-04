Alex Valera à égalité avec un coup à la tête dans l'Universitario vs ADT pour la Ligue 1

Universitario de Deportes fait match nul 1-1 avec ADT pour la date 8 de la Liga 1. Álvaro Gutiérrez a profité de la mi-temps pour apporter des modifications et est sorti avec tout en seconde période, de cette façon, une égalité partielle est venue grâce à Alex Valera dans le Monumental.

Cela s'est passé 4 minutes après le début de la seconde période, Ivan Santillán a gagné sur l'aile gauche et a pris un centre qui a été dégagé par Jeickson Reyes, mais cela a été laissé à Alberto Quintero, qui a pris le temps de faire une passe à la tête d'Alex Valera.

Comme cela s'est produit dans le but de la visite, l'attaquant « merengue » a battu la défense par le haut et s'est connecté d'une bonne manière pour lui donner le match nul. L'ancien footballeur du Deportivo Llacuabamba a eu une célébration euphorique et a soulevé tous les fans.