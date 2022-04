Poutine déteste le XXIe siècle : il n'est pas le seul

Le documentariste et photographe américain Julien Bryan a senti que l'horreur était imminente. Il savait que certains exemples de cette guerre qui était en train de naître pouvaient être capturés par ses caméras. Ainsi, en septembre 1939 à Varsovie, en Pologne, il décide de poursuivre la chasse que l'Allemagne nazie lance contre la population. Et c'est dans une ferme de pommes de terre qu'il a trouvé une synthèse de ce qui serait l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Le portrait immortel montre une fillette désengagée - Kazia Mika, 12 ans - à côté du corps sans vie de sa sœur aînée - Andzia Mika, 14 ans - après avoir été frappée par un projectile qui a percé l'air pour la frapper le dos pendant qu'elle recueillait les tubercules désespérés par la faim. La photo a fait le tour de la planète les jours suivants, provoquant l'indignation du public. Cela illustrerait, en partie seulement, ce que serait depuis lors la barbarie nazie et la tempête qui se profilait sur l'Europe.

Ce n'était pas la seule photographie de Bryan, né en Pennsylvanie, aux États-Unis, en 1899, à représenter graphiquement ce qui s'est passé en Europe de l'Est. Il y avait des dizaines d'archives pleines d'horreur pour des vies éteintes sous les yeux d'enfants, de mères ou de frères qui serviraient à projeter le génocide naissant perpétré par Adolf Hitler.

Dans les premières heures de l'invasion ordonnée de l'Ukraine par Vladimir Poutine, le gouvernement de Volodymyr Zelensky a publié une caricature montrant Hitler aux côtés d'un petit Poutine dans une condescendance fraternelle. Au-delà de l'impact du mème, il y aurait des parallèles surprenants sur 40 jours de siège. Les photos qui montraient ce que les troupes russes ont fait à Bucha ce dimanche semblaient être sorties, en couleur et en haute définition, de l'objectif de Bryan lui-même. Des images du siècle dernier qui ont sauté dans le temps pour se faufiler aujourd'hui.

Poutine rate le 20e siècle et déteste le 21e siècle. Il ne cache pas sa nostalgie. Il y a fait allusion en 2016 quand, à l'occasion du 25e anniversaire de la chute de l'Union soviétique, il a déclaré que la dissolution du bloc constituait « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». Depuis son arrivée au pouvoir, il aspire au retour de la grandeur dans l'empire. C'est pourquoi elle a encerclé l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle pénètre son territoire. Il l'a fait sous une excuse récurrente : le dénazir afin d'éviter un prétendu nettoyage ethnique de la population russe vivant à l'intérieur des frontières. Une moquerie de l'intelligence de toute personne peu informée.

L'argument de la provocation ukrainienne consistant à menacer de demander l'entrée dans l'OTAN et l'Union européenne afin de développer et d'échapper à l'orbitale de Moscou n'est pas non plus valable. Dans quelle tête bien intentionnée peut-on justifier de blâmer la victime pour le crime commis par son meurtrier ? C'est la Russie - Poutine, ses généraux et ses troupes - qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Ukraine qui sont documentés par des organismes internationaux indépendants. Ce massacre inhumain devrait se terminer par un long et massif Nuremberg.

La communauté internationale a condamné à la quasi-unanimité ce qui s'est passé à Bucha, une ville 50 kilomètres de Kiev, la capitale qu'elle respire à cette époque plus soulagée par le retrait partiel des forces d'invasion. La dernière de ces répudiations est venue de Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. « Les informations qui émergent dans ce domaine et dans d'autres soulèvent des questions graves et inquiétantes sur d'éventuels crimes de guerre, de graves violations du droit international humanitaire et de graves violations du droit international des droits humains », a clairement déclaré l'ancien président chilien.

À leur départ de la ville fantôme, les Russes ont laissé une rivière de cadavres. Beaucoup d'entre eux sont dans un état de putréfaction. Beaucoup d'autres ont des signes de torture à mort. Il y a également eu des détails subis par d'autres victimes qui pourraient ne jamais se remettre de ce qu'elles ont subi : des femmes et des filles indignées par le machisme russe et l'impunité. S'agirait-il des « opérations spéciales » évoquées par le Kremlin ? Poutine adore le 20e siècle et les photos de Bryan .

