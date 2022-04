L'Ukraine a dénoncé que la Russie exerce des violences sexuelles sélectives contre les femmes et les filles

Una mujer con un niño evacua de un edificio residencial dañado por los bombardeos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 16 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Handout via REUTERS





Les autorités ukrainiennes ont accusé les troupes russes présentes dans le pays dimanche de commettre des violences sexuelles sélectives contre des femmes et des filles ukrainiennes.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le député Olexiy Goncharenko a déclaré que plusieurs corps de femmes nues avaient été retrouvés sur le bord d'une route non loin de Kiev. « Vous pouvez voir ce qui s'est passé », a-t-il souligné, ajoutant qu'après avoir agressé des femmes, les Russes ont tenté de brûler leur corps.

Le maire d'Irpin, Oleksander Markushin, a rapporté que les femmes et les filles locales avaient été abattues et a déclaré à Deutsche Welle qu'elles avaient ensuite été touchées par des chars russes.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a souligné un message vidéo publié sur Twitter selon lequel plus l'armée ukrainienne pourra « libérer » rapidement les territoires occupés par la Russie, plus les droits de l'homme y seront respectés.

« Les femmes ne seront pas violées. Les enfants n'auront pas à regarder leur mère se faire violer. Les civils ne seront pas tués », a déclaré M. Kuleba, ajoutant que l'Ukraine a besoin de soutien pour y parvenir : « Nous avons besoin d'armes, maintenant », a-t-il souligné.

En outre, Human Rights Watch (HRW) a rapporté dimanche que des « exécutions sommaires » et « d'autres » avaient été commises dans des zones de L'Ukraine sous le contrôle de la Russie de graves exactions « qui pourraient constituer des crimes de guerre.

Entre le 27 février et le 14 mars, l'ONG a documenté des dizaines de cas dans lesquels les forces russes ont commis ce qui constituerait des crimes de guerre contre des civils dans les zones occupées des régions de Kharkiv, Tchernigov et Kiev. Selon un communiqué de l'organisation, de tels cas incluent des viols, deux exécutions sommaires, de six hommes à une occasion et un à une autre, et d'autres cas de violence et de menaces contre des civils.

Le 13 mars, un soldat russe a battu et violé à plusieurs reprises Olha (HRW n'a pas révélé son vrai nom pour préserver son identité), une femme de 31 ans à Malaya Rohan, une ville de la région de Kharkiv que les forces russes contrôlaient à l'époque.

Des soldats russes sont entrés dans le village le 25 février, a indiqué Olha. Ce jour-là, une quarantaine de villageois, pour la plupart des femmes et des filles, se sont réfugiés dans le sous-sol d'une école locale. Elle était là avec sa fille de 5 ans, sa mère, sa sœur de 13 ans et son frère de 24 ans.

Vers minuit le 13 mars, un soldat russe est entré de force dans l'école. Olha a raconté : « Il a brisé les vitres à l'entrée de l'école et a frappé à la porte ». Un garde s'est ouvert.

Le soldat, qui portait un fusil d'assaut et un pistolet, s'est rendu au sous-sol et a ordonné à toutes les personnes présentes de s'aligner. La femme faisait la queue en tenant sa fille, qui dormait. Il lui a dit de lui donner la fille, mais elle a refusé. Il a dit à son frère de se manifester et a ordonné au reste du groupe de s'agenouiller ou, dit-il, il tirerait sur tout le monde dans le sous-sol.

Le soldat a ordonné à son frère de le suivre pour l'aider à trouver de la nourriture. Ils sont partis et sont revenus une heure ou deux plus tard. Le soldat était assis par terre.

« Les gens ont commencé à demander s'ils pouvaient aller aux toilettes et il les a laissés, par groupes de deux et trois », a raconté Olha. Après cela, les gens ont commencé à s'installer pour la nuit. Le soldat s'est approché de sa famille et lui a dit de le suivre.

Le soldat l'a emmenée dans une salle de classe au deuxième étage, où il a pointé une arme sur elle et lui a dit de se déshabiller. Elle a déclaré : « Il m'a dit de lui faire du sexe oral. Pendant tout ce temps, il a tenu le pistolet près de ma tempe ou l'a mis sur mon visage. Il a tiré deux fois au plafond et a dit que c"était pour me donner plus de 'motivation'. » Il l'a violée puis lui a dit de s'asseoir sur une chaise.

Olha était toujours nue après l'attaque brutale et avait très froid dans l'école sans chauffage. Il lui a demandé s'il pouvait s'habiller, mais le soldat lui a répondu qu'il ne pouvait porter que son chemisier, pas son pantalon ou ses sous-vêtements. « Pendant que je m'habillais, le soldat m'a dit qu'il était russe, que son nom était [nom omis] et qu'il avait 20 ans. Il a dit que cela lui rappelait une fille avec qui il allait à l'école », a-t-il raconté. L'homme en uniforme lui a par la suite demandé de se rendre au sous-sol pour récupérer ses affaires, afin qu'il puisse rester dans la salle de classe avec lui. Elle l'a refusé. « Je savais que ma fille pleurerait si elle me voyait », a-t-elle dit.

Le soldat a pris un couteau et lui a dit de le faire comme il l'avait dit s'il voulait revoir sa petite fille. Puis il l'a violée à nouveau, lui a mis un couteau à la gorge et lui a coupé la peau du cou. Il s'est également coupé la joue avec le couteau et une partie de ses cheveux. Il l'a frappée au visage avec un livre et l'a giflée à plusieurs reprises.

Vers 7 h le 14 mars, le soldat lui a dit de lui trouver un paquet de cigarettes. Ils ont coulé ensemble. Il a demandé au gardien de donner des cigarettes au soldat. Après que le soldat ait eu les cigarettes, il est parti.

Ce jour-là, elle et sa famille se sont rendues à pied à Kharkiv, où des bénévoles lui ont fourni une assistance médicale de base. Ils ont déménagé dans un abri anti-bombes.

« J'ai de la chance d'être en vie », a-t-elle dit. Elle a ajouté que les autorités du conseil de Malaya Rohan étaient en contact avec elle et sa mère ; et qu'elles préparaient une plainte pénale, qu'elles prévoient de déposer auprès du parquet ukrainien.

Human Rights Watch a reçu trois autres allégations de violences sexuelles commises par des soldats russes dans d'autres villages de la région de Tchernihiv et à Mariupol, dans le sud, mais n'a pas été en mesure de les vérifier de manière indépendante.

(Avec des informations d'Europa Press)

