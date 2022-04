Qu'a découvert la première recherche menée sur des volontaires délibérément infectés par la COVID-19 ?

Female laboratory specialist holding test tube with cotton swab, medical science professional taking sample for lab analysis.

Des recherches jugées controversées par certains secteurs scientifiques, étant donné que des humains ont été délibérément infectés pour la mener à bien, ont donné des résultats surprenants quant à la manière dont la propagation de la COVID-19 se produit. Les détails de l'étude ont été publiés ce jeudi 31 mars dans la revue Nature Medicine.

Parmi les résultats les plus remarquables, ils ont indiqué que seule une baisse minimale de la taille d'une cellule sanguine humaine chargée de virus est nécessaire pour infecter une personne atteinte de la COVID-19.

Bien que ces découvertes soient précieuses, l'inoculation intentionnelle d'un agent pathogène à un être humain afin de déterminer son effet sur l'organisme n'est pas acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique, même si les contrôles visant à réduire les risques sont exhaustifs, en particulier s'il s'agit d'un virus presque inconnu, puisqu'il a son émergence il y a un peu plus de deux ans.

« En fait, il n'existe aucun autre type d'étude dans lequel vous pouvez le faire, car généralement les patients n'attirent votre attention que s'ils ont développé des symptômes, ils manquent donc tous les jours précédents où l'infection se prépare », a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Dr Christopher Chiu, médecin spécialiste des maladies infectieuses et immunologiste à l'Imperial College de Londres.

Selon les détails de l'étude, qui a débuté en mars 2021, 36 volontaires âgés de 18 à 30 ans ont été recrutés, dont aucun ne présentait de risque d'infection par le virus SARS-CoV-2, condition pour qu'ils fassent partie de l'analyse. De cette façon, aucun des volontaires n'était en surpoids, n'avait de problèmes rénaux, hépatiques, cardiaques, pulmonaires ou sanguins. Ils ont également formé un vaste formulaire de consentement éclairé pour pouvoir participer.

Afin de réduire autant que possible les risques d'aggravation de la COVID-19, les 10 premiers participants infectés ont reçu des médicaments avec le remdesivir antiviral, qui prévient une maladie grave. Les scientifiques avaient également des anticorps monoclonaux à administrer si l'un des cas s'aggravait. Finalement, le remdesivir n'a pas été nécessaire et les chercheurs n'ont jamais eu à administrer d'anticorps à qui que ce soit.

La forme de contagion consistait à insérer dans le nez des volontaires un long tube mince contenant une petite goutte de liquide contenant la souche du virus initialement détectée. Depuis lors, ils font l'objet d'un suivi médical 24 heures sur 24 et sont restés deux semaines dans des chambres du Royal Free Hospital de Londres dotées d'un flux d'air spécial pour empêcher le virus de s'échapper.

Sur les 36 participants, seulement la moitié, 18 d'entre eux, étaient infectés, dont deux n'ont jamais présenté de symptômes . Parmi ceux qui sont tombés malades, leur maladie était légère. Ils avaient le nez bouché, une congestion, des éternuements et un mal de gorge.

La majorité des participants à l'étude qui ont contracté la COVID-19, soit 83 %, ont perdu leur odorat, au moins dans une certaine mesure. Neuf ne pouvaient rien sentir.

La perte d'odorat s'est améliorée pour la plupart des gens, mais 6 mois après la fin de l'étude, l'odorat a continué à être altéré, bien qu'il s'améliore. Les scientifiques ont trouvé cette situation préoccupante car une étude récente a montré que l'altération de l'odorat est liée à des modifications du cerveau.

Chiu a déclaré que les chercheurs avaient soumis les participants à des tests cognitifs pour vérifier leur mémoire à court terme et leur temps de réaction. Ils analysent encore ces données, mais il croit que ces tests « seront vraiment instructifs ».

Aucun des volontaires participant à l'étude n'a développé d'implication pulmonaire dans leurs infections. Le chercheur principal a estimé que cela était dû au fait qu'ils étaient jeunes et en bonne santé et qu'ils avaient reçu de petites quantités de virus. Au-delà de la perte d'odorat, aucun autre symptôme n'a persisté.

