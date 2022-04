Trois policiers ont été accusés de la mort de plusieurs civils pendant les jours de la grève nationale à Cali

Ces dernières heures, un procureur de la Direction spécialisée contre les violations des droits de l'homme a présenté l'acte d'accusation contre trois policiers, impliqués dans la mort de six civils lors des manifestations de la grève nationale à Cali. De même, les uniformes seraient responsables de certains cas de blessures corporelles.

L'un d'entre eux est le colonel Edgar Vega Gómez, qui était à l'époque commandant opérationnel de la police métropolitaine de Cali. En outre, il avait été nommé chef de service et « chargé de guider les actions de ses subordonnés pour rétablir l'ordre ».

Selon le rapport du procureur, Vega Gómez n'aurait pas pris de mesures correctives pour empêcher des excès de la part des forces publiques, mettant ainsi en danger l'intégrité des civils qui ont participé aux jours de manifestations. Le colonel devra maintenant répondre des crimes d'homicide aggravé et de blessures corporelles.

En outre, le lieutenant Néstor Fabio Mancilla était également impliqué, responsable des hommes du Groupe des opérations spéciales (GOES) qui auraient tiré sur des manifestants et des citoyens à l'extérieur des marches. Les attaques se sont produites lors de deux événements différents : le premier le 30 avril, dans le quartier d'El Diamante ; et le second, dans la nuit du 3 mai, plus précisément dans le quartier de Siloé.

« L'officier aurait manqué à son devoir de diriger et de contrôler les troupes de son unité, et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles victimes. Le mémoire indique qu'il serait responsable des crimes d'homicide aggravé et de blessures corporelles », a expliqué le parquet à partir des enquêtes.

Enfin, le patrouilleur Wilson Orlando Esparragoza apparaît. Sur la base des éléments de preuve et des preuves techniques, il a été responsable du tir du projectile qui a causé la mort d'un jeune homme qui a participé aux mobilisations devant le CAI Villa del Sur, secteur de Puerto Rellena, dans l'après-midi du 28 avril 2021.

Les enquêtes suggèrent que, apparemment, l'homme en uniforme a tiré son arme de matériel contre le manifestant alors qu'il était « sans défense », ne présentant ainsi aucun danger pour les autres. « Les actions du responsable auraient été disproportionnées et violeraient les principes qui doivent accompagner ceux qui protègent l'ordre. En ce sens, l'accusation porte sur le crime d'homicide aggravé », a conclu le rapport des autorités.

En ce qui concerne les dommages causés pendant les jours de la grève nationale, le bureau du maire de Cali a ordonné, par décret du 1er avril, que le monument de Sebastián de Belalcázar, situé au nord-ouest de la capitale de Vallecaucana, soit réinstallé.

N'oublions pas que la statue a été démolie par les indigènes Misak l'année dernière en signe de protestation contre la réforme fiscale. La nouvelle sculpture doit être érigée, bien que son imposition ait plusieurs détracteurs, car elle est configurée comme un symbole historique de la ville car elle en est la conquérante.

Selon le décret, les secrétariats de la sécurité et de la justice, des finances, de l'infrastructure, de la culture et de l'unité administrative spéciale pour la gestion des biens et des services seront responsables de ce projet, mais il convient de noter que ce travail comportera d'importantes modifications pour affirmer position des communautés protestantes.

De même, un concours public a été ouvert pour la présentation de différentes propositions multiculturelles. Ceux-ci devraient mettre en évidence les langues, les valeurs et l'identité de Caleña pour le monument.