C'est frappant et ironique. Au nom de la « dénazification » qu'il prétendait entreprendre dans le pays voisin, le dictateur russe pouvait faire en sorte que le mépris qui n'était jusqu'à présent placé que sur sa personne, son entourage et ses oligarques soit contagieux pour ses soldats puis pour le reste du peuple russe. Ce sentiment dangereux pourrait se multiplier à l'infini, en particulier dans le reste de l'Ukraine, entraînant un renforcement des défenses nationales déjà solides. La haine alimentera la défense du pays. Poutine alimente l'isolement politique et économique.

Il ne reste plus que quelques alliés au chef du Kremlin qui n'ont pas encore répudié le génocide de Bucha ou d'autres atrocités. Le silence le plus condamnable est celui du principal partenaire de la Russie. La Chine reste silencieuse malgré l'horreur qui se manifeste chaque jour . Elle est une alliée de Moscou et en tant que telle est complice de ces crimes de guerre si elle ne rejette pas explicitement ce que le monde vit dans l'horreur. Son économie pourrait être compromise si l'Europe étend ses sanctions à ceux qui soutiennent Poutine. Mais apparemment, Xi Jinping aspire également au 20e siècle. Surtout sa première moitié. Cependant, nous devrons attendre le congrès du parti communiste. Il débattra de la question de savoir si la Chine est encline aux ambitions politiques de son dirigeant plutôt qu'aux résultats économiques, qui sont en fin de compte ce qui a fait croître le géant et qui sont engagés aujourd'hui.

Mais ce n'est pas le seul silence. En Amérique latine, personne n'a élevé la voix contre Poutine. Seul Ivan Duque, le président colombien, a contacté Zelensky il y a quelques jours pour exprimer sa solidarité et offrir son soutien. D'autres dirigeants préfèrent éviter tout engagement humanitaire. Ils ne veulent pas offenser leur ami russe. Ils ont peur des ambassadeurs . À tel point que le 31 mars, presque en dessous du radar, de nombreux pays de la région ont voté une résolution aux Nations unies adaptée à Moscou. Ils ont rejeté le recours aux sanctions comme outil de dissuasion politique. L'Argentine, la Bolivie, Cuba, le Honduras et le Venezuela ont levé la main avec la Russie. Bienvenue, Poutine . Le Brésil, le Paraguay et le Mexique ont montré un peu plus d'estomac : ils se sont abstenus. De toute évidence, il y en a d'autres nostalgiques dans la région du XXe siècle.

Ce dimanche, en outre, le pape François a publié une très brève déclaration sur les réfugiés ukrainiens. Il a oublié de condamner les pratiques sauvages des troupes de Poutine. Il a parlé de guerre et non d'invasion. Il a aussi eu un lapsus mathématique : il a parlé de « milliers » d'immigrants ; il y en a des millions. Il a écrit : « Des milliers de personnes ont été forcées de fuir l'Ukraine à cause de la guerre. Mais beaucoup ont également été contraints de quitter leur patrie en Asie, en Afrique et en Amérique. Mes pensées et mes prières les accompagnent tous. »

Cependant, une lecture plus bienveillante du tweet du Souverain Pontife permettrait peut-être de retrouver des messages entre les lignes. Il a énuméré les endroits où la Russie a un impact politique, économique et militaire profond . Il a parlé de l'Asie : Moscou y a planté des bombes et la mort en Syrie, où des millions de personnes ont dû fuir l'horreur de la guerre civile qui a permis à Bachar Al-Assad de se perpétuer au pouvoir. Il a parlé de l'Amérique latine : le Venezuela, un autre membre du Kremlin qui saigne depuis des années de millions d'émigrants pour garder Nicolás Maduro dans le palais de Miraflores. Il a parlé de l'Afrique : là, les oligarques coulent leurs euros pour s'emparer des ressources naturelles.

Poutine, ses généraux et ses soldats ont montré à Bucha de quoi ils sont faits. Le pire : il reste encore des couches à découvrir et à mettre en lumière. Surtout ce qui se passe dans les villes assiégées comme Marioupol ou dans d'autres encore prises où les Russes continuent leurs bains de sang, leurs tortures et leurs viols. Ces photographies de Bryan de la fin de 1939 que l'humanité pensait avoir laissées derrière elles reviennent en très haute définition au silence de ceux qui aspirent encore au XXe siècle et ferment la bouche aux atrocités les plus aberrantes de ces dernières décennies.

