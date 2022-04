96,8 % de la population de Bogotá a déjà terminé le programme de vaccination contre la covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





Le ministère de la Santé a indiqué qu'au 3 avril 2022, un total de 15 770 894 doses de vaccins contre la COVID-19 avaient été appliquées, comme indiqué dans le dernier rapport du « Vaccinomètre » du ministère de la Santé, publié sur le site Web SaluData.

Ces doses administrées à la population de Bogotá signifient que 96,8 % de la population de Bogotá dispose déjà du calendrier vaccinal complet contre le virus (deux doses), tandis qu'en termes de vaccination des garçons et des filles âgés de 3 à 11 ans, il est rapporté que 73,4 % de cette population ont déjà le premier dose.

Il est à noter que, pour encourager la vaccination, le Secrétariat de ce mardi a permis aux points de vaccination de compléter ou de recevoir votre dose de vaccin de rappel contre la COVID-19. « Rappelez-vous l'importance de respecter les protocoles de biosécurité tels que : le port de masques dans les espaces fermés, l'hygiène des mains et la distanciation physique pour prévenir les infections », a insisté l'entité.

Il existe environ 30 points d'accès massifs pour les citoyens qui, quel que soit leur régime de santé, peuvent accéder gratuitement à l'application des vaccins Moderna, Pfizer, Sinovac et AstraZeneca.

Après l'arrivée de la variante omicron du covid-19 à Bogota, les infections ont diminué ces dernières semaines, par exemple, le lundi 4 avril, 307 nouvelles infections ont été confirmées dans tout le pays et 10 décès.

« Bogotá compte actuellement 1 497 cas actifs de COVID-19. Nous partageons le rapport le plus récent avec la contagion par localité et des données plus intéressantes. #SaluDataTeTieneElDato Vous y trouverez les informations officielles sur le coronavirus dans la ville », a déclaré le ministère de la Santé.

En outre, selon SaluData, les localités Suba 269 000, Kennedy 216 000, Engativa 195 000 et Usaquén avec 144 000, sont celles qui présentent le plus grand nombre d'infections.

En outre, malgré le fait que les cas aient considérablement diminué, le Secrétariat a mis en place des stations mobiles dans toute la ville pour assurer le suivi des cas de Covid-19, ceci afin de donner accès à des tests PCR gratuits.

Il y a 24 kiosques activés dans 18 emplacements, qui seront ouverts de 8 h 00 à 17 h 00 dans la limite des stocks disponibles. Il convient de noter que les parties intéressées doivent présenter un document d'identité et fournir des données d'identification de base. À son tour, l'EPS a également d'autres positions disponibles pour ses affiliés qui nécessitent une planification.

Il est à noter qu'au niveau national, le pays a fait preuve de stabilité en termes de cas de covid-19. La directrice de l'épidémiologie et de la démographie, Claudia Cuéllar, a formulé des recommandations générales lors du poste de commandement unifié 126.

« Maintenir l'équipement de surveillance, de traçage ou d'essai aux moments indiqués ; procéder au confinement rapidement » a été le principal point soulevé par la fonctionnaire, en mettant particulièrement l'accent sur la population présentant des facteurs de risque, et elle a exhorté à ce que les tests soient effectués conformément à la hiérarchisation établie dans les directives.

Il a ajouté que « nous sommes dans une situation très stable, mais nous ne pouvons pas dire qu'une repousse ne se produira pas ou que nous n'aurons pas soudainement l'entrée de certains des sous-lignages, nous devons donc continuer à mener à bien l'ensemble du plan de vaccination ».

De même, il a souligné l'importance de renforcer les mesures prises aux niveaux sectoriel et intersectoriel, ce qui permettra un impact positif plus important sur la santé et le bien-être des personnes vivant en Colombie.

Cuéllar a réitéré la nécessité de maintenir les mesures de biosécurité et la vaccination de rappel chez les personnes âgées de 60 ans et plus, qui, malgré de faibles chiffres de mortalité, restent le groupe d'âge qui constitue le plus ces taux.