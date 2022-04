Les moqueries de Luis Suarez sur Rodrigo De Paul pour l'étrange façon dont il prépare le compagnon

Luis Suarez et Rodrigo De Paul ont eu un deuxième centre en raison de la façon dont l'Argentin prépare son compagnon. L'Uruguayen, qui voyage aussi partout avec cette infusion, a posté une histoire sur son compte Instagram se moquant de sa compagne. Au milieu du voyage avec l'Atletico Madrid à Manchester pour le duel de Ligue des champions contre City, Suarez a partagé une vidéo dont le titre était : « Part 2 @rodridepaul ». Dans celui-ci, De Paul est vu remuant et écrasant la yerba avec son doigt et en arrière-plan la chanson classique « bat qui bat » (» Mayonnaise) du groupe populaire Chocolate.

Quand il est descendu de l'avion qui l'a déposé en Angleterre, le tireur a de nouveau chicanisé son compagnon et lui a demandé où il avait laissé le compagnon. Ce n'est pas la première moquerie que Luis Suárez fait à Rodrigo De Paul, qui depuis qu'il a rejoint l'équipe Cholo Simeone en tant que renfort, a noué une grande amitié. En tant que bons Sud-Américains, ils partagent tous deux une passion pour le maté, bien qu'ils soient également en compétition pour voir qui est le meilleur apprêt.

Pour cette raison, il y a peu de temps, Lucho a indiqué à son compagnon comment il prépare l'infusion préférée des Argentins et des Uruguayens. Après que De Paul l'a accusé de ne pas aimer appâter mate, Suarez a répondu : « Je n'ai jamais vu une personne qui vous a donné un dunk en deux minutes et a commencé à vous donner l'un après l'autre. Ce n'est pas du pote à boire. Terminez un thermos en 15 minutes. »

Juste ce lundi, Goal a publié une interview de Rodrigo De Paul, qui, entre autres sujets, a fait référence à Lionel Messi. « Il est content de l'Argentine. C'est notre chef, nous le suivons. » Concernant les doutes générés par sa déclaration à La Bombonera, après la victoire contre le Venezuela, qui a semé des doutes sur son avenir au-delà de la Coupe du monde Qatar 2022, il a déclaré : « Maintenant, il va sûrement nous parler, il a cinq Coupes du monde et va nous donner des conseils, un mot d'encouragement, parce que comme vous a déclaré qu'il y a déjà cinq Coupes du monde et que l'expérience actuelle pèse. J'espère que Messi l'apprécie et qu'il n'en souffre pas. J'espère que cela se passera bien, nous verrons si c'est sa dernière Coupe du monde ou pas, ce sera lui qui décidera ».

Et d'ajouter : « Il peut vraiment continuer à jouer jusqu'à ce qu'il le veuille, parce qu'il est à un autre niveau, sa tête va plus vite que n'importe quel être humain, donc nous allons tous essayer de lui faire profiter de cette Coupe du monde et si nous arrivons au dernier jour, encore mieux. De la même manière, Messi n'a besoin de rien d'autre pour tout ce qu'il a donné au football pour le mettre là, en plus de ça. » Dans un autre ordre, il a évoqué le présent de La Pulga au PSG, même s'il n'a pas voulu générer de polémique : « Je n'ai pas beaucoup d'opinion sur ce qui lui arrive à Paris, parce que je ne vis pas tous les jours, mais je peux vous parler de ce qu'il fait en équipe nationale ».

CONTINUEZ À LIRE :