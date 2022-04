Un jardin d'enfants rural à Mendoza a réussi à améliorer son niveau d'alphabétisation avant la pandémie

Josefina Sosa lit un slogan dans son carnet. Il a six ans et étudie en première année à l'école rurale 1-140 Maestro Luis Ponce, à General Alvear, Mendoza. Comme presque tous les enfants en Argentine, en 2020, leur contact avec le jardin — pour créer la chambre 4 — était virtuel. Au cours du premier semestre 2021, son groupe a fréquenté la salle 5 par intermittence, séparé en bulles. Ce n'est que dans la seconde moitié que la présence était pleine.

Josefina a eu du mal à s'adapter. « Elle ne voulait pas se débarrasser de moi, ou être laissée dans le jardin. De plus, elle avait une péritonite, donc elle n'y est pas allée pendant quelques jours, bien qu'elle ait été avec un professeur d'hôpital », raconte Silvana Suárez, sa mère.

Malgré tous ces revers, un mois après avoir commencé sa première année, elle peut écrire et lire selon ce qui est attendu à son âge. C'est-à-dire qu'elle se considère comme une étudiante alphabétisée. Et elle n'est pas la seule dans cette situation.

Sur le groupe de 21 garçons et filles — dont beaucoup se trouvaient dans des situations de vulnérabilité — dans la chambre de 5 personnes de Josefina, huit étaient capables de lire et d'écrire et avaient une bonne compréhension de la lecture à la fin du niveau initial. Les autres, certains parce qu'ils étaient plus jeunes, bien qu'ils n'aient pas atteint ce niveau d'alphabétisation, se sont retrouvés très avancés et avaient une compréhension écrite importante. « Avant la pandémie, sur un groupe de 20, seuls deux élèves finissaient par lire et écrire », explique Mariela Vera, enseignante jardinière de Josefina l'année dernière.

Comment cela a-t-il été réalisé ? Tout indique que la différence résidait dans le travail articulé réalisé l'année dernière par Mariela Vera et Mercedes Sánchez, l'enseignante de première année de l'école primaire qui opère dans le même bâtiment. Et à la lecture de deux romans pour enfants.

Mercedes Sánchez, maestra de primer grado, y Mariela Vera, de sala de 5, trabajan de manera articulada con el objetivo de subir el número de chicos y chicas que llegan alfabetizados a la primaria. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

« J'ai 20 ans d'enseignement et l'année dernière a été l'année la plus difficile de ma vie », explique Vera. Il explique : « Ce sont des mois d'adaptation constante ; nous avons commencé avec des bulles, puis les infections ont augmenté et de nombreuses familles ont cessé d'envoyer leurs enfants, donc j'ai dû partager mon temps avec le groupe entre le travail à distance, que certains exigeaient, et le travail en face à face ».

Ce n'est qu'en août que les cours ont commencé par un face-à-face complet. À ce moment-là, certains garçons et certaines filles n'étaient allés à l'école que depuis 11 jours. « L'hétérogénéité habituelle s'est aggravée et le niveau de fatigue dû à l'effort constant d'adaptation a été difficile à gérer. Mais ce que nous avons réalisé m'a permis de comprendre que la qualité de l'apprentissage n'est pas directement liée au nombre de jours d'école mais, dans notre cas, au travail sur l'alphabétisation de manière articulée avec la première année, en mettant l'accent sur la lecture et l'écriture. Éveiller le désir de lire des enfants », explique l'enseignant.

La plupart des familles des élèves de l'école Maestro Luis Ponce sont liées au travail agricole dans la région, qui est instable et hautement informelle. C'est pourquoi ils vivent sur des changas pendant de nombreux mois.

« Du point de vue économique, ce sont des familles en situation de vulnérabilité. En termes de formation, les pères et les mères ont tout au plus le primaire complet. Mais ce sont des familles qui considèrent l'éducation comme une possibilité d'évolution et d'amélioration pour leurs enfants. Ce sont des familles qui respectent l'enseignant et l'école, elles tiennent à notre parole », explique Vera.

