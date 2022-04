L'ONU a certifié 3 455 victimes civiles en Ukraine depuis le début de l'invasion russe

L'invasion russe de l'Ukraine a fait au total 3 455 victimes civiles jusqu'à minuit le 2 avril, dont 1 417 morts et 2 038 blessés, selon le dernier rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).

Le HCDH estime que les chiffres réels sont considérablement plus élevés, car les informations provenant de certains endroits où de violents combats ont eu lieu restent à corroborer.

Sur les 1 417 décès, le HCDH a dénombré 293 hommes, 201 femmes, 22 filles et 40 garçons, ainsi que 59 enfants et 802 adultes dont le sexe est encore inconnu.

Sur les 2 038 blessés, 241 hommes, 187 femmes, 41 filles et 38 garçons, ainsi que 92 enfants et 1 439 adultes de sexe encore inconnu.

Selon les comptes rendus du HCDH, dans les régions de Donetsk et de Lougansk, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours, il y a 1 504 victimes (468 morts et 1 036 blessés) : 1 185 victimes (401 morts et 784 blessés) dans les territoires contrôlés par le gouvernement et 319 dans les territoires contrôlés par le républiques (67 morts et 252) blessés)

Dans d'autres régions d'Ukraine (la ville de Kiev et les régions de Tcherkassy, Tchernihiv, Kharkiv, Kherson, Kiev, Mykolaiv, Odessa, Soumy, Zaporijia, Dnipropetrovsk et Jytomyr), qui étaient sous le contrôle du gouvernement lorsque les victimes se sont produites, il y a eu 1 951 victimes (949 morts et 1 002), selon le rapport du HCDH.

Fosa común en Bucha (Maxar/Reuters)

Selon le bureau des droits de l'homme, la plupart des victimes civiles étaient dues à l'utilisation d'armes explosives ayant une large zone d'impact, notamment des bombardements d'artillerie lourde et de multiples systèmes de lancement de roquettes, ainsi que des frappes aériennes et de missiles.

Le HCDH déclare qu'il « prend note » du rapport du Bureau du Procureur général de l'Ukraine, selon lequel, le 3 avril à 8 heures du matin (heure locale, 5 GMT), 158 enfants avaient été tués et au moins 258 blessés.

Le président Volodymir Zelensky a dit avoir créé un organe spécial pour enquêter sur les massacres dans les zones où les forces russes se sont retirées autour de la capitale, après que Moscou eut redirigé son offensive dans le sud-est de l'Ukraine.

L'ampleur des massacres fait toujours l'objet d'une enquête, mais la procureure générale ukrainienne Iryna Venediktova a déclaré que les corps de 410 civils avaient été retrouvés.

Le maire de Bucha, Anatoly Fedoruk, a déclaré à l'AFP que 280 corps avaient été emmenés dans des fosses communes parce qu'il était impossible de les enterrer dans des cimetières à portée de coups de feu.

La société d'imagerie par satellite Maxar a présenté des photos indiquant qu'il s'agissait d'une fosse commune dans les locaux d'une église locale.

Le travailleur municipal Serhii Kaplychnyi a déclaré à l'AFP que les forces russes avaient initialement refusé d'autoriser les villageois à enterrer les morts à Bucha.

(Avec des informations d'EFE et de l'AFP)