Grâce à cette recherche, les scientifiques sont parvenus à au moins huit conclusions sur le virus SARS-CoV-2 et sa manière d'agir dans l'organisme.

1- De petites quantités de virus, environ 10 microns — la quantité en une seule goutte que quelqu'un éternue ou tousse — peuvent rendre quelqu'un malade.

2- La période d'incubation de la COVID-19 est très courte . Il faut environ deux jours après l'infection pour qu'une personne commence à éliminer le virus.

3- Les spécialistes ont pu vérifier quelque chose que les épidémiologistes avaient déjà découvert, à savoir que les gens éliminaient de grandes quantités de virus avant de présenter des symptômes.

4- En moyenne, les volontaires jeunes et en bonne santé de l'étude ont excrété le virus pendant six jours et demi , mais certains ont excrété le virus pendant 12 jours.

5- Les personnes infectées peuvent éliminer des niveaux élevés de virus sans aucun symptôme.

6- Environ 40 heures après l'introduction du virus, il a pu être détecté au fond de la gorge.

7- Il a fallu environ 58 heures pour que le virus apparaisse sur les écouvillons nasaux, où il a fini par atteindre des niveaux beaucoup plus élevés.

8- Les tests de débit latéral, les tests rapides à domicile, fonctionnent très bien pour détecter quand une personne est contagieuse. L'étude a révélé que ces types de tests pouvaient diagnostiquer l'infection avant que 70 % à 80 % du virus viable ne soit généré.

L'analyse réalisée confirme de nombreuses hypothèses exprimées par les épidémiologistes et démontre, entre autres, l'importance de porter un masque lorsqu'une personne est infectée car cela protège ceux qui se trouvent à proximité.

Chiu a précisé qu'il répétera ce type d'étude, après le succès obtenu, mais cette fois chez des personnes vaccinées infectées par la variante Delta pour étudier leur réponse immunitaire. Le scientifique a précisé que son équipe prévoit également de continuer à étudier les personnes qui ne sont pas tombées malades.

« C'est ce qui est vraiment intéressant », a-t-il dit. Environ la moitié des participants à l'étude ne sont jamais tombés malades et n'ont jamais développé d'anticorps, bien qu'ils aient reçu exactement la même dose du virus.

Tous ont été examinés pour détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus étroitement apparenté, tel que le virus original du SRAS. Ce n'était donc pas la protection croisée qui les protégeait, c'était autre chose.

« Il y a bien d'autres choses qui nous aident à nous protéger », a déclaré Chiu. « Il y a des barrières dans le nez. Il existe différents types de protéines et d'éléments qui sont des systèmes protecteurs primordiaux très anciens , et il est probable qu'ils ont contribué à ce qu'elles ne soient pas infectées, et nous voulons vraiment essayer de comprendre ce que sont ces protéines. »

Comprendre quels autres facteurs peuvent entrer en jeu pourrait nous aider à fournir une protection plus étendue à la population en cas de pandémie future.

La Dre Kathryn Edwards, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l'Université Vanderbilt, a écrit un éditorial publié en conjonction avec l'étude. La recherche, a-t-il dit, fournit des informations importantes sur l'infection et la contagion par le virus SARS-CoV-2.

Les échantillons de sang et de tissus prélevés pour l'étude continueront d'être analysés dans les prochaines années, a-t-il précisé. « Je pense qu'ils sont tous dans le congélateur, pour ainsi dire, et ils sont en train d'être bourrés. Je pense donc que cela devrait être très puissant. »

En fin de compte, elle croit que l'étude a dissipé bon nombre des craintes suscitées par les études sur les défis humains et a ouvert la voie à d'autres.

« Nous ne ferons pas d'études de contestation chez les nourrissons, et nous ne le ferons pas chez des enfants de 75 ans atteints d'une maladie pulmonaire chronique », a-t-il dit. Mais chez les personnes jeunes et en bonne santé, « je pense que ce sont des études qui seront utiles », a estimé le spécialiste.