Dans la plupart des foyers, il n'y a pas de livres, seulement quelques magazines ou brochures distribués par les églises. « Les garçons ne connaissaient pas les contes populaires comme Le Petit Chaperon rouge ou Le Chat botté. Nous constatons que l'habitude de raconter des histoires dans les familles est perdue. C'est pourquoi nous avons proposé aux parents de dire à leurs enfants ce qu'ils faisaient pendant la journée », explique l'enseignante.

Lisez des romans

Bien que le groupe de Josefina ait étudié la salle 4 à distance en 2020, avec des documents imprimés livrés par l'enseignante et contactée par WhatsApp, elle est arrivée dans la salle 5 avec quelques habitudes incorporées par les familles, ce qui a facilité la tâche dans la salle.

Explorar libros e inventar historias a partir de las imágenes que veían era una de las actividades que Mariela Vera les proponía a sus estudiantes de sala de 5. (Imagen: Mariela Vera)

« C'étaient des garçons qui écoutaient, se respectaient mutuellement, étaient ordonnés. Cette base m'a permis de progresser rapidement dans l'apprentissage et de surmonter les carences qu'ils apportaient : peu de vocabulaire (qui ne leur permettait pas d'exprimer ce dont ils avaient besoin ou ce qui leur arrivait), des difficultés à prononcer certains mots et à organiser les phrases lorsqu'ils parlaient », explique Vera.

L'enseignant explique que l'objectif de la salle 5 est d'apprendre à distinguer les différents phonèmes (son des lettres) d'un mot. Ainsi, une fois que les garçons et les filles parviennent à relier les lettres et leurs sons, ils peuvent commencer à construire des mots, à écrire et à lire. Normalement, ce processus commence à se développer dans Initial et est établi en première année.

Au cours de la première partie de l'année dernière, le groupe de Vera a lu des histoires. Mais dès le mois d'août, les enseignants ont décidé d'articuler leur travail, de rassembler leurs élèves de 5e et de première année et de leur lire deux romans ensemble. Premièrement : Les Aventures de Moustache, le chat sans queue, par Ruth Kaufman. Après : Je veux être Pérez, par Margarita Mainé.

« Cela a beaucoup motivé les enfants du jardin et leur a permis de rencontrer leur professeur cette année. Et les élèves de première année, qui n'avaient pas eu de classe de 5 personnes en personne, leur ont permis de profiter d'un moment de plaisir, de retourner au jardin et de faire lire à l'enseignant », explique Vera.

Sánchez, quant à lui, s'est consacré à faire des contributions audiovisuelles. J'ai cherché et projeté des images, des audios, des vidéos pour récapituler ce qui avait été lu la veille et montrer le sens de certains mots. Par exemple, ses élèves ont étudié ce qu'était un musée (parce qu'une partie d'un des romans s'y déroule), les différents types de musées qui existent et ont visité le musée des sciences naturelles près de l'école.

Ils ont également découvert ce qu'était une chorale, Sanchez leur a montré des vidéos, formé une chorale avec leur professeur de musique et chanté à la fin de l'année pour leurs familles (qui au lieu de leur lancer des tomates, comme c'était le cas dans le roman, elles leur ont jeté des bonbons).

Apprenez à apprendre

Tout d'abord, les enseignants ont encouragé leurs élèves en leur disant qu'ils lisaient des romans parce qu'ils étaient plus grands. Ensuite, ils leur ont expliqué ce qu'est un roman et comment un livre est formé — couverture, quatrième de couverture, titre, auteur, chapitres, etc. Et ils ont décidé ensemble de lire un chapitre par jour.

“Lo interesante de leer novelas es que desarrolla mucha comprensión lectora”, dice Mariela Vera, que leyó un capítulo por día para chicos y chicas de sala de 5 y primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

« Ce qui est intéressant à propos de la lecture de romans, c'est qu'elle développe une grande compréhension de la lecture chez les enfants. Parce qu'ils doivent suivre le fil de l'histoire et pour cela nous avons tous les jours récapitulé collectivement : qui était le personnage, ce qui n'allait pas chez lui, où il vivait. Et nous essayions d'anticiper ce qui pouvait se passer à partir du titre du chapitre. « Que pensez-vous qu'il va se passer ? », a été la question qui a déclenché », précise Vera.

