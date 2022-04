Les forces armées ukrainiennes ont affirmé que trois avions russes, un hélicoptère et deux missiles avaient frappé

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

L'armée ukrainienne a assuré qu'elle avait frappé trois avions russes, un hélicoptère et deux missiles de croisière dimanche, comme l'a rapporté le Commandement de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes.

« Les forces de missiles de l'armée de l'air ukrainienne ont touché six cibles aériennes la veille : trois avions, un hélicoptère et deux missiles ailés », ont rapporté les forces armées ukrainiennes sur leur profil Facebook.

Ainsi, ils ont expliqué que sur le territoire des régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk, « sept attaques ennemies ont été rejetées » par les forces armées ukrainiennes et deux unités de matériel blindé, quarante-trois voitures et une morgue de l'adversaire ont été détruites.

« L'armée de l'air ukrainienne a continué à lancer des attaques à la bombe antimissile contre des sites de troupes ennemies, des colonnes d'équipement militaire et des centres logistiques », a conclu le communiqué de l'armée ukrainienne.

Pendant ce temps, plus de cinq semaines après le début de la guerre en Ukraine, onze politiciens ukrainiens régionaux sont en captivité russe, ont rapporté dimanche les autorités de Kiev.

Les politiciens locaux des régions de Kiev, Kharkiv, Mikolaiv et Donetsk sont absents, a confirmé la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk. Selon Vereshchuk, des négociations sont en cours pour l'échange de prisonniers.

Cette déclaration intervient après que Vereshchuk a annoncé vendredi que 86 soldats ukrainiens avaient été libérés de captivité russe.

Les autorités ukrainiennes ont également signalé que la maire du village de Motyshin, Olga Suchenko, et son mari avaient été retrouvés morts dans la région de Kiev.

L'Ukraine, qui a repris ce week-end le contrôle de toute la région de Kiev par l'armée de Poutine, a découvert la barbarie russe : un « massacre délibéré » dans la ville de Bucha, à 30 kilomètres au nord-ouest de la capitale et des centaines de corps civils tués dans d'autres villes récupérées.

Après cette découverte choquante, les pays occidentaux ont accusé dimanche les troupes russes de commettre des « crimes de guerre » et le président ukrainien Volodymir Zelensky a accusé la Russie de « commettre » un génocide » de civils dans leur pays.

D'autre part, les autorités ukrainiennes ont accusé les troupes russes présentes dans le pays ce dimanche de commettre des violences sexuelles sélectives contre des femmes et des filles ukrainiennes.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le député Olexiy Goncharenko a déclaré que plusieurs corps de femmes nues avaient été retrouvés sur le bord d'une route non loin de Kiev. « Vous pouvez voir ce qui s'est passé », a-t-il souligné, ajoutant qu'après avoir agressé des femmes, les Russes ont tenté de brûler leur corps.

Le maire d'Irpin, Oleksander Markushin, a rapporté que les femmes et les filles locales avaient été abattues et a déclaré à Deutsche Welle qu'elles avaient ensuite été touchées par des chars russes.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a souligné un message vidéo publié sur Twitter selon lequel plus l'armée ukrainienne pourra « libérer » rapidement les territoires occupés par la Russie, plus les droits de l'homme y seront respectés.

« Les femmes ne seront pas violées. Les enfants n'auront pas à regarder leur mère se faire violer. Les civils ne seront pas tués », a déclaré M. Kuleba, ajoutant que l'Ukraine a besoin de soutien pour y parvenir : « Nous avons besoin d'armes, maintenant », a-t-il souligné.

En outre, Human Rights Watch (HRW) a rapporté dimanche que « des exécutions ont été commises dans des régions d'Ukraine sous le régime russe résumé de contrôle « et « autres abus graves » pouvant constituer des crimes de guerre.

Entre le 27 février et le 14 mars, l'ONG a documenté des dizaines de cas dans lesquels les forces russes ont commis ce qui constituerait des crimes de guerre contre des civils dans les zones occupées des régions de Kharkiv, Tchernigov et Kiev. Selon un communiqué de l'organisation, de tels cas incluent des viols, deux exécutions sommaires, de six hommes à une occasion et un à une autre, et d'autres cas de violence et de menaces contre des civils.

(Avec des informations d'Europa Press)