Avec l'autre roman, celui de Perez, les garçons et les filles ont travaillé ce qui signifie que leurs dents tombent, ont écrit des lettres à la souris Perez et ont créé un jeu d'oie sur le sujet, avec lequel ils pouvaient exercer des additions et des soustractions.

Dans la chambre de Josefina, certaines familles étaient très peu alphabétisées. Vera a tenu compte de ce trait lorsqu'elle a écrit des slogans pour que les enfants puissent se développer chez eux. Par exemple, « lorsque nous lisons les romans, si je devais partager avec eux le chapitre dont nous avions discuté dans la salle, je les leur envoyais en audio (lu par moi) et en texte, afin qu'ils puissent écouter et lire ensemble. Et des slogans complets comme : 'Marquez les mots dont je ne connais pas le sens, '» dit-il.

Le travail conjoint a permis aux garçons et aux filles de « développer des compétences plutôt que des compétences », ajoute Sánchez. Et il illustre : « Pour apprendre de l'erreur, que si je me sens mal, je demande de l'aide, pour résoudre des problèmes, pour apprendre à apprendre, ce qui s'apprend non seulement à l'école mais aussi à la bibliothèque, dans une sortie. L'idée est que lorsqu'ils sont confrontés à un problème, ils savent où chercher et à qui s'adresser. »

Les élèves de première année se sont penchés sur la littératie numérique, l'édition de textes dans Word, le nouveau vocabulaire issu des romans et ont commencé à voir les possibilités de programmer leurs propres jeux vidéo via Scratch.

« Les enfants ont également pu réaliser des activités de jardinage typiques qu'ils n'avaient pas pu faire en raison de la pandémie et du manque de participation, ce qui a entravé le processus d'apprentissage. Par exemple, découper ou travailler avec de la pâte à modeler », explique le premier enseignant.

Las docentes Mercedes Sánchez y Mariela Vera en el aula de primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

En ce qui concerne le processus d'alphabétisation de ceux qui ont terminé la première année en 2021, Sánchez ajoute : « Il y avait 12 enfants, qui sont ceux qui ont fréquenté le plus régulièrement, qui ont fini par lire et écrire complètement, ont acquis les connaissances et les compétences de la première année. Deux d'entre eux n'ont pas réussi à lire et trois ont atteint 75 % des objectifs proposés pour cette étape. »

Alors qu'en première année de 2022, l'enseignant déclare : « il n'y a plus autant de difficultés que l'année dernière, le développement des habitudes, des émotions, le travail avec l'autre est très perceptible ». De plus, « Mariela a beaucoup travaillé avec les familles au cours de la dernière année. Donc, aujourd'hui, si l'enfant n'a pas terminé l'activité, j'envoie la photo aux parents et la complète à la maison. Dans 95 % des cas, les tâches que je commande sont refaites. »

Les deux enseignants disent avoir travaillé dur l'année dernière sur l'importance du face-à-face, soulignant que certains besoins d'apprentissage à d'autres moments, différents de ceux de la télévision et des jeux vidéo.

En lisant l'un des romans, les enfants ont été isolés pendant une semaine par des personnes infectées par le COVID-19. « Josefina attendait avec impatience le chapitre qu'elle leur avait envoyé sur WhatsApp, à 14 ou 14 h 30, joué par elle », se souvient Silvana.

La mère de Josefina a deux enfants plus âgés, âgés de 16 et 12 ans. « D'après l'expérience que j'ai eue avec mes autres enfants qui ont fait tout le jardin en personne, ce que Josefina a réalisé sans avoir suivi de cours en face à face dans la salle 4 et avec seulement six mois de continuité en face à face dans la salle 5 est incroyable. »

